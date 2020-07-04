Полутеневое затмение Луны: В чем особенность астрономического явления, которое пройдет 5 июля
К сожалению, украинцы смогут наблюдать его только онлайн
Лунное затмение 5 июля завершает коридор затмений в этом году. Однако на этот раз жители Европы не смогут наблюдать это астрономическое явление.
Рассказываем, кто и где сможет наблюдать затмение и на что стоит обратить внимание в этот день.
Когда произойдет затмение
5 июля Земля окажется между Солнцем и Луной. Такой вид лунного затмения называют "полутенью". Его будут наблюдать жители Южной Америки, Юго-Западной Европы и Западной Африки. Для Украины, Беларуси и России затмение пройдет почти незаметно, ведь в это время Луна будет находиться ниже горизонта. Поэтому наблюдать его можно только онлайн. Это довольно тонкое затемнение, которое практически невозможно разглядеть невооруженным глазом.
Полутеневое затмение Луны 5 июля 2020 года начнется в 06:07 по киевскому времени. Максимальная фаза затмения приходится на 07:30 по Киеву.
Продолжительность – 2 часа 45 минут, однако видимость затмения невысокая. Только 35% лунного диска окажется в частичной тени, которую отбрасывает Земля.
На что стоит обратить внимание 5 июля
Лунное затмение - это время, когда стоит пересмотреть свои ценности и действия, осознать ошибки. Если возможно, то попросить прощения у близких.
В этот день можно смело планировать будущее — создать карту желаний, написать свои мечты, нарисовать свои цели.
Это подходящее время, чтобы избавиться от лишнего, как на ментальном, так и на физическом уровне. Можно также разобрать свои вещи и выкинуть все ненужное.
Затмение Луны помогает людям очиститься, отпустить страхи перед социальными негативными вещами. В период затмения хорошо избавляться от вредных привычек, зависимостей и тяжелых склонностей.
Что нельзя делать 5 июля
Затмение Луны также может негативно повлиять на физическое и психологическое самочувствие. Поэтому стоит не вступать в конфликты, не обращать внимания на мелочи.
Не следует подпадать под влияние сиюминутных эмоций или принимать спонтанные решения.
Чтобы сохранить физическое равновесие, стоит избегать общения с токсичными и неприятными людьми, и не реагировать на провокации.