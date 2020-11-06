Почти 10 тысяч больных коронавирусом в Украине, увольнение трех губернаторов и обстрелы на Донбассе: Актуальное на утро 6 ноября

В Киеве установлен антирекорд относительно суточного количества случаев COVID-19 Информатор

Министр здравоохранения предполагает, что на следующей неделе статистика заражений в Украине еще вырастет

Сегодня утром стали известны прогнозы относительно состояния медицинской системы Украины при сумашедшей нагрузке из-за распространения коронавируса. К тому же не исключено введение по стране карантина выходного дня. Далее рассказываем об этих и других важных событиях по состоянию на утро пятницы, 6 ноября.

О коллапсе медицинской системы из-за коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в декабре может наступить коллапс медицинской системы (с количеством коек в больнице), если темпы распространения COVID будут расти и достигнут 20 тыс. новых случаев в день.

Подписание соглашения о сотрудничестве Украины с ВОЗ Facebook-страница Максима Степанова

К тому же когда будет 20 тыс. больных, в Украине введут протокол "медицинской сортировки" – медики будут выбирать, каких именно пациентов госпитализировать в медицинские учреждения.

Также в Украине могут ввести "карантин выходного дня" уже со следующей недели. Он предусматривает ужесточение ограничений в нерабочие дни.

Новости по теме: В Минздраве объяснили, как именно будет действовать "карантин выходного дня"

Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. Подписание соглашения состоялось в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

Подписание соглашения о сотрудничестве Украины с ВОЗ Facebook-страница Максима Степанова

"Соглашение очерчивает четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, по решению таких вызовов, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", - отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Индийскую вакцину от коронавируса ожидают в феврале

Индийская вакцина COVAXIN выйдет на рынок не позднее февраля следующего года, а это на месяц раньше, чем ожидалось.

Ранее индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech, которая разрабатывает COVAXIN, сообщала о выходе вакцины на рынок во II квартале 2021 года.

Если COVAXIN выйдет в феврале, то это сделает эту вакцину первой в Индии утвержденной вакциной от коронавируса.

Уволены три губернатора

Президент Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций. Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.

Глава государства уволил председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, председателя Одесской ОГА Максима Куцого и председателя Сумской ОГА Романа Грищенко.

Альтернатива Минским договоренностям

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в случае признания со стороны России того, что она хочет продолжать конфликт на Донбассе, Украина будет искать альтернативные варианты Минским договоренностям для урегулирования ситуации на востоке.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По его словам, Украина в ТКГ призывает Россию совместно работать над документом для достижения мира на Донбассе.

Новое о выборах президента в США

Результаты президентских выборов в США до сих пор не определены. Кандидат от демократов Джо Байден будто бы вырывается вперед, а действующий президент Дональд Трамп хочет прекратить подсчет голосов в отдельных штатах.

Президент США Дональд Трамп Flickr

Штаб Трампа уже подал иски в суды, заявляя о нарушениях при подсчете голосов.

5 ноября Дональд Трамп выступил в Белом доме, выразив свое недоверие к подсчету голосов. Он заявил – если будут подсчитаны все "законные" голоса, то он победит на выборах.

По его словам, он побеждает в Аризоне. Правда, согласно подсчетам Fox News Джо Байден лидирует в Аризоне на основе подсчета 89% голосов – у него 50,4% голосов избирателей, у Трампа – 48,2%.

Новости по теме: Facebook удалил группу сторонников Трампа из-за призывов к насилию

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 6 ноября в Украине зафиксировано 9721 новый случай коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек, из них выздоровели 195 544 человека, а умерли 8125 человек.

Между тем в мире известно о 48 682 146 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 233 313 человека, а выздоровели 32 192 465 человек. Больше всего болеют в США – 9 607 336 случаев, Индии – 8 411 724, Бразилии – 5 590 025, России – 1 680 579 и Франции – 1 648 989 больных.

Между тем в ВОЗ заявили о "взрывном" росте COVID-больных и росте уровня смертности в Европе. Эксперты отметили, что "взрыв" наблюдается в том смысле, что нужно лишь несколько дней, чтобы заболеваемость в Европе увеличилось на миллион случаев.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 ноября, на Донбассе зафиксировано одиннадцать нарушений мирных договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований.



Девять нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – возле Старогнатовки, в пригороде Авдеевки и в районе населенного пункта Водяное.

Из временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы на участках недалеко от населенного пункта Попасная.

Новости по теме: Резников оказался заложником ситуации, – Сивохо о скандале вокруг Донбасса

Погода в Украине

По данным Гидрометцентра в пятницу, 6 ноября, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями и не ожидается осадков.

На западе термометр покажет днем +6...+9 градусов, ночью +1...+5. На севере температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 днем, а ночью от +3 до +5. В южных областях температура воздуха днем прогреется до +9...+ 12 градусов, а ночью опустится до +4...+8. На востоке днем +7... +10, ночью +4...+6.

Погода в Украине на 6 ноября Фото из открытых источников

Курсы валют

Официальный курс доллара по состоянию на пятницу, 6 ноября, Нацбанк установил на уровне 28,36 грн, евро – 33,58 грн, а российского рубля – 0,36 грн.

Цены на топливо

В пятницу, 6 ноября, стоимость топлива в Киеве, по информации "Укрнета", будет такой: