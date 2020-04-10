Подозрение Чорновол, внеочередное заседание Рады и пожар в Черниговской области: Главное за 10 апреля

Рабочая неделя подходит к концу, поэтому узнаем, какие новости принесла украинцам пятница

Татьяна Черновол facebook.com/tchornovol

Резонансная новость этого дня — проведение обысков и вручение подозрения бывшему нардепу Татьяне Чорновол. Ее обвиняют в убийстве человека в 2014 году.

Среди других важных новостей — народные депутаты определились с датой проведения очередного внеочередного заседания парламента, а в Черниговской области возник новый масштабный пожар.

Рассказываем подробнее о главные новости дня.

Подозрение Татьяне Чорновол

Бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

В ГБР отметили, что во время обысков 10 апреля у фигурантки были найдены предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны. В случае доказательства вины Чорновол грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Обыск у Татьяны Черновол Facebook-страница Татьяны Чорновол

Сама бывшая нардеп заявила, что к убийству она не причастна.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что ему стыдно за действия Государственного бюро расследований в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол.

Внеочередное заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля, ориентировочно в 14:00. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после совещания с руководителями парламентских фракций и групп.

По словам спикера, на совещании также присутствовали премьер-министр, министр финансов, представители депутатского корпуса и комитетов. Однако о вопросах, которые будут рассматривать на заседании, спикер не сообщил.

Масштабный пожар на Черниговщине

В селе Сорокошичи Козелецкого района Черниговской области спасатели пытаются ликвидировать масштабный пожар на территории ГП "Черниговский военный лесхоз", который уже уничтожил почти 200 гектаров леса.

Отмечалось что, площадь, пройденная огнем, составила около 195 га, из них 28 га верховым пожаром.

Повестка за нарушение карантина

Городской голова Запорожья Владимир Буряк получил повестку из-за нарушения карантинных ограничений, однако он все равно добивается от Кабинета министров расширения перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Владимир Буряк. Фото: newsru.ua

По его словам, оперативный штаб ежедневно решает насущные вопросы; коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки; управители – обрабатывать подъезды и придомовые территории.

Проведение саммита "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пытается заручиться согласием других стран нормандского формата для проведения саммита.

Глава МИД отметил, что не исключает возможности проведения саммита в режиме видеоконференции. Однако, по его словам, пока этот момент не обсуждается.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

В Виннице от коронавирусной болезни COVID-19 смогла выздороветь 73-летняя пациентка, у которой также была тяжелая патология.

Фото из открытых источников

Тем временем Киевская область ввела дополнительные ограничительные меры на период выходных с целью предотвращения распространения COVID-19.

А власти Киева переносят поминальные дни и призывают местных жителей оставаться дома в Вербное воскресенье.

Изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Теперь для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продолжена по новому контракту на шесть месяцев или сроки, определенные частью четвертой статьи 23 Закона Украины "О воинской повинности и военной службе".

Россия требует отдать памятник Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Любомиру Метнаре с просьбой передать РФ снесенный недавно в Праге памятник маршалу Коневу.

Представитель чешского министерства обороны Ян Пейшек подтвердил, что Метнар получил письмо и ответит на него. Однако ведомство не может удовлетворить эту просьбу.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео о том, что в Киевской области начали "травить" семью из-за заражения COVID.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о розыгрыше подарка - iPhone 11 Pro от телеканала ZIK среди учащихся 7 класса.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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Уволили на карантине: Как работодатель будет отвечать за незаконное увольнение работника