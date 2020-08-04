Повальная фискализация в Украине: Давление на бизнес или детенизация экономики

В налоговой говорят, что фискализация запущена по графику - с 1 августа Фото из открытых источников

Налоговая сделала медвежью услугу украинскому бизнесу

В августе украинские финансовые компании могут отключить свои платежные терминалы по всей стране. Всего таких терминалов насчитывается почти 40 тысяч единиц.

Интересно, что "корни" такого нерадостного прогноза и опасений простираются на два года назад. Тогда по Украине начался ряд нововведений относительно прозрачности работы торговых точек.

Предыстория нововведений платежных терминалов

Еще в ноябре 2018 года стало известно, что абсолютно все украинские торговые точки должны установить платежные терминалы до августа 2020 года. Тогда, два года назад, казалось, что времени еще достаточно, чтобы переоборудовать рабочие места, поставить платежные терминалы и привыкнуть к такой новации.

В соответствии с проектом постановления от Кабинета министров от 14 ноября 2018 года, были утверждены требования к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные товары.

Нововведение с августа этого года заключается в том, что субъект хозяйствования, который продает товары, должен обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные товары с использованием электронных платежных средств с помощью платежных устройств или через электронные платежные сервисы.

К электронным платежным сервисам были отнесены платежные сервисы онлайн, мобильные приложения, системы интернет-банкинга и перевода на расчетный счет продавца, обеспечивающие круглосуточный перевод средств.

Новости по теме: Предпринимателям, которые получают деньги переводом между текущими счетами, РРО не нужны – глава ГНС дает разъяснения

Что в законе о кассовых аппаратах

Бумажный чек, который выдает продавец, формируется устройством, которое в народе называют просто – кассовым аппаратом. Его полное название – регистратор расчетных операций, или проще – РРО.

В законе №128-ІХ говорится о начале реформирования кассовых аппаратов. "Новейшие РРО" названы "программными РРО", а главными их пользователями становится бизнес, который раньше ими не пользовался. Это – все финансовые компании, операторы сетей платежных терминалов, логистические компании, продавцы электроники, лекарств, ювелирных изделий и любые предприниматели, имеющие годовой оборот свыше миллиона гривен. Таким образом любой бизнес в Украине будет полностью "покрыт" кассовыми аппаратами.

Закон 128-ІХ приняли вместе с Законом 129-ІХ, которым вводилась фискализация, то есть по сути – обязанность применять РРО.

Что предусматривает обязательная фискализация

В сентябре 2019 года парламент принял закон №128-IX, согласно которому терминалы финансовых компаний (и только их) должны быть оборудованы кассовыми аппаратами до 1 августа 2020 года. Фактически 40 тысяч терминалов должны были переоборудовать на новый лад. Но учитывая ситуацию в стране, в частности, "коронавирусный" карантин, финансовые компании заявили, что не успевают переоборудовать свои платежные системы до 1 августа.

Теперь получается, что финкомпаниям нужен переходный период от Государственной службы, чтобы не быть оштрафованными за просрочку переоборудования. Если этого не произойдет, то платежные терминалы будут отключены, их владельцы – оштрафованы, а клиентам придется пополнять свои счета исключительно через банки.

Кстати, новация по установлению РРО не касается банков. Они будут работать, как раньше, и фискализация им не грозит.

Налоговая служба ввела фискализацию, чтобы максимально контролировать расчеты клиентов. Суть новации не столько в повсеместной выдаче чеков при платежах, сколько во внедрении автоматического отчета в ГНС о каждом платеже, который делает лицо. Это касается не только покупок и оплаты услуг, но и оплаты за коммунальные услуги, перерасчета средств на карточку. Обо всех этих операциях налоговики должны получать отчет.

Схематически процедуру отчетности перед ГНС можно очертить так:

Налоговая создает фискальный сервер. Сервер работает с новейшими РРО через специальный АПИ – сборник инструкций по работе с ними. Между фискальным сервером и кассой с РРО нет посредников – чеки попадут непосредственно в налоговую. Достоверность чека, личность кассира или терминал, который отправил чек, — подтверждаются электронной подписью. Сервис регистрации чеков доступен после регистрации программного РРО в электронном кабинете налоговой.

Реализация нововведений требует гораздо больше времени, чем это предусмотрено в ГНС. Поэтому предполагая наперед, что до 1 августа не успеют, финкомпании пытались договориться с фискалами о том, чтобы каждая финкомпания получила одну электронную печать и отчитывалась обо всех денежных перечислениях скопом. Однако в налоговой заявили, что электронную печать должен иметь каждый платежный терминал. Конечно, это облегчит им работу – они будут знать, какая компания сколько денег перевела, из какой точки и с какого конкретно аппарата.

Так, до 1 августа финансисты должны были переоборудовать свои платежные терминалы, внедрив в них РРО. Получается, что после 1 августа каждый кассовый аппарат должен передавать в налоговую данные обо всех платежах. Однако финансовые компании заявили, что не успеют сделать этого до определенного срока. Из-за этого им выгоднее отключить платежные терминалы, чтобы в будущем не получить штрафы от налоговой.

При этом в налоговой рассказали, что якобы сразу не будут штрафовать за перебои с передачей данных о платежах. Для того, чтобы выписать штраф, нужно провести налоговую проверку финансовой компании, а это запрещено на период карантина по всей Украине.

В свою очередь финансовые компании не слишком довольны этим. Они утверждают: то, что прямо сейчас проверок и штрафов не будет, не значит, что их вообще не будет. Позже, возможно, в конце этого или в начале 2021 года, ГНС все же запросит данные за отчетный период и "задним" числом оштрафует за просрочку в отгрузке данных о платежах.

Новости по теме: Минфину разрешили реализовывать "кассовые аппараты в смартфоне"

Что произошло с 1 августа

В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что с 1 августа субъекты хозяйствования начали применять программные РРО при осуществлении расчетных операций. Отмечается, что в реестре программных регистраторов расчетных операций по состоянию на 10:00 было зарегистрировано 6,5 тысяч ПРО.

Фискальный сервер обеспечивает фискализацию чеков в онлайн-режиме с программными РРО. Следовательно, для фискализации расчетных операций как альтернативу кассовым аппаратам можно применять программные регистраторы расчетных операций, установленные на гаджеты.