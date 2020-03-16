Порошенко под подозрением: Почему экс-президент играет в прятки с ГБР и в чем его обвиняют

В ГБР в очередной раз не дождались Порошенко на допрос — в то время, когда он был в охваченной коронавирусом Испании

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в ГБР, и даже больше: в это время он находился в Испании. Это уже далеко не первый визит Порошенко в бюро расследований, который так и не состоялся, однако этот допрос должен был принести экс-президенту неприятный сюрприз.

Рассказываем подробнее, чем допрос 13 марта должен был отличаться от предыдущих и в чем подозревают Петра Порошенко.

Допрос с сюрпризом

В пятницу, 13 марта Государственное бюро расследований вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на очередной допрос. По данным СМИ, на этом допросе ГБР планировало требовать ареста бывшего главы государства.

Сообщалось, что на допросе Петру Порошенко должны были вручить подозрение в одном из уголовных дел.

Также прогнозировалось, что после отставки прокурора Рябошапки, который якобы тормозил расследование дел в отношении Порошенко, против Петра Алексеевича должно начаться настоящее расследование.

Однако Порошенко, зная, что его вызовут на допрос в ГБР, еще 8 марта улетел в Испанию. Так, 13 марта на допрос в ГБР бывший президент так и не появился, хотя к его приезду готовились и журналисты, и нацгвардейцы.

Порошенко действительно не было в стране, однако долго это не продлилось — из-за временного закрытия границ он в ночь с 14 на 15 марта вернулся в Украину. По данным СМИ, экс-президент находился в Испании на профилактическом лечении, которое прервал из-за всеукраинского карантина.

Возможно, после возвращения Порошенко расследование пойдет активнее.

Почему Порошенко играет в прятки

Вылет Петра Алексеевича за границу не вызвал большого удивления. Так, блогер Анатолий Шарий убежден, что поступок Порошенко связан непосредственно с отставкой генпрокурора Руслана Рябошапки. По словам Шария, Порошенко готов подвергнуться риску инфицирования коронавирусом (ведь ситуация с COVID-2019 в Испании сложная), нежели "попасть под уголовное преследование".

Блогер был уверен, что политик не планировал возвращаться, поэтому адресовал вопрос ГБР, когда Петра Порошенко объявят в розыск.

Однако розыск не понадобился — свои коррективы внес коронавирус.

По мнению Шария, после отставки Руслана Рябошапки с должности генпрокурора Порошенко понял, что игры кончились. Именно из-за этого он начал ходить на допросы, готовя при этом запасной вариант — вылет за границу. Что в конце концов и произошло.

Шарий убеждал: вручение подозрения Порошенко должно произойти, иначе это огромный провал для власти.

Что инкриминируют Порошенко

В прошлом году Петр Порошенко фигурировал примерно в 13 делах, в частности относительно:

- Иловайской трагедии (Генпрокуратура);

- злоупотребления государственным положением при отмене решения главы одной из райадминистраций Николаевской области (ГБР);

- возможной потери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ГБР);

- возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов (ГБР);

- возможного декларирования недостоверной информации пятым президентом Украины;

- возможной служебной халатности экс-президента Петра Порошенко (НАБУ);

- кражи денег в армии из бюджета.

Подробнее узнать о ходе расследования этих дел можно по ссылке.

В декабре 2019 года к этому перечню добавилось еще одно — о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Однако в прошлом году он убедительно не появлялся на допросы.

В 2020 году действия Петра Алексеевича несколько изменились — он начал посещать ГБР и даже без вызова. Так Порошенко посетил бюро 20 января, хотя его вызывали на 21-е. Однако он отказался от допроса без объяснений.

А 24 января следователям ГБР даже удалось допросить бывшего президента. Допрос касался обстоятельств минского процесса.

В конце января и в начале февраля Порошенко снова начал уклоняться от допросов в ГБР. 21 февраля Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований пятого президента Украины Петра Порошенко. Это касалось мероприятия, запланированного на 28 февраля, на которое Порошенко все же появился.

В этом году изменилось и количество дел относительно Порошенко — говорилось о более 15 уголовных производств. В том числе было открыто дело в связи с решением Высшего антикоррупционного суда за присвоение и растрату имущества, злоупотребление служебным положением (ч.5 ст.191 УК) и отмывание доходов, полученных незаконным путем (ч.3 ст. 209 УК).

В конце февраля СМИ сообщали, что в ГБР подготовили пять подозрений бывшему президенту Украины, но Офис генерального прокурора вернул их из-за плохого качества.

Позиция Порошенко

28 февраля, когда суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно, бывший президент сам явился в ГБР. Во время выступления перед зданием бюро он заявил, что Шевченковский суд обязал следователей рассмотреть закрытие против него уголовного производства относительно подписания Минских соглашений в связи с отсутствием состава преступления.

По его мнению, следователи ГБР ничего не смогут найти, а все их усилия завершились "пшиком". "Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли, и уверен – не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", – добавил Порошенко.

EPA-EFE

Он сомневался, что решение суда будет выполняться. Однако заявил, что не будет принимать участия в шоу, но как законопослушный украинец будет ходить на допросы и доказывать, что "правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать всемирную коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны-агрессора Российской Федерации".

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований действует на стороне России, открывая производства против него. Он уверен, что ГБР вызывает его на допросы для того, чтобы препятствовать международной деятельности.

*****

Несмотря на действия Петра Алексеевича, юрист Андрей Портнов убежден, что уровень общественного запроса в отношении дел против Петра Порошенко настолько высок, что их не удастся "похоронить".