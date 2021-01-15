Подземные ходы Потоцких, город-крепость и Музей Писанки: На что стоит посмотреть в Ивано-Франковске и области

Предлагаем историю Ивано-Франковска и осмотр старинных памятников в городе и области, которые сохранились до сих пор

Ратуша на центральной площади Фото из открытых источников

На юго-западе Украины расположен город Ивано-Франковск. Он имеет неординарную художественную жизнь, динамичную экономику, а также традиции, которые берут свое начало много лет назад.

На территории города нашли клад кремневых изделий еще периода неолита. Здесь ежегодно проводят более 15 фестивалей, университеты занимают высокие позиции в рейтингах учебных заведений страны, а все достопримечательности не осмотреть и за неделю. Как сделать отдых в Ивано-Франковске и области действительно интересным, читайте далее.

Ивано-Франковск или Станиславов

Ивано-Франковск считается восточными и северными воротами Карпат. Он был основан представителем древнего галицкого рода магнатов Анджеем Потоцким, который в честь своего сына Станислава назвал город. Поэтому современный Ивано- Франковск – это и Станиславов тоже.

Город начинался с ратуши и Рыночной площади. Эти памятники со временем получили некоторые изменения, но сохранились и до нашего времени. Когда строили Станиславов, архитекторы вдохновились идеями Ренессанса об "идеальном городе". Это отразилось на храмах, камнях и улицах. К тому же, за вид зданий город называют иногда "малым Львовом".

Станислав был значительным торгово-ремесленным центром Польши и Австрийской империи. Ремесла развивали евреи, армяне и другие национальные общины. Революция 1848 года тоже повлияла на жизнь города. Здесь создали "Руську раду" рядом с польской и начали печатать первую газету.

Станиславов в 1895 году Фото из открытых источников

XIX век отличился прокладкой железной дороги и быстрым развитием промышленных отношений. Рядом создавали и другие общественные организации. А во время первой мировой войны именно здесь проходили жесткие бои, которые разрушили часть исторических застроек.

В 1962 году Станиславов отметил свое 300-летие. С этого времени город и называется в честь выдающегося писателя Ивана Франко. Позже жители восторженно воспринимали демократические преобразования 1990-х годов, поэтому сегодня это современный европейский город, который постоянно развивается в культурно-художественном, экономическом и туристическом направлении.

Почему стоит поехать сюда

Ивано-Франковск хранит много тайн и имеет много интересных вещей, которые не всегда можно прочитать в описаниях к достопримечательностям. Поэтому мы собрали для вас несколько фактов, которые делают город по-настоящему особенным:

Во времена Украинской революции 1917 года Станиславов был столицей ЗУНР с 1 января по 15 мая 1919 года, поэтому большинство главных законов принимали здесь. Делегация на подписание Акта Воссоединения в Киев отправляли именно отсюда;

В городе есть экспонат, которого нет больше нигде в мире – памятник яйцу. Он находится возле городской ратуши;

Электричество здесь было еще в XIX веке;

Говорят, что под городом есть целая система тайных ходов. Однажды коммунальщики даже наткнулись на тоннель, но связь с другими не установили;

Площадь рынок имеет и другое название - площадь смерти. На ней ранее проводили массовые казни;

Есть легенда, которая говорит, что в Краеведческом музее живет Призрак казненного гуцула. Из-за этого уволилось несколько охранников.

К тому же, самый сильный человек мира Василий Вирастюк родился именно здесь.

Экспонаты краеведческого музея Фото из открытых источников

От ратуши до Станиславского моря: куда пойти в городе

На официальном сайте Ивано-Франковска есть несколько полезных туристических маршрутов, которые помогут ознакомиться с городом. Но, если вы приехали только на день, то мы создали список достопримечательностей, которые обязательно нужно увидеть.

Городская Ратуша. Она единственная в Украине возведена в стиле конструктивизма. Ее высота – 49, 5 метров, то есть примерно дом в 16 этажей. К тому же, ратуша имеет позолоченный купол, на котором 200 г сусального золота. От вокзала сюда ходит автобус номер 6.

Здесь есть и обзорная галерея, с которой можно взглянуть на площади, церкви и ближайшие карпатские горы, а также Краеведческий музей с макетом города ХVIII века.

Площадь Шептицкого. Это духовный центр города, где находится памятник митрополиту Шептицкому. Здесь можно взглянуть и на коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии, который является одним из древнейших зданий города. Первую деревянную постройку возвел еще Анджей Потоцкий. Под руководством французских архитекторов ее заменили каменной в 1672-1703 годах. До достопримечательности можно быстро дойти от Центральной площади.

Коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии Фото из открытых источников

Крепостная галерея "Бастион". На самом деле город изначально со всех сторон был окружен защитными стенами. Станиславов с самого начала планировался как город-крепость. По приказу Потоцкого он должен был получить форму правильного шестиугольника с бастионами на краях. Построенные врата в 1734-1750 годах стали замечательными образцами архитектурного искусства. Кстати, на стенах во времена опасности ставили до 200 пушек. Сегодня туристы могут взглянуть на 4 из 6 бастионов. Галерея находится в 450 метрах от Ратуши.

Городское озеро. Вблизи парка Шевченко, который тоже стоит посетить, раскинулось Станиславское море. Это крупнейший искусственный водоем в городе с площадью в 36 гектаров. Он появился еще в 1955 году. Сегодня это романтическое и загадочное место, где можно прогуляться или порыбачить. Интересно, что раньше здесь был пруд, который еще в XIX веке использовали состоятельные семьи для обогащения - они давали в прокат лодочки, как сейчас катамараны для романтических прогулок. На озере расположен и "остров влюбленных" со скамейками и освещением. От Ратуши сюда нужно ехать 48 или 35 маршруткой. Можно и пройти пешком 2 км до улицы Гетьмана Мазепы.

В Ивано-Франковске есть и много других интересных мест: Дворец Потоцких, "Стометровка" улице Независимости, где каждый второй дом – памятник истории и архитектуры и площадь Мицкевича, где растут столетние липы.

Городское озеро Фото из открытых источников

Что можно увидеть в музеях

Ратуша имеет не только смотровую площадку, но и Краеведческий музей, где фонд насчитывает 120 тысяч экспонатов. Здесь есть отделы природы, археологии и народного искусства. Довольно интересны находки из раскопок княжеского Галича, а также коллекции оружия и старопечатных книг. В экспозиции есть и иконы ХVII-XIX вв. Стоимость входных билетов всего 20 грн для взрослых и 10 грн для студентов и детей. Музей работает с 10 до 17 во все дни, кроме понедельника.

На площади Шептицкого расположен Музей искусств Прикарпатья. Здесь представлены уникальные памятники барочной скульптуры и иконописи ХV-XX веков. Эту коллекцию считают одной из лучших на территории Украины. Стоимость билетов сюда достигает 30 грн для взрослых. Студенты должны платить 10 гривен, а дети лишь 5. График работы такой, как и у Краеведческого музея.

Франковская " Стометровка" Фото из открытых источников

Не менее интересен и литературный музей Прикарпатья. Его первая экспозиция была открыта в честь 130-летия со дня рождения Франко. Сегодня здесь можно ознакомиться с изданием и распространением произведений Шевченко на Прикарпатье, литературной деятельностью "Русской троицы", основанием и значением первых типографий. Музей расположен на улице Богдана Лепкого, 27.

5 мест области, куда стоит поехать

На просторах Ивано-Франковской области находится крупнейший горнолыжный курорт – Буковель. Из года в год его посещают туристы, чтобы покататься на лыжах с конца ноября до апреля. Расположеный недалеко от села Поляница на высоте 920 метров делает Буковель курортом мира, который развивается быстрее всего. Сюда можно доехать автобусом из Ивано-Франковска. Если вы путешествуете поездом, то нужно сходить на станции Яремче, откуда еще 46 километров до Буковеля.

Стоит посетить и гору Поп Иван Черногорский, которая является третьей по высоте вершиной Украинских Карпат. Туристической аттракцией здесь является бывшая обсерватория на вершине, которая является сооружением Украины, расположенной выше всего. Соорудили ее еще в 1936-1938 годах. Вокруг время от времени появляются озера. Добраться сюда можно через Верховину. Вам нужно будет добраться до деревень Дземброня или Шибене. Если едете поездом, то ближайшая станция Ворохта.

Бывшая обсерватория на горе Поп Иван Фото из открытых источников

Карпатский национальный природный парк – еще одно выдающееся место, которое стоит посетить. Его общая площадь 50303 га, где есть заповедная и рекреационно-хозяйственная зона. Здесь растет 1105 видов растений, а 32 животных занесены в Красную книгу Украины. Чтобы сюда попасть, нужно доехать до Яремче. Сюда ходит поезд Киев-Рахов. Из Ивано-Франковска есть регулярное автобусное сообщение.

Пожалуйте и в Музей Писанки в Коломые, где находится коллекция 6000 различных яиц из разных регионов Украины и мира. Также выделите время на Музей гуцульского быта в Верховине, где вам расскажут все о горном быте, обрядах и традициях.

Музей Писанки Фото из открытых источников

Ивано-Франковск и область – это регион, где современное соединилось с прошлым. Здесь есть все: от Карпат до интересных музеев и сюда точно стоит посетить хотя бы на день.

В какие другие живописные места можно поехать в Украине, читайте по ссылке. Напоминаем, что мы писали о Черновицкой области, где есть могучая Хотинская крепость и университет, который давно сравнивают со школой колдовства в фильмах о Гарри Поттере.