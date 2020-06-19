Подозрение Омеляну, новый министр окружающей среды и вспышка коронавируса в Украине: Главное за 19 июня

Очередная рабочая неделя подходит к концу, поэтому подытожим главные новости пятницы

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

Сегодня состоялось несколько назначений - Рада утвердила нового министра окружающей среды Романа Абрамовского, а президент Украины назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова.

К тому же, НАБУ объявило подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

И неприятная новость для всех украинцев – количество случаев коронавируса в Украине растет, поэтому Минздрав будет усиливать контроль за соблюдением карантина.

Об этих и других новостях 19 июня рассказываем подробнее.

Подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, в результате чего был нанесен ущерб государственному бюджету на 30,4 млн гривен.

Новый министр окружающей среды

Верховная Рада Украины назначила новым министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Его кандидатуру поддержали 264 нардепа.

Роман Абрамовский Фото из открытых источников

Последнее его место работы с октября 2019 года – должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Вспышка коронавируса в Украине

Сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд количества заболеваний коронавирусом за сутки. Было обнаружено более 920 новых случаев.

Владимир Зеленский заявил, что, чтобы снова не переходить к жесткому карантину, необходимо разработать четкие правила работы общественных мест и проводить системную коммуникацию с гражданами.

Карантин на улицах Киева DW

К тому же, Министерство здравоохранения будет инициировать ужесточение мер контроля за соблюдением карантинных ограничений в условиях постоянного увеличения количества больных коронавирусом COVID-19.

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Индексация пенсий

В Кабмине заявили, что украинцам будут ежегодно проводить индексацию пенсий и социальных выплат.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал: "Более того, мы предлагаем делать индексацию и в следующем году. Это нормальная практика - делать индексацию ежегодно".

Суд рассмотрит штраф Зеленскому

Хмельницкий городской районный суд пока приостановил рассмотрение дела о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским карантина во время рабочего визита в город, и обратился за разъяснениями в Верховный суд.

Дело о нарушении карантинных ограничений Хмельницкий городской районный суд рассмотрел 19 июня.

Митинг аграриев

Сегодня аграрии провели митинг под стенами Кабмина из-за введения пошлины на импортное топливо.

Телеканал ZIK

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак заявил, что фермеры вследствие карантинных ограничений сегодня находится на грани выживания. Также отрицательно влияют на урожай и погодные условия. А введение пошлин на импортное топливо может вызвать существенное повышение цен на сельхозпродукцию.

Новый глава Винницкой ОГА

Сегодня, 19 июня первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова.

Он с июня 2014 года работал на руководящих должностях в Государственном управлении делами, а с августа 2019-го возглавлял ГУД. Член Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Новый кредит от МВФ

Международный валютный фонд оценит возможность выделения Украине нового транша, исходя из выполненных обязательств по программе Stand-by.

Нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения государства к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео — комментарий экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина относительно членов фракции "Слуга народа" и их преданности президенту Украины.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook актуальной для комментаторов стала новость, как Юлия Тимошенко помирилась с Олегом Ляшко.



Вместо бонуса

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