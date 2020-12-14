Последнее затмение Солнца в 2020 году: Кто сможет увидеть и какое влияние оно окажет на человечество

В этот день стоит избегать споров и необдуманных решений

Затмение Солнца Фото из открытых источников

14 декабря состоится последнее в 2020 году затмение Солнца. Это явление завершит коридор затмений 2020 года. Оно способно помочь завершить мучительные споры, которые продолжались долгое время. Однако само явление может неблагоприятно повлиять на людей, поэтому стоит быть осторожными.

О последнем полном затмении Солнца в этом году рассказываем подробнее.

Затмение Солнца - что стоит знать

Полное затмение Солнца произойдет 14 декабря с максимальной фазой 1,025 в 18:13 по киевскому времени. Полная фаза явления продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (Аргентинский Северный регион Патагонии). Активная фаза затмения продлится 2 минуты 10 секунд. За явлением можно также наблюдать на юге Атлантического океана, а также на юго-западе Африки. Однако на территории Украины его не будет видно.

NASA

Затмение 14 декабря 2020 года входит в цепочку 142 сароса - интервала времени длиной в 1289 лет, после которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке. Начало Сароса было 13 апреля 1615 года, конец - 5 июня 2904 года.

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На что стоит обратить внимание 14 декабря

Затмение Солнца произойдет в созвездии Стрельца, а это может повлиять на всех людей, несмотря на то, будет ли проходить явление на территории той или иной страны.

Так, астрологи советуют обратить внимание на свои эмоции этого дня, ведь затмение может вызвать кризис веры и ценностей.

В этот период многие могут переосмысливать свои приоритеты и взгляды на жизнь, появляется желание учиться новому, открывать новые грани своей профессии, поехать за границу.

Опасность затмения заключается в том, что сознание и волю могут затмить эмоции. Люди могут испытать упадок жизненных сил, необоснованные страхи. В этот непростой период рекомендуется отказаться от старого и бесперспективного в пользу нового.

В этот день не стоит принимать необдуманные решения, и вообще 14 декабря лучше не совершать важных действий, которые будут иметь последствия.

Люди считают, что при затемнении могут возникать головная боль, раздражительность и конфликтность.

Влияние затмения на себе могут ощутить маленькие дети, люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, а также люди, склонные к депрессиям, паническим атакам и другим нарушениям нервной системы.

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Астрологи советуют в этот день побыть наедине, чтобы защититься от негатива. Также можно заняться хобби, творчеством, йогой или медитацией.

За три дня до затмения не следует перегружать себя физически и эмоционально – стоит больше отдыхать, полноценно питаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять алкоголем.