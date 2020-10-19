Повестка дня заседания Верховной Рады, зарплата учителей на 2021 год и значительное похолодание: Главное за 19 октября

Началась рабочая неделя, поэтому узнаем о главных новостях, которые принес понедельник

ZIK.UA

Сегодня состоялся согласительный совет парламента, на котором спикер ВРУ Дмитрий Разумков очертил главные вопросы на пленарное заседание 20 октября. Он отметил, что среди них не будет проекта государственного бюджета на следующий год.

Среди прочего стоит отметить, что в проекте госбюджета прописаны этапы повышения зарплаты для учителей.

А тем временем в Украину придут заморозки.

Обо всех новостях рассказываем подробнее.

Что рассмотрят на заседании парламента

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на заседании парламента во вторник, 20 октября, заслушают послание от президента Владимира Зеленского, информацию министра здравоохранения Максима Степанова, а также рассмотрят проект постановления о мерах противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Владимир Зеленский выступит перед нардепами после выступлений депутатских фракций и групп, в 10:30.

По словам спикера парламента, завтра нардепы не успеют рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. Рассмотрение ожидается уже после местных выборов.

Обновлено карантинное зонирование

С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое разделение регионов на карантинные зоны, в соответствии с которым восемь областных центров попали в красную зону.

В красной зоне, в которую попали Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов, обновленный протокол позволяет продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области).

Фото из открытых источников

Также в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, учреждений высшего образования, но решение о каникулах принимает местная власть.

Сегодня, по данным Министерства здравоохранения ни один регион Украины не готов к ослаблению карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Программа страхования врачей

Президент Украины Владимир Зеленский требует разработать в Украине программу страхования врачей от коронавирусной болезни COVID-19.

Он также отметил, что при условии роста количества больных нужно быть уверенными, что есть достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах.

Новости по теме: Мэр Кличко: Киев без помощи правительства готовит дополнительные койки для больных коронавирусом

Значительное ухудшение погоды в Украине

Во вторник, 20 октября, Украина попадет под влияние мощного западного антициклона, в результате чего в страну придут заморозки.

Ближайшей ночью ожидается +1...+6 градусов, местами заморозки. Завтра днем в большинстве областей Украины предполагается +8...+13 градусов, на юге +12...+16 градусов.

Однако ожидается, что 22-23 октября воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Драгобрат 19.10.2020 Фото из открытых источников

К тому же, украинский горнолыжный курорт Драгобрат, расположенный в Карпатах, замело снегом.

Подозрительные финансовые операции в Украине

За девять месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 739 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением иного преступления, на общую сумму 60,3 млрд гривен.

Особое внимание ведомство уделило расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Сколько будут получать учителя в 2021 году

Уровень заработной платы учителей в следующем году, согласно изменениям, предусмотренным в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", будет повышен в два этапа: в январе и в июле.

Так, должностной оклад молодого учителя составит до 5265 грн, учителя I категории — до 6567 грн, учителя высшей категории — 7001 грн.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали комментарий народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича относительно вопроса власти о легализации наркотиков.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о том, что лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:

Обезглавливание учителя во Франции: Что известно о жертве и нападавшем и при чем здесь карикатуры на пророка Мухаммеда

Местные выборы-2020: Кто будет бороться за кресло мэра Харькова и что они обещают