Поддержка Донбасса, пересмотр Минских соглашений и вывод российских войск из Приднестровья: Главные тезисы по ежегодной пресс-конференции Путина

Глава РФ заявил, что пересмотра Минских соглашений не будет, в то же время Кремль планирует увеличить поддержку Донбасса

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Кремля традиционно отвечал на различные вопросы, однако главными темами были вопросы по ситуации на Донбассе, в Приднестровье и Крыму.

Рассказываем подробнее, о чем говорил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

О Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин заявил, что никакого пересмотра Минских соглашений не будет, пока Украина не будет вести прямой диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

По словам Путина, Украина якобы публично говорит о том, что не собирается выполнять Минские соглашения.

"Ставится вопрос о пересмотре их основных положений. А я хочу обратить ваше внимание на то, что Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совбеза ООН, а значит вступили в силу международного закона. Поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Надо с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса", - добавил президент РФ.

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О поддержке Донбасса

Глава РФ заявил, что Россия продолжит наращивать поддержку Донбасса. По словам Путина, речь идет о поддержке производства, инфраструктуры и социальных вопросов. "Мы, Россия, как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбассу. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера, и так далее. Так что будем двигаться в этом направлении", – высказался президент РФ.

В то же время глава России прокомментировал и перспективы развития отношений между Киевом и Москвой, которые, по его мнению, зависят от позиции Украины.

"Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной – это в значительной степени зависит от украинской власти. Почти все предыдущие главы государства, которые приходили... с лозунгом объединения страны. Но ничего не получается, потому что когда они приходят к власти, опираются на большинство избирателей, которые приходят на голосование, а когда попадают во власть, уже начинают немного колебаться и постоянно оглядываться", – сказал Путин.

Про воду в Крыму

Президент России также считает, что на аннексированном полуострове достаточно пресной воды. По его словам, сейчас идет работа по разработке артезианских скважин и источников на территории полуострова.

"Сейчас проводятся геологические исследования... Часть воды из водозабора перенаправляется в Севастополь. Надеюсь, в ближайшее время не будет испытывать дефицит... Запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто раньше этим не занимались", – сказал Путин.

В то же время он отметил, что опреснение воды можно "делать только точечно". "Есть еще для Крыма новация, специалисты говорят, что в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем, запасы воды хорошие, проблему мы решим, средства выделяются", – добавил президент РФ.

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О возможности вывода войск из Приднестровья

Владимир Путин заявил, что РФ выведет своих миротворцев из Приднестровья, когда в регионе сложится благоприятная ситуация, а для этого нужно выполнить несколько условий.

По словам Путина, Москва давно слышит от Запада требования вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Также он назвал представителем западных стран новоизбранного президента Молдовы Майю Санду, поскольку та имеет румынский паспорт.

"В целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все путем мира и примирения ситуации", - сказал Путин.

Также он отметил, что при президентстве Владимира Воронина стороны были близки к выводу миротворцев, "но в последний момент представители западных стран на него надавили, он отказался, отошел от прежних договоренностей".

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О холодной войне

Отвечая на вопрос об ответственности в возобновлении холодной войны, Путин отметил, что виновны в ухудшении отношений страны Запада. Вопрос от корреспондента BBC звучал следующим образом: "считает ли Россия себя ответственной за возобновление холодной войны, или же Россия белая и пушистая?". На это президент РФ ответил: "по сравнению с вами (Западом, – ред.) – да, мы белые и пушистые".

По словам Путина, Россия реагирует на расширение НАТО и выход из договора открытого неба. "Вы сказали, что НАТО не будет расширяться на Восток, но было две волны расширения. Разве мы не должны на это реагировать? Это не мы вышли из противоракетного договора. Вы вышли из договора по открытому небу. Вы будете над нами летать, а мы? Почему вы считаете, что мы придурки и не можем анализировать элементарные вещи", – высказался глава России.

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Планы относительно следующего срока президентства

Владимир Путин заявил, что пока не решил, баллотироваться ли на выборах президента РФ в 2024 году. Он напомнил, что имеет формальное разрешение от россиян на выдвижение своей кандидатуры.

"Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это (возможность баллотироваться, – ред.) много чего стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать – посмотрю", – сказал президент РФ.

В то же время он добавил, что поправки к российской Конституции, которые позволяют ему оставаться президентом до 2036 года, приняты на благо страны.

Об отравлении Навального

Комментируя ситуацию с возможной причастностью сотрудников ФСБ РФ к отравлению Алексея Навального, Путин заявил о поддержке оппозиционера спецслужбами США.

Во время выступления глава Кремля не упоминал фамилию Навального, однако говорил о "пациенте берлинской клиники". Также российский президент назвал расследование о причастности ФСБ РФ к отравлению "легализацией материалов американских спецслужб".

"Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Это вовсе не значит, что его травить нужно. Кому он нужен. Если бы уже хотели, то наверняка довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию", - заявил Путин.