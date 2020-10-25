Подкуп избирателей, "карусели" и минирование избирательных участков: Главные нарушения избирательного процесса 25 октября

За нарушение избирательного законодательства день голосования было открыто 77 уголовных производств

Фото из открытых источников

Местные выборы состоялись, избирательные участки закрыли, результаты экзитполов обнародовали. Однако интересны не только ориентировочные результаты волеизъявления граждан, но и нарушения избирательного законодательства, которые фиксировали правоохранители и наблюдатели.

О фактах несоблюдения украинского законодательства в день голосования 25 октября рассказываем подробнее.

Сколько нарушений выявили в день голосования

В Министерстве внутренних дел отметили, что в целом день выборов в Украине прошел спокойно.

По словам первого заместителя главы ведомства Сергея Ярового, после закрытия участков поступило 4375 заявлений и сообщений, составлено 224 административных протокола и начато 77 уголовных производств.

В Нацполиции рассказали, что по состоянию на 19:00 в Киеве было зафиксировано 484 сообщений о нарушениях, Киевской области – 465, Днепропетровской – 371, Донецкой – 265, Одесской – 228, Львовской – 224, Харьковской – 219, Запорожской – 205, Полтавской – 197, Черкасской – 142, Херсонской – 141, Винницкой – 120, Закарпатской – 117, Сумской – 112, Ровенской – 90, Николаевской – 87, Хмельницкой – 86, Черниговской и Кировоградской – по 82, Тернопольской – 72, Луганской – 66, Ивано-Франковской – 56, Волынской – 44, Житомирской – 26 и Черновицкой – 22.

Статистика Нацполиции по выборам Фото: Нацполиция

Все указанные нарушения касались: агитации в день выборов – 1547, нарушения тайны голосования – 209, подкупа избирателей – 174, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий, списков избирателей – 138, незаконного уничтожения избирательной документации – 138, незаконного использования избирательного бюллетеня (или попытки выноса избирательного бюллетеня) – 84.

Статистика Нацполиции по выборам Фото: Нацполиция

В Киеве следственные подразделения столичной полиции уже открыли четыре уголовных производства: по два по ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму" и ст. 356 "Самоуправство" Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого за административные правонарушения составлено 14 протоколов: по одному по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей), ст. 173 (Мелкое хулиганство), две – по ст. 212-23 (повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесение его за пределы помещения для голосования) и десять - по ст. 212-10 (нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, агитации референдума) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ехали организованно голосовать

Обнаруживали правоохранители хорошо знакомые так называемые "карусели". Суть незаконной технологии заключается в том, что избиратель выносит из помещения избирательного участка свой незаполненный бюллетень и отдает его старшему исполнителю мошеннической группы. После этого на бюллетене ставят отметку за нужного кандидата и передают его следующему участнику "карусели".

Этот участник, придя на участок, прячет выданный ему чистый бюллетень, а в урну бросает бумажку с предварительно поставленной отметкой. Далее такая схема может "прокручиваться" несколько раз.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что такие методы фальсификации выборов зафиксированы в частности в Киеве, на Днепропетровской, Одесской, Луганской областях.

"Действительно, с 12 часов ночи (25 октября – ред.) мы задерживали автобусы, которые ездили по регионам, возили людей, так называемые "карусели". Такие случаи у нас были и в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, тоже люди приезжали, я так понимаю, что голосовать", – заявил он.

Также в столицу приехали два автобуса из Житомира. Их всех отправили на один из избирательных участков в Святошинском районе.

Вероятный подвоз избирателей наблюдатели зафиксировали на избирательном участке в селе Новые Оржицы Киевской области. "Зафиксирована группа людей, которые зарегистрированы на один избирательный адрес и стояли вблизи здания, где расположен избирательный участок. Как удалось узнать у одного из членов комиссии, вероятные подвезенные избиратели являются жителями города Сумы", - рассказали в общественной сети "ОПОРА".

Сколько предлагали за поддержку кандидата или партии

Фиксировали правоохранители и факты подкупа избирателей. Так, в Одесской области задержали мужчину, который предлагал нескольким десяткам граждан за денежное вознаграждение отдать свой голос на местных выборах.

В городе Измаил правоохранители обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

Значительно дороже оценили голоса курсантов в пригороде столицы. В МВД сообщили, что в городе Ирпень Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей, которую организовал командир одного из факультетов университета Государственной фискальной службы Украины.

Командир изложил в мобильном приложении указание, по которому курсанты должны были прийти в один из избирательных участков Ирпеня и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии.

В частности, за один голос курсантам предлагали более 1500 гривен.

Задержали организаторов подкупа избирателей в Николаевской области. Преступную схему организовали двое жителей Николаева и привлекли еще шестерых человек, которые занимались вербовкой и отправкой людей в столицу для голосования. За каждый голос члены "сетки" получили от одной до двух тысяч гривен. Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняло участие около 80 николаевцев.

В каких областях минировали участки

Сообщили в Нацполиции и о минировании избирательных участков. Так, по состоянию на 15:00 Национальная полиция получила 8 сообщений о заминировании избирательных участков, ни одно из которых не подтвердилось.

В Винницкой области сообщили о минирование избирательного участка в поселке Тывров. Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49.

Позже в Нацполиции отметили, что в 15:30 поступила информация о заминировании 3-х помещений избирательных участков Одессы. "На трех избирательных участках на улице Академической, Гагарина и Маразлиевской работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи - проверяли участка на наличие взрывоопасных устройств или веществ", - говорилось в сообщении.

В полиции добавили, что в 16:10 также поступили сообщения об угрозе взрыва на избирательном участке, размещенном на улице Фонтанская дорога в Одессе.

Нападения и угрозы кандидатам и членам комиссий

Фиксировали правоохранители также угрозы и нападения. В Краматорске члену избирательной комиссии угрожали убийством. В Нацполиции отметили, что получили сообщение от члена избирательной комиссии о том, что ей угрожал неизвестный. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством".

А на одном из избирательных участков Ирпеня произошла стычка между двумя мужчинами, в результате которой пострадал кандидат в депутаты от партии "Слуга народа". По данным Нацполиции, конфликт вспыхнул из-за съемок на мобильный телефон. Мужчины просили друг друга прекратить видеофиксацию, тогда произошла драка, во время которой нападавший повалил на пол кандидата.

По данному факту правоохранители открыли производство по части 1 статьи 296 УК (хулиганство). Решался вопрос о сообщении о подозрении лицу, напавшему на кандидата в депутаты.

Нарушения с бюллетенями и фейковый участок

Сегодня немало инцидентов случилось с бюллетенями для голосования – пытались выдать без паспорта, выдавали поддельные. В документах для голосования путались как рядовые граждане, так и члены избирательных комиссий.

Так, в Новогродовской ТИК между округами перепутали бюллетени, поэтому около 70 избирателей провели митинг, на котором обратились к руководству местной комиссии с призывом, чтобы эти бюллетени были признаны не подлежащими учету. А результаты голосования за кандидатов на должность главы города и депутатов районного совета участники митинга требовали учесть.

Перепутали бюллетени округов и на Прикарпатье. Так, в селе Загвоздье Тысменицкого района Ивано-Франковской области на избирательном участке №260742 семерым избирателям по месту пребывания выдали бюллетени другого округа. Учитывая это, комиссия решила составить акты по этим бюллетеням и с новым ящиком еще раз пойти к избирателям, чтобы дать им возможность проголосовать. После этого УИК продолжит работу по голосованию по месту пребывания.

В УИК отметили, что была техническая ошибка - вместо единички написали четверку.

Инцидент с путаницей избирательных округов случился и в Кировоградской области. Там, по словам аналитика Комитета избирателей Украины Дениса Рыбачка, из-за ошибки в бюллетене голоса 2394 избирателей фактически были потеряны. Ошибка заключалась в том, что в бюллетенях были неправильно вписаны фамилии кандидатов, баллотирующихся в округе. То есть просто ошиблись, и в округ №5 вписали фамилии кандидатов из округа №6. Соответственно, в округ №6 вписали кандидатов из округа №5.

А в Запорожье со стола члена избирательной комиссии похитили 40 бюллетеней для голосования. "Около 10:30 в Вознесеновское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от члена избирательной комиссии о том, что со стола пропали 40 бюллетеней", - сообщили в Нацполиции.

Сегодня в Гощанском районе Ровенской области начали уголовное производство относительно подделки избирательных бюллетеней после того, как кандидат-самовыдвиженец не нашел своего имени в списке.

После проведения проверки полицейские обнаружили несоответствия между утвержденным списком кандидатов в депутаты Бабинской ОТО и списком в избирательном бюллетене, в частности отсутствие порядкового номера кандидата-заявителя и его фамилии.

Представительство гражданской сети "Опора" во Львовской области сообщило о семи случаях выдачи избирательных бюллетеней без печати на одном из избирательных участков во Львове.

Кроме того, на участке №462077 также во Львове члены комиссии выдавали избирателям бюллетени, не указывая при этом в контрольных талонах никакой информации.

А в Житомире случился курьезный случай - на избирательном участке избиратель, не разобравшись, как заполнить бюллетени, рассердился и порвал их на глазах у членов УИК.

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области наблюдатели и правоохранители обнаружили незаконный избирательный участок. Село входит в Поповскую объединенную территориальную общину. Незаконный участок организовал голосование в сельский совет общины, который отказывается входить в состав ОТО. Действовала она по идентичному номеру, как и действующая УИК, — 590211, а бюллетени напечатали самостоятельно.

Какие наказания предусмотрены за нарушение избирательного процесса

По фактам совершения правонарушения полиция открывала производства и в случае доказательства вины нарушителям грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

Так, уничтожение избирательного бюллетеня может быть квалифицировано правоохранительными органами по ст. 212-23 КУоАП повреждения, сокрытия, уничтожения избирателем, участником референдума своего избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме, или вынесения его за пределы помещения для голосования.

За это предусмотрена ответственность - наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн).

За это же правонарушение в соответствии с ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины (Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

В случае доказательства вины по части 4 статьи 160 (Подкуп избирателей), нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Действия по организации фейкового участка нарушают статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса.

Организаторам "комиссии" по этим статьям грозит до 10 лет заключения.

А вот правонарушения по организации "карусели" доказать сложно. Однако, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, если часть средств потенциальным участникам "карусели" уже выплатили, то преступление произошло, и за такие действия организаторам грозит до 10 лет лишения свободы. В случае, если организатор действовал самостоятельно, то ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.