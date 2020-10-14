Покров Богородицы, День защитника Украины и День казачества: Какие традиции, приметы и история у 14 октября

Изображение Покровы Пресвятой Богородицы Фото из открытых источников

14 октября – особый день для Украины

Символическая середина осени – 14 октября – известна как великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Христиане отмечают его, почитая Божью Матерь как заступницу человеческого рода. А с недавних пор в этот день украинцы отмечают не один праздник – в 2014 году к церковному добавился и государственный – День защитника Украины.

Далее рассказываем о традициях праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Дня Украинского казачества и Дня защитника Украины.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции, запреты, обряды

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – именно так звучит полное название праздника, который отмечают христиане восточного обряда ежегодно 14 октября. Это, без сомнения, один из важнейших праздников, отмечающихся Православной Церковью. Он непереходный, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. В народе этот день называют третьей Пречистой.

Как возник праздник Покрова. История праздника Покрова, как и большинства церковных праздников, начинается задолго до наших дней. В 910 году город Константинополь попал в осаду противника. Горожане горячо молились во Влахернском храме за освобождение от врагов, и вот, по преданию, вдруг в воздухе над ними появилась Божья Матерь в небесном свете, окруженная ангелами и святыми.

Богородица молилась вместе с людьми и, сняв с головы блистающее покрывало, будто покрыла им всех людей, которые были в церкви. Таким образом она словно окутала своим святым покрывалом народ, взяв его под опеку. Далее в предании говорится о том, что именно ее чудесный покров защитил Константинополь от врага – войска противника отступили. С тех пор день, когда это произошло, начали называть Покровом Пресвятой Богородицы, а саму суть праздника идентифицировать с защитой народа.

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Традиции и верования на Покров. Люди верили, что Покров приносит счастье и любовь, поэтому на этот день часто назначали свадьбы. Говорили, мол, если на Покров ветрено – будет большой спрос на невест, если накануне ночью выпадет снег – будет много свадеб.

Также принято в этот день как бы прощаться с осенью и встречать зиму. С этим связано много примет. К примеру, говорили, если журавли уже улетели, будет ранняя зима. Если же успел выпасть снег, значит зима будет снежной и морозной. Еще говорят – какая погода на Покров, такой и будет вся зима.

А чтобы прожить зиму в достатке и тепле, издавна украинцы проводили обряды. 14 октября хозяйки впервые разводили огонь в печи из веток плодовых деревьев – это чтобы в следующем году сады дали хороший урожай, а семья имела достаток.

Интересно, что до Покрова утепляли жилье, а на сам праздник пекли блины. Перед тем, как садиться за праздничный стол, хозяйка обходила все углы с тарелкой и читала молитву Пресвятой Богородице. Часто на Покров пекли еще и Покровский каравай, и угощали им родственников и соседей, а остатки оставляли до Великого поста.

Запреты праздника. В этот день нужно отказаться от любой грязной работы: нельзя стирать, убирать, копать. Также не нужно шить. На Покров запрещено ругаться и ссориться, пить алкоголь, одалживать или брать в долг деньги.

В Украине Покрова связана еще с несколькими важными праздниками. 14 октября украинцы также отмечают День Украинского казачества и День защитника Украины.

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День Украинского казачества и Казачий Покров

Так сложилось исторически, что для украинских казаков праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал самым большим и уважаемым праздником из всех. Казаки считали Божью Матерь своей заступницей, а ее покров – защитой от врага, от бед и болезней. Именно 14 октября казаки выбирали себе нового атамана, а в походы ходили с иконами Покровы. Интересно, что когда они возвращались из походов, то часто строили в честь Богородицы церкви.

Казаки настолько глубоко чтили Покров Божией Матери, что в народе закрепилось еще одно название праздника – Казачий Покров.

День защитника Украины

Ни церковный праздник, ни День Украинского казачества не являются выходным днем по Украине, однако 14 октября все же будет нерабочим из-за государственного праздника, приходящегося на эту же дату. Речь идет о Дне защитника Украины.

День защитника Украины отмечается по всей Украине 14 октября и с 2015 года является государственным праздником, а следовательно – нерабочим днем.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко установил ежегодно 14 октября отмечать День защитника Украины. Таким образом он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, установленного в советские времена, как День Советской армии и Военно-морского флота.

Праздник установлен указом президента с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности. Президент заявил, что"сознательно вычеркивает из украинского календаря чужой, искусственно привнесенный праздник Российской армии-оккупанта".

Украина впервые отметила День защитника Украины под лозунгом "Сила непокоренных". А 10 октября 2015 года Петр Порошенко во время выступления на Всеукраинском форуме участников антитеррористической операции подчеркнул, что защита Отечества стала делом всех украинцев, поэтому День защитника Украины, который определен выходным днем, должен стать всенародным праздником, таким же значимым как Рождество, Пасха или День Независимости.