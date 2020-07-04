Полутеневое затмение Луны: В чем особенность астрономического явления, которое пройдет 5 июля

К сожалению, украинцы смогут наблюдать его только онлайн

Лунное затмение 5 июля завершает коридор затмений в этом году. Однако на этот раз жители Европы не смогут наблюдать это астрономическое явление.

Рассказываем, кто и где сможет наблюдать затмение и на что стоит обратить внимание в этот день.

Когда произойдет затмение

5 июля Земля окажется между Солнцем и Луной. Такой вид лунного затмения называют "полутенью". Его будут наблюдать жители Южной Америки, Юго-Западной Европы и Западной Африки. Для Украины, Беларуси и России затмение пройдет почти незаметно, ведь в это время Луна будет находиться ниже горизонта. Поэтому наблюдать его можно только онлайн. Это довольно тонкое затемнение, которое практически невозможно разглядеть невооруженным глазом.

Полутеневое затмение Луны Фото из открытых источников

Полутеневое затмение Луны 5 июля 2020 года начнется в 06:07 по киевскому времени. Максимальная фаза затмения приходится на 07:30 по Киеву.

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Продолжительность – 2 часа 45 минут, однако видимость затмения невысокая. Только 35% лунного диска окажется в частичной тени, которую отбрасывает Земля.

На что стоит обратить внимание 5 июля

Лунное затмение - это время, когда стоит пересмотреть свои ценности и действия, осознать ошибки. Если возможно, то попросить прощения у близких.

В этот день можно смело планировать будущее — создать карту желаний, написать свои мечты, нарисовать свои цели.

Это подходящее время, чтобы избавиться от лишнего, как на ментальном, так и на физическом уровне. Можно также разобрать свои вещи и выкинуть все ненужное.

Затмение Луны помогает людям очиститься, отпустить страхи перед социальными негативными вещами. В период затмения хорошо избавляться от вредных привычек, зависимостей и тяжелых склонностей.

Что нельзя делать 5 июля

Затмение Луны также может негативно повлиять на физическое и психологическое самочувствие. Поэтому стоит не вступать в конфликты, не обращать внимания на мелочи.

Не следует подпадать под влияние сиюминутных эмоций или принимать спонтанные решения.

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Чтобы сохранить физическое равновесие, стоит избегать общения с токсичными и неприятными людьми, и не реагировать на провокации.