Погружение полным ходом! Как правильно купаться в проруби на Крещение

Скоро Крещение Фото из открытых источников

В этом году выдались по-настоящему крещенские морозы

Впереди 19 января, а значит – Крещение – заключительный праздник новогодне-рождественского цикла. Им завершается целая цепочка праздничных традиций и обрядов, пришедших к нам из глубины веков сквозь трансформацию времен и культур, приобретя величавую религиозную канву.

Из года в год на Крещение самые смелые и отчаянные любят устраивать купание в ледяной воде в прорубях на реках и в озерах. В прошлом году зима не была суровой и вода в реках не замерзала до состояния толстого льда, поэтому купаться было не так опасно, как при -15. Но в этом году зима засуетилась, присыпала Украину снегом и все же принесла вовремя крепкие крещенские морозы. Поэтому нынешнее купание будет экстремальным даже для "моржей".

Дальше рассказываем, как правильно погружаться в прорубь, чтобы не заболеть, и кому этого делать не стоит, особенно в лютые морозы.

Традиция погружаться в воду на Крещение

19 января в Украине христиане восточного обряда традиционно отмечают Крещение Господне, повторяя суть этого праздника – окунание в прорубь открытого водоема.

Обычай погружаться в прорубь происходит из XIX века, а приобрел народную популярность в 80-х годах ХХ века. Многие верят, что именно купание на Крещение "смоет" грехи и подарит очищение, а человек ни в коем случае не заболеет, а наоборот – оздоровится.

Интересно, что несмотря на сильные христианские верования о смывании грехов и очищении, церковь не слишком одобряет купание на праздник Крещения Господня. Многие из священников называют такие купания язычеством, обрядом, не имеющим ничего общего с христианством.

Даже те священники, которые положительно относятся к купаниям, утверждают, что это не имеет отношения к церкви.

Говорят, что вода в этот день якобы обладает целебной силой и дарит здоровье на весь год. Но, несмотря на эти предположения, не стоит злоупотреблять купанием в ледяной воде или пренебрежением правил безопасности. И вот о чем идет речь.

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Подготовка и правила погружения в прорубь

Резкое ныряние в ледяную воду может вызвать судороги, спазмы, аритмию и даже внезапную остановку сердца. Поэтому во время купания в ледяной воде необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не простудиться и не слечь с температурой или воспалением легких. А если вы новичок и никогда до этого не ныряли в ледяную воду, вам нужно было готовиться к погружению заранее.

Погружаться нужно осторожно, предварительно подготовившись Фото из открытых источников

Подготовка к погружению в прорубь:

За две недели до погружения стоит начать готовить организм к этому. Можно начать с обтираний, а дальше – обливаний холодной водой. К тому же можно сделать так – принять душ, а после этого выйти на улицу в легкой домашней одежде на 3-5-7 минут (не более).

Новичкам не следует погружаться, если на улице холоднее -5.

Не купайтесь в водоемах в малолюдных или диких местах. Обязательно нужно выбрать людную и оборудованную прорубь, где будут присутствовать спасатели или просто соберется много людей.

За час до ныряния поешьте, но ни в коем случае не пейте алкоголь.

Важно – к проруби идите в удобной, нескользкой обуви, например, в резиновых тапочках.

Правила погружения в прорубь:

Непосредственно перед погружением сделайте небольшую разминку или зарядку и пробегитесь на месте. Далее быстро снимайте с себя одежду и постепенно спускайтесь в воду.

Ни в коем случае не прыгайте в воду вниз головой – это может привести к шоку от холода.

Если вы новичок, не оставайтесь в воде дольше, чем на 15 секунд. Опытные ныряльщики могут позволить себе "поплавать" 30-40 секунд.

Выходите из воды, несколько секунд пробегитесь, насухо вытритесь и тут же одевайтесь в сухую теплую одежду.

После погружения выпейте много горячего чая и возвращайтесь домой, в тепло.

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Кому не стоит купаться в ледяной воде

Врачи категорически не рекомендуют зимой нырять в воду людям любого возраста, если у них есть проблемы со здоровьем. Более того, врачи предупреждают о вероятности риска развития импотенции, бесплодия, почечной недостаточности, цистита и ряда других болезней после погружения. Важно понимать, что детям, беременным женщинам и пожилым людям купаться на Крещение нельзя, потому что резкий перепад температуры станет большим стрессом для организма и принесет опасные последствия.

Так прыгать в прорубь нельзя Фото из открытых источников

Погружение в прорубь противопоказано при таких болезнях:

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отит, гайморит;

недавние заболевания легких, перенесенная пневмония;

астма;

любые заболевания сердечно-сосудистой системы;

сахарный диабет;

эпилепсия;

травмы головы и спины, склероз сосудов, энцефалит;

заболевания мочеполовой системы;

кожно-венерические заболевания.

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Где можно окунуться в прорубь в Украине

19 января на водоемах многих украинских городов подготовят специальные проруби в форме креста, обустроят безопасные подходы к ним. В этом году из-за локдауна таких организационных мероприятий не предусмотрено, а общегородского освящения воды в масштабном торжественном формате не будет. Однако, на традиционных местах для купаний все же будут дежурить медики и спасатели.

Киев. В этом году из-за карантина не будет массовых гуляний у воды, но никто не будет запрещать погружаться в воду.

Купание в Днепре Вечерний Киев

Сделать это можно будет в Гидропарке – здесь подготовят прорубь, освятив в ней воду, на Оболонской набережной, на Днепровской набережной (возле храма Святого благоверного князя Ярослава Мудрого), на Русановской набережной, на озере Редькино (Министерка), на озере Тельбин (на Березняках), на Трухановом острове возле Пешеходного моста.

Днепр. По словам заместителя начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Александра Шевченко, в области 18 подтвержденных мест для купания на Крещение. Тогда как в городе Днепре подтвержденных мест для купания нет.

Купание в городе Днепр dniprograd

Однако безопасность граждан будет обеспечена независимо от того, будут места для купания определены официально или нет.

Харьков. Ежегодно на Крещение в Харькове купаются в источнике на Жуках (расположен ниже поселка Жуковского на озере Камыш), источнике в Саржином Яру, Алексеевом источнике, источнике в Манжосовом Яру, Журавлевском водохранилище и проруби Фельдмана.

Запорожье. В этом году мэрия определила два места для погружения на Крещение – Центральный и Правобережный пляжи. Там будут присутствовать спасатели, медики и сотрудники коммунальных служб.