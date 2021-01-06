Подземный туризм: Самые впечатляющие пещеры Украины, о которых вы не знали

Подземный город под Киевом, системы пещер на Тернопольской области и удивительные подземные сооружения Хмельницкого, Закарпатья и Черновцов

Оптимистическая пещера в Тернопольской области Фото из открытых источников

В прошлом году украинцы открыли много живописных уголков Украины. Путешествовали в Бакоту Хмельницкой области, где находится затопленный город, посещали национальные заповедники Херсонской области и загорали на пляже "Аркадия" в Одессе.

Однако, некоторые места не попали в перечень локаций, которые искали. Туристы забыли о том, что на территории нашей страны есть не только наземные достопримечательности, но и целые города, которые спрятаны под нами. Какие же пещеры находятся в Украине, читайте далее.

Зачем делали пещеры

Росписи первобытных людей, находки костей и мифология народов мира указывает на то, что наша жизнь еще с давнего времени была связана с пещерами. Подземные города становились постоянным (Каппадокия, Турция) или временным жильем для защиты от врагов (Киевские пещеры). Здесь также уединялись монархи, а где-то пространство под землей было нужно, чтобы хранить сыр и вино (Артемовск) и даже боеприпасы.

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На территории Украины расположено много пещер, но Оптимистическая, длиной в 214 км, является одной из крупнейших в мире.

Пещеры Украины, где стоит побывать ZIK

Пещеры Тернополя

Путешествие по Украине стоит начинать с одной из крупнейших пещер в мире. Вблизи села Королевка в Тернопольской области расположилась пещера Оптимистическая длиной в 250 км. Внутри здесь арт-музей из минералов, огромные кристаллы и геликтиды.

В пещеру сами не попадете, поскольку нужно специальное снаряжение и инструктор.

Наиболее изучена сухая пещера Хрустальная, где стены покрыты кристаллами гипса и отшлифованы на протяжении веков водами Сарматского моря в селе Кривче. Она открыта в течение всего года, но экскурсии проводят платно только с гидом.

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Также в Тернопольской области есть такие известные пещеры:

Млынки , с. Залесье (экстремальная пещера в 48 км, попасть можно только с Тернопольским турклубом, договариваясь заранее);

, с. Залесье (экстремальная пещера в 48 км, попасть можно только с Тернопольским турклубом, договариваясь заранее); Вертеба , с. Бильче-Золотое (длина подземных ходов в 7,8 км, здесь есть музей трипольской культуры, а также специальные сложные маршруты для экстремалов);

, с. Бильче-Золотое (длина подземных ходов в 7,8 км, здесь есть музей трипольской культуры, а также специальные сложные маршруты для экстремалов); Озерная, с. Стрелковцы (длиной в 130 км единственная пещера, где есть подземные озера, туристам нужно брать специальное оборудование, поэтому тоже платно).

Пещера Озерная Фото из открытых источников

Целый подземный город под Киевом

Около 1000 лет назад появились пещеры Киево-Печерской лавры, которые стали местом основания Печерского монастыря. Сейчас это памятник археологии со сложной системой связанных ходов, которые соединяют между собой пещерные помещения длиной в более 800 метров.

Здесь есть два пещерных комплекса "Дальний" и "Ближний", названия которого обусловлены удаленностью от Успенского собора. По летописи в давние времена здесь жил Антоний из Любеча в пещере Иллариона. К нему приходили ученики, которые копали малые пещерки, которые впоследствии стали известны как Феодосиевы или Дальние пещеры.

Ближние пещеры Лавры Фото из открытых источников

Под конец жизни Антоний уединился и поселился под землей на другом холме, куда созвал монахов проститься перед смертью. Как только они ушли, земля обвалилась, а святые мощи так и не нашли, поскольку огонь и вода мешала ученикам подобраться к телу учителя.

Пещеры можно посетить бесплатно. Вход у нижней лавры.

Геонавт в Киевской области

В селе Ходосовка, Киевской области также есть пещера, о которой мало кто знает. Протяженностью 60 метров здесь сосредоточились тоннели природного происхождения. Воздействие воды на протяжении многих лет подарит вам незабываемые впечатления и заставит вернуться еще раз.

Внутри просторно, хотя и в некоторых местах надо ползти на коленях. Также интересны барельефы - их происхождение до сих пор неизвестно. Рядом есть немало этюдов туристов. Внутри будет виден фасад колонн монастыря тоже.

Место находится над аулет-городком "Мануфактура", куда нужно подниматься со стороны кладбища. Там есть и паркинг. Пещера находится в 5 метрах над землей и внутри без освещения, поэтому надо брать фонарь. Зайти можно бесплатно.

Пещера Геонавт на Киевщине РБК-Украина

Золушка в Черновцах

В селе Подворное Черновицкой области находится пещера "Золушка" длиной в 90 км. Она занимает 8-е место по размеру в мире и имеет три уровня, где расположены уникальные фигуры из кристаллов и галереи. Также здесь стоит фигура из глины в форме Золушки.

Открыли это место не так давно-в 1977 году. Здесь также нашли минерал бернесит, который встречается на дне глубоких океанских впадин. До сих пор неизвестно, как он попал на сушу. Вход бесплатный, но за стоянку авто нужно платить.

Пещера Золушка в Черновцах Фото из открытых источников

Соледарские соляные пещеры

Комплекс производимых шахт предприятия "Артемсоль" известны как Соледарские соляные пещеры находится в Соледаре. Сегодня это система галерей глубиной в 300 м. В шахте все, что вы видите: стены, потолок, пол – сплошная соль.

Сейчас внутри работает спелеосанаторий "Соляная симфония", а также есть целая галерея, превращенная в церковь. К тому же, здесь выставляют различные скульптуры народных мастеров и устраивают концерты классической музыки. Вход платный.

Соледарские соляные пещеры Фото из открытых источников

Романия в Закарпатье и Атлантида В Хмельницком

Пещера Романия, или как ее называют, Дружба расположена вблизи с. Малая Уголька Закарпатской области и имеет длину ходов около километра. Вход находится в буковом лесу на окраине села, а внутри пещеры влажно и растет мох. На глубине 30 м есть и маленький ручей, который то появляется, то исчезает. А потолки здесь выглядят как витрина ювелирного магазина. Сюда можно зайти бесплатно.

Пещера Дружба Фото из открытых источников

Напоследок, мы рекомендуем заглянуть в Атлантиду Хмельницкой области, где вход тоже бесплатный. Здесь, на реке Збруч, расположилась 3-этажная пещера протяженностью в 2,5 км. Внутри есть не только красивые галереи и залы, но еще и летающие летучие мыши. Попасть можно только в сопровождении гида, а также нужно брать особое снаряжение и быть готовыми к испытаниям.

Турист во время экскурсии в пещеру Атлантиду Фото из открытых источников

Итак, туризм в Украине бывает не только над землей, но и под ней. В нашей стране много удивительных мест, куда стоит попасть. К слову, мы писали о том, почему стоит поехать в Полтаву на праздники и лучшие места в Херсонской области.