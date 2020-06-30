Пошел седьмой год: Какие санкции против России и почему продолжила Европа

Санкции против России со стороны западного мира не прекращаются Фото из открытых источников

Россия уже, кажется, забыла, как жила прежде без санкций со всех сторон

Европейский Союз продлил санкции против России еще на полгода. На самом деле, со стороны Совета ЕС пролонгация уже существующих ограничений является обычной процедурой.

Далее рассказываем, что значит для России очередное продление санкций со стороны европейцев, с какими ограничениями она столкнется в ближайшие полгода и с какими живет уже много лет подряд.

Санкции против России из-за Минских договоренностей

29 июня Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции относительно нескольких секторов экономики России еще на шесть месяцев. Это значит, что существующие ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Указанные санкции ограничивают доступ государственных финансовых учреждений России на финансовые рынки Евросоюза, налагают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт товаров двойного назначения, то есть изделий и материалов, специально предназначенных для военного использования, которые, однако, кроме гражданского назначения, могут быть использованы в военных или террористических целях. Россия также не имеет доступа к высокотехнологичным товарам, в частности, в секторе нефтедобычи.

Основная причина продления санкций – невыполнение Россией Минских договоренностей. Именно это было озвучено в Совете ЕС как повод продлить санкции.

"Это решение последовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений… на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Совете ЕС.

Принятию такого решения способствовал доклад президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об отсутствии какого-либо прогресса в реализации договоренностей по Донбассу.

Экономические санкции против России были введены Европой в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Такие ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы России и на сферу товаров двойного назначения.

Срок действия санкций открытый, потому что "привязан" к полному выполнению Россией Минских договоренностей.

Конечно, со стороны провластных российских чиновников это решение вызывает возмущение и непонимание. К примеру, депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что режим ограничений сохранен, несмотря на глобальный экономический кризис.

"Мы уже привыкли к тому, что политика Вашингтона диктует условия всего западного сообществае, несмотря ни на реалии, ни на экономический кризис, возникший во время пандемии коронавируса... Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это достаточно неприятно", — подчеркнул Бальбек.

При этом официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано отметил, что санкции никак не влияют на борьбу России с коронавирусом.

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Какие еще санкции действуют против России

Накануне – 18 июня – Совет Евросоюза продлил еще один блок санкций против России – из-за аннексии Крыма. Эти ограничения будут действовать еще год – до июня 2021 года.

Запрет на въезд и заморозка активов. В марте 2014 года, сразу после аннексии Россией Крыма, США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников и депутатов Госдумы. Им запретили въезд в США и европейские страны, а их счета в Европе были заморожены.

Секторальные санкции из-за событий на Донбассе. 16 июля 2014 года США ввели санкции против компаний "Роснефть", "Новатэк" (не могут получать у США долговое финансирование дольше, чем на 90 дней), "Газпромбанк", ВЭБ, Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация (с ними запрещено проводить транзакции).

Европа также ввела санкции против "Роснефти", "Транснефти", "Газпром нефти", "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "Россельхозбанка" и ВЭБа, ограничив им доступ к рынкам капитала ЕС.

Санкции в нефтяной отрасли. Ограничения в отношении российской нефтяной промышленности в 2014 году ввели и США, и ЕС, которые ограничили работу своих компаний в Арктике. А Европа запретила поставки в Россию оборудования для нефтяной отрасли. Также существуют санкции против 11-ти производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности.

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Сейчас под санкциями Евросоюза находятся 175 человек и 44 российские организации. Тем временем, по данным западных экспертов, потери российской экономики от санкций ЕС составляют двенадцатизначную сумму, то есть сотни миллиардов евро. Несмотря на это, Россия собственноручно ухудшила свои экономические прогнозы, введя в 2014 году контрсанкции — запрет на импорт некоторых продуктов (мяса, фруктов, овощей, молочной продукции) из европейских стран.