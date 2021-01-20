Подозрение Тупицкому, новое в деле Шеремета и полный "тарифный" аудит в Украине: Актуальное на утро 20 января
Накануне состоялось несколько интересных событий, вспомним их подробнее
Дело с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким продолжилось – во вторник, 19 января, ему объявили подозрение. К тому же, он не смог попасть на свое рабочее место.
Среди главного также стоит отметить, что рассмотрение тарифов на ЖКУ продолжается – президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить соответствие цен на газ и отопление.
И сегодня состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Она пройдет в значительно сокращенном формате из-за угрозы распространения пандемии COVID-19.
Об этих и других главных новостях рассказываем далее.
Полный "тарифный" аудит в Украине
Президент Владимир Зеленский дал поручение заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на коммунальные услуги, в частности бытовой газ и отопление в регионах страны.
Отдельное внимание он поручил уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.
Новое по делу Шеремета
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил о наличии аудиозаписи в ответ на записи разговоров главы КГБ о планировании убийства журналиста Павла Шеремета, которые обнародовал бывший белорусский офицер Игорь Макар.
Причем Игоря Макара допросили украинские следователи. Он имеет процессуальный статус свидетеля, а во время допроса предоставил правоохранителям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета.
Сам Макар рассказал, что представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы.
Что касается обвиняемых по делу, то Андрея Антоненко оставили под стражей. Ранее адвокаты Антоненко настаивали на необходимости изменить меру пресечения подозреваемому из-за его проблем с сердцем и сердечно-сосудистой системой.
Подозрение Тупицкому
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
К тому же, накануне Тупицкого не допустили на рабочее место. Он планировал написать заявление о блокировании деятельности Конституционного суда, о недопуске его к работе, о влиянии на деятельность государственного деятеля.
Отказ в заочном аресте Януковича
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей бывшего президента Виктора Януковича.
Речь шла о деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье".
Подорожание железнодорожных билетов
С марта 2021 года "Укрзализныця" начнет проводить индексацию пассажирских тарифов поэтому стоимость билетов на внутренние рейсы начнет постепенно увеличиваться.
К примеру, постепенно с марта по декабрь 2021 года стоимость плацкарта из Киева во Львов вырастет со 190 до 232 гривен.
Инаугурация Джо Байдена
Сегодня в Вашингтоне состоится церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Запланированные скромные торжества из-за угрозы распространения коронавируса, в частности традиционное шествие заменят виртуальным парадом.
Подробнее о мероприятиях, которые состоятся в Вашингтоне, читайте здесь.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 20 января в Украине обнаружили 1 172 038 случаев коронавируса, 900 749 выздоровели, 21 258 – умерли.
В мире по состоянию на утро 20 января обнаружили 96 633 469 случаев коронавируса, 69 304 225 человек выздоровели, 2 065 815 – умерли.
Правительство Израиля решило продолжить локдаун в стране по меньшей мере до 31 января.
Ирландский регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) заявил, что получил 81 сообщение о подозрении на побочные эффекты, связанные с вакциной против COVID-19.
А в Китае на днях зафиксировали 118 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 106 случаев зафиксировано внутри страны: количество инфицированных стремительно растет в провинции Цзилинь.
Смерть одного из основателей Народного руха Черняка
В понедельник, 18 января, от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умер украинский политик, один из основателей Народного руха Украины Владимир Черняк.
Владимир Черняк в 1990 году был избран главой коллегий Народного руха. В 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, а позже народным депутатом Украины III и IV созывов. В 1994 году баллотировался в мэры Киева.
Назначение трансгендера в правительство США
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения США трансгендерную женщину Рэйчел Левин. Сейчас Левин работает министром здравоохранения штата Пенсильвания и руководит госструктурами, которые борются с пандемией коронавируса.
Это назначение должно поддержать Сенат.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное и Пивденное.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал ролик о заоблачной платежке за газ в Киевской области.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев собрала также новость о квитанции-рекордсменке за коммунальную услугу.
Вместо бонуса
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