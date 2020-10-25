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Подкуп избирателей, "карусели" и минирование избирательных участков: Главные нарушения избирательного процесса 25 октября

За нарушение избирательного законодательства день голосования было открыто 77 уголовных производств

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Фото из открытых источников

Местные выборы состоялись, избирательные участки закрыли, результаты экзитполов обнародовали. Однако интересны не только ориентировочные результаты волеизъявления граждан, но и нарушения избирательного законодательства, которые фиксировали правоохранители и наблюдатели.

О фактах несоблюдения украинского законодательства в день голосования 25 октября рассказываем подробнее.

Сколько нарушений выявили в день голосования

В Министерстве внутренних дел отметили, что в целом день выборов в Украине прошел спокойно.

По словам первого заместителя главы ведомства Сергея Ярового, после закрытия участков поступило 4375 заявлений и сообщений, составлено 224 административных протокола и начато 77 уголовных производств.

В Нацполиции рассказали, что по состоянию на 19:00 в Киеве было зафиксировано 484 сообщений о нарушениях, Киевской области – 465, Днепропетровской – 371, Донецкой – 265, Одесской – 228, Львовской – 224, Харьковской – 219, Запорожской – 205, Полтавской – 197, Черкасской – 142, Херсонской – 141, Винницкой – 120, Закарпатской – 117, Сумской – 112, Ровенской – 90, Николаевской – 87, Хмельницкой – 86, Черниговской и Кировоградской – по 82, Тернопольской – 72, Луганской – 66, Ивано-Франковской – 56, Волынской – 44, Житомирской – 26 и Черновицкой – 22.

Статистика Нацполиции по выборам Фото: Нацполиция

Все указанные нарушения касались: агитации в день выборов – 1547, нарушения тайны голосования – 209, подкупа избирателей – 174, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий, списков избирателей – 138, незаконного уничтожения избирательной документации – 138, незаконного использования избирательного бюллетеня (или попытки выноса избирательного бюллетеня) – 84.

Статистика Нацполиции по выборам Фото: Нацполиция

В Киеве следственные подразделения столичной полиции уже открыли четыре уголовных производства: по два по ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму" и ст. 356 "Самоуправство" Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого за административные правонарушения составлено 14 протоколов: по одному по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей), ст. 173 (Мелкое хулиганство), две – по ст. 212-23 (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования) и десять - по ст. 212-10 (нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитации референдума) кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Ехали организованно голосовать

Обнаруживали правоохранители хорошо знакомые так называемые "карусели". Суть незаконной технологии заключается в том, что избиратель выносит из помещения избирательного участка свой незаполненный бюллетень и отдает его старшему исполнителю мошеннической группы. После этого на бюллетене ставят отметку за нужного кандидата и передают его следующему участнику "карусели".

Этот участник, придя на участок, прячет выданный ему чистый бюллетень, а в урну бросает бумажку с предварительно поставленной отметкой. Далее такая схема может "прокручиваться" несколько раз.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что такие методы фальсификации выборов зафиксированы в частности в Киеве, на Днепропетровской, Одесской, Луганской областях.

"Действительно, с 12 часов ночи (25 октября – ред.) мы задерживали автобусы, которые ездили по регионам, возили людей, так называемые "карусели". Такие случаи у нас были и в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, тоже люди приезжали, я так понимаю, что голосовать", – заявил он.

Также в столицу приехали два автобуса из Житомира. Их всех отправили на один из избирательных участков в Святошинском районе.

Вероятный подвоз избирателей наблюдатели зафиксировали на избирательном участке в селе Новые Оржицы Киевской области. "Зафиксирована группа людей, которые зарегистрированы на один избирательный адрес и стояли вблизи здания, где расположен избирательный участок. Как удалось узнать у одного из членов комиссии, вероятные подвезенные избиратели являются жителями города Сумы", - рассказали в общественной сети "ОПОРА".

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Сколько предлагали за поддержку кандидата или партии

Фиксировали правоохранители и факты подкупа избирателей. Так, в Одесской области задержали мужчину, который предлагал нескольким десяткам граждан за денежное вознаграждение отдать свой голос на местных выборах.

В городе Измаил правоохранители обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

Значительно дороже оценили голоса курсантов в пригороде столицы. В МВД сообщили, что в городе Ирпень Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей, которую организовал командир одного из факультетов университета Государственной фискальной службы Украины.

Командир изложил в мобильном приложении указание, по которому курсанты должны были прийти в один из избирательных участков Ирпеня и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии.

В частности, за один голос курсантам предлагали более 1500 гривен.

Задержали организаторов подкупа избирателей в Николаевской области. Преступную схему организовали двое жителей Николаева и привлекли еще шестерых человек, которые занимались вербовкой и отправкой людей в столицу для голосования. За каждый голос члены "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен. Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняло участие около 80 николаевцев.

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В каких областях минировали участки

Сообщили в Нацполиции и о минировании избирательных участков. Так, по состоянию на 15:00 Национальная полиция получила 8 сообщений о заминировании избирательных участков, ни одно из которых не подтвердилось.

В Винницкой области сообщили о минирование избирательного участка в поселке Тывров. Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49.

Позже в Нацполиции отметили, что в 15:30 поступила информация о заминировании 3-х помещений избирательных участков Одессы. "На трех избирательных участках на улице Академической, Гагарина и Маразлиевской работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи - проверяли участка на наличие взрывоопасных устройств или веществ", - говорилось в сообщении.

В полиции добавили, что в 16:10 также поступили сообщения об угрозе взрыва на избирательном участке, размещенном на улице Фонтанская дорога в Одессе.

Нападения и угрозы кандидатам и членам комиссий

Фиксировали правоохранители также угрозы и нападения. В Краматорске члену избирательной комиссии угрожали убийством. В Нацполиции отметили, что получили сообщение от члена избирательной комиссии о том, что ей угрожал неизвестный. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством".

А на одном из избирательных участков Ирпеня произошла стычка между двумя мужчинами, в результате которой пострадал кандидат в депутаты от партии "Слуга народа". По данным Нацполиции, конфликт вспыхнул из-за съемок на мобильный телефон. Мужчины просили друг друга прекратить видеофиксацию, тогда произошла драка, во время которой нападавший повалил на пол кандидата.

По данному факту правоохранители открыли производство по части 1 статьи 296 УК (хулиганство). Решался вопрос о сообщении о подозрении лицу, напавшему на кандидата в депутаты.

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Нарушения с бюллетенями и фейковый участок

Сегодня немало инцидентов случилось с бюллетенями для голосования – пытались выдать без паспорта, выдавали поддельные. В документах для голосования путались как рядовые граждане, так и члены избирательных комиссий.

Так, в Новогродовской ТИК между округами перепутали бюллетени, поэтому около 70 избирателей провели митинг, на котором обратились к руководству местной комиссии с призывом, чтобы эти бюллетени были признаны не подлежащими учету. А результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета участники митинга требовали учесть.

Перепутали бюллетени округов и на Прикарпатье. Так, в селе Загвоздье Тысменицкого района Ивано-Франковской области на избирательном участке №260742 семерым избирателям по месту пребывания выдали бюллетени другого округа. Учитывая это, комиссия решила составить акты по этим бюллетеням и с новым ящиком еще раз пойти к избирателям, чтобы дать им возможность проголосовать. После этого УИК продолжит работу по голосованию по месту пребывания.

В УИК отметили, что была техническая ошибка - вместо единички написали четверку.

Инцидент с путаницей избирательных округов случился и в Кировоградской области. Там, по словам аналитика Комитета избирателей Украины Дениса Рыбачка, из-за ошибки в бюллетене голоса 2394 избирателей фактически были потеряны. Ошибка заключалась в том, что в бюллетенях были неправильно вписаны фамилии кандидатов, баллотирующихся в округе. То есть просто ошиблись, и в округ №5 вписали фамилии кандидатов из округа №6. Соответственно, в округ №6 вписали кандидатов из округа №5.

А в Запорожье со стола члена избирательной комиссии похитили 40 бюллетеней для голосования. "Около 10:30 в Вознесеновское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от члена избирательной комиссии о том, что со стола пропали 40 бюллетеней", - сообщили в Нацполиции.

Сегодня в Гощанском районе Ровенской области начали уголовное производство относительно подделки избирательных бюллетеней после того, как кандидат-самовыдвиженец не нашел своего имени в списке.

После проведения проверки полицейские обнаружили несоответствия между утвержденным списком кандидатов в депутаты Бабинской ОТО и списком в избирательном бюллетене, в частности отсутствие порядкового номера кандидата-заявителя и его фамилии.

Представительство гражданской сети "Опора" во Львовской области сообщило о семи случаях выдачи избирательных бюллетеней без печати на одном из избирательных участков во Львове.

Кроме того, на участке №462077 также во Львове члены комиссии выдавали избирателям бюллетени, не указывая при этом в контрольных талонах никакой информации.

А в Житомире случился курьезный случай - на избирательном участке избиратель, не разобравшись, как заполнить бюллетени, рассердился и порвал их на глазах у членов УИК.

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области наблюдатели и правоохранители обнаружили незаконный избирательный участок. Село входит в Поповскую объединенную территориальную общину. Незаконный участок организовал голосование в сельский совет общины, который отказывается входить в состав ОТО. Действовала она по идентичному номеру, как и действующая УИК, — 590211, а бюллетени напечатали самостоятельно.

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Какие наказания предусмотрены за нарушение избирательного процесса

По фактам совершения правонарушения полиция открывала производства и в случае доказательства вины нарушителям грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Так, уничтожение избирательного бюллетеня может быть квалифицировано правоохранительными органами по ст. 212-23 КУоАП повреждения, сокрытия, уничтожения избирателем, участником референдума своего избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме, или вынесения его за пределы помещения для голосования.

За это предусмотрена ответственность - наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн).

За это же правонарушение в соответствии с ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины (Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

В случае доказательства вины по части 4 статьи 160 (Подкуп избирателей), нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Действия по организации фейкового участка нарушают статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса.

Организаторам "комиссии" по этим статьям грозит до 10 лет заключения.

А вот правонарушения по организации "карусели" доказать сложно. Однако, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, если часть средств потенциальным участникам "карусели" уже выплатили, то преступление произошло, и за такие действия организаторам грозит до 10 лет лишения свободы. В случае, если организатор действовал самостоятельно, то ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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