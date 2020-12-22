Покровительница беременных и матерей: Что стоит знать о дне святой Анны

В молитвах к святой Анне просят об исцелении от бесплодия и помощи в трудных родах

Икона праведным Богоотцам Иоакиму и Анне Народная правда

22 декабря ежегодно верующими восточного обряда отмечается День святой Анны. Этот праздник связан с непорочным зачатием Анной дочери Марии, которая стала матерью Иисуса Христа.

Рассказываем подробнее об истории, традициях праздника и запретах в этот день.

Что известно об Анне

Достоверных сведений о жизни святой Анны нет. Точно неизвестно, каким было настоящее имя матери Девы Марии. Святая Анна не упоминается Библии.

По преданию, Анна и ее муж Иоаким жили в Назарете. Она отличалась набожностью и милосердием к бедным, у нее долго не было детей, что у древних евреев считалось позором и наказанием за грехи.

Вместе со своим мужем Иоакимом Анна молила Бога о рождении ребенка. В Протоевангелии говорится о том, что однажды ей явился ангел Господень, принесший радостную весть от Бога: ее молитва была услышана. Архангел Гавриил сказал, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир.

Счастливая Анна сразу поспешила в Иерусалим, чтобы выразить Богу сердечную благодарность. Там она встретилась со своим мужем, который также получил весть от Божьего ангела.

Через 9 месяцев у пожилых супругов родилась дочь, которую назвали Марией, как указал в пророчестве ангел. В три года девочку ввели в храм. Иоаким умер через несколько лет после этого события, а Анна провела еще два года в храме с дочерью и умерла в 79 лет.

Традиции празднования

Святая Анна считается покровительницей женщин, матерей, беременных. Традиционно в этот день женщины ходят в церковь и молились перед иконами Божией Матери "Нечаянная Радость" и праведным Богоотцам Иоакиму и Анне: У святых просят о:

– исцелении от различных недугов (чаще всего от безплодия)

- детях,

- дарении детей,

- благополучной беременности и родах,

- исцелении от бесплодия,

- семье.

Также девушки 22 декабря обычно устраивали девичники, чтобы согласовать, как праздновать рождественские праздники, и изготовить различные новогодние украшения.

Начиная с Анны Зимней хозяйки приступали к подготовке к праздникам, убирали в доме и заготавливали продукты к Рождеству.

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Что запрещено делать в этот день

Святая Анна является заступницей и помощницей во многих женских делах, и поэтому считается, что нельзя в этот день заниматься рукоделием и домашними делами.

На Анны женщинам запрещено:

- шить, вязать, вышивать;

- заниматься тяжелой работой;

- убирать, стирать.

В народе считалось, что все, что будущая мать делала в течение этих суток, отразится на ее ребенке. Если она начнет раздувать огонь в печи, то оставит на тельце младенца красную метку, а если начнет шить и у нее запутаются нитки - ребенок будет окутан пуповиной.

Стоит помнить, что продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено употреблять продукты животного происхождения.

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Приметы на святой Анны

Наши предки верили, что с Анниного дня начиналась самая суровая зима. 22 декабря еще называли Анной Темной, ведь это день зимнего солнцестояния с самой длинной ночью в году.

Поговорка "Анна зиму сдвинула" означает, что скоро начнутся лютые морозы и зима полностью вступит в свои права, поэтому "с Анны садились в сани".

По погоде в день Анны определяют, каким будет последний день года. Если 22 декабря светит яркое солнце, значит 31 числа будет морозно и ясно. Пасмурный день означает, что в канун Нового года стоит ждать оттепели.

Многие приметы на праздник Святой Анны связаны с урожаем и пчеловодством. Снегопад в Аннин день - к плохому урожаю пшеницы, а вот если до 22 декабря снежный покров на земле небольшой - следующее лето будет очень урожайным.

У пчеловодов существовал обычай в день Анны проверять ульи с молитвой, чтобы в следующем году пчелы хорошо роились.