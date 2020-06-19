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Подозрение Омеляну, новый министр окружающей среды и вспышка коронавируса в Украине: Главное за 19 июня

Очередная рабочая неделя подходит к концу, поэтому подытожим главные новости пятницы

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Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

Сегодня состоялось несколько назначений - Рада утвердила нового министра окружающей среды Романа Абрамовского, а президент Украины назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова.

К тому же, НАБУ объявило подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

И неприятная новость для всех украинцев – количество случаев коронавируса в Украине растет, поэтому Минздрав будет усиливать контроль за соблюдением карантина.

Об этих и других новостях 19 июня рассказываем подробнее.

Подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, в результате чего был нанесен ущерб государственному бюджету на 30,4 млн гривен.

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Новый министр окружающей среды

Верховная Рада Украины назначила новым министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Его кандидатуру поддержали 264 нардепа.

Роман Абрамовский Фото из открытых источников

Последнее его место работы с октября 2019 года – должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Вспышка коронавируса в Украине

Сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд количества заболеваний коронавирусом за сутки. Было обнаружено более 920 новых случаев.

Владимир Зеленский заявил, что, чтобы снова не переходить к жесткому карантину, необходимо разработать четкие правила работы общественных мест и проводить системную коммуникацию с гражданами.

Карантин на улицах Киева DW

К тому же, Министерство здравоохранения будет инициировать ужесточение мер контроля за соблюдением карантинных ограничений в условиях постоянного увеличения количества больных коронавирусом COVID-19.

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Индексация пенсий

В Кабмине заявили, что украинцам будут ежегодно проводить индексацию пенсий и социальных выплат.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал: "Более того, мы предлагаем делать индексацию и в следующем году. Это нормальная практика - делать индексацию ежегодно".

Суд рассмотрит штраф Зеленскому

Хмельницкий городской районный суд пока приостановил рассмотрение дела о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским карантина во время рабочего визита в город, и обратился за разъяснениями в Верховный суд.

Дело о нарушении карантинных ограничений Хмельницкий городской районный суд рассмотрел 19 июня.

Митинг аграриев

Сегодня аграрии провели митинг под стенами Кабмина из-за введения пошлины на импортное топливо.

Телеканал ZIK

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак заявил, что фермеры вследствие карантинных ограничений сегодня находится на грани выживания. Также отрицательно влияют на урожай и погодные условия. А введение пошлин на импортное топливо может вызвать существенное повышение цен на сельхозпродукцию.

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Новый глава Винницкой ОГА

Сегодня, 19 июня первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова.

Он с июня 2014 года работал на руководящих должностях в Государственном управлении делами, а с августа 2019-го возглавлял ГУД. Член Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Новый кредит от МВФ

Международный валютный фонд оценит возможность выделения Украине нового транша, исходя из выполненных обязательств по программе Stand-by.

Нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения государства к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео — комментарий экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина относительно членов фракции "Слуга народа" и их преданности президенту Украины.

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Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook актуальной для комментаторов стала новость, как Юлия Тимошенко помирилась с Олегом Ляшко.


Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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