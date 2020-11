Почему вокруг говорят об IQOS: Что это и кому нужно? Обоснованное объяснение

В Сети ходит шутка: "Бабушка, а где мой IQOS? ‒ На антресолях. ‒ А что такое антресоли? ‒ А что такое IQOS?". Этот подробный анализ подготовлен для тех, кто все еще находится на стороне антресолей, а также для тех, кто якобы слышал что-то об IQOS, но не до конца понимает, что это и как оно работает. Итак, прочитав до конца, сможете найти ответ на вопрос: так все же, Айкос и гаджеты для курильщиков ‒ это измена или победа?

Первые попытки вывести самую традиционную и консервативную привычку в мире на более технологичный и менее вредный уровень начались в Китае в начале 2000-х. Подлинный прорыв произошел в 2014 году, когда Филипп Моррис Интернешнл после 10 лет исследований и разработок выпустили на рынки Японии и Италии систему нагрева табака IQOS.

IQOS Что это? Как это работает?

IQOS ‒ это система нагрева табака, как пишет производитель, ‒ современный способ потребления табака. Что это значит, и почему ‒ современный?

Вместо традиционного поджигания табака ради дыма (как в сигаретах или трубках), IQOS нагревает табак без огня и горения. Специальный нагревательный элемент, тонкое керамическое лезвие с платиновыми контактами, нагревает табак изнутри до температуры 350 °С. Это оптимальная температура для того, чтобы из табака начал испаряться ароматный аэрозоль с минимумом вредных веществ. Контролировать температуру с точностью до 0,5‒1 °С позволяют дорожки из золота и платины, высеченные на лезвии, которые образуют нечто вроде термоэлектрического градусника. Температура же горения обычной сигареты достигает 600‒900 °С. Когда табак и бумага в сигарете сгорают, выделяется почти 7000 различных химических соединений, около 2% из которых являются вредными и канцерогенными.

Технология нагрева табака позволяет исключить процесс горения и получить вместо дыма табачный аэрозоль (пар), состоящий из воды, глицерина и никотина. При этом нет ни огня, ни дыма, ни пепла. А количество вредных веществ в аэрозоле сокращается на 95% по сравнению с сигаретным дымом. Пассивное курение при этом отсутствует.

Недавно IQOS (PMI) представил в Украине еще одно устройство для нагрева табака (доступное и бюджетное) ‒ lil SOLID, работающее по той же технологии.

IQOS похож на вейп? Совсем нет.

Не стоит ставить IQOS в один ряд с вейпами, электронными сигаретами, под-системами и электронными кальянами. Все эти устройства работают с ароматизированной никотиновой жидкостью, испаряя ее нагреванием. Для использования Айкоса понадобятся специальные стики, внешне напоминающие укороченные сигареты. Однако их не нужно поджигать с помощью спичек или зажигалки. Внутри стики наполнены натуральным табаком, таким же, как и в сигаретах, только иначе обработанным и измельченным. Что интересно, стики дают ту же продолжительность и количество затяжек (14), что и сигареты в среднем.

Благодаря стикам вместо жидкостей аэрозоль IQOS имеет мягкий табачный вкус, но без горечи и першения в горле, которые обычно дают сигаретные смолы и гарь. Видимо, этот табачный аромат и является объяснением, почему системы нагрева табака стали значительно популярнее электронных сигарет среди курильщиков.

Почему курильщики, перешедшие на IQOS, не возвращаются к сигаретам?

Во-первых, курильщики, перешедшие на IQOS, чувствуют себя комфортнее, когда взаимодействуют с людьми, чем после курения сигарет. Причина заметна с первого взгляда, или, лучше сказать, "обоняния": при использовании девайса остается меньше запаха на руках, волосах и одежде, чем после курения сигарет. Аэрозоль систем нагрева табака имеет легкий запах, значительно легче и мягче сигаретного. Он быстро рассеивается и не остается на тканях и коже.

Во-вторых, запах аэрозоля IQOS не впитывается в мебель и ткани. К тому же аэрозоль не имеет побочного эффекта в виде пассивного курения и меньше мешает окружающим. Поэтому использовать Айкос можно почти везде: в автомобиле, дома, в офисе или в IQOS Friendly заведениях. Замечено, что люди, которые вообще не курят, относятся к своим IQOS-друзьям лояльнее, чем к обычным курильщикам.

В-третьих, переход на IQOS ощутимо улучшает то, что сейчас модно называть качеством жизни. Количество вредных веществ уменьшается, неприятный запах и привкус остаются в прошлом, процесс использования становится более технологичным и гораздо гигиеничнее.

Более 80% курильщиков, попробовавших IQOS, остались с ним и больше не возвращались к курению сигарет. Часто слышим, что курильщики, которые перешли на Айкос, рассказывают, что это помогло им со временем совсем отказаться от никотина в любой форме. С физиологической точки зрения ни IQOS, ни электронные сигареты не считаются способом бросить курить. Ведь аэрозоль систем нагрева табака и вейповый пар хоть и не содержат смол и других вредных продуктов горения, все же содержат никотин. А употребление никотина поддерживает зависимость. Однако многие вспоминают о скорее психологическом эффекте.

Когда сделаешь первый шаг в направлении более здорового образа жизни, следующие даются значительно легче.

Правда ли, что IQOS значительно менее вреден, чем сигареты?

Пожалуй, только время и длительные наблюдения смогут дать полноценный ответ на этот вопрос. Однако большинство современных ученых и медиков однозначно высказывается в пользу IQOS по сравнению с курением сигарет. Некоторые из них опираются на собственный опыт наблюдения за пациентами, другие ‒ на серьезную доказательную базу.

В целом IQOS может считаться наиболее исследованным, протестированным и проверенным гаджетом для курильщиков. По нему было проведено больше исследований чем по всем другим устройствам (электронным сигаретам, вейпам, другим системам нагрева) вместе взятым.

Например, IQOS ‒ это единственный в мире гаджет для курильщиков, прошедший суровую сертификацию FDA (Департамента контроля качества пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США). В принципе, можно не знать, что такое и кто такие FDA, но полагаться на их оценку ‒ стоит. Ведь так поступают не только американские законодатели, но и правительства многих стран мира, которые опираются на рекомендации FDA при разработке собственных стандартов и законов.

Прежде чем предоставить разрешение на продажу того или иного товара в США, FDA внимательно изучает документацию, образцы и результаты исследований, лабораторных тестов и испытаний, предоставленные производителем. Если продукт новый и не имеет аналогов, или же администрация контроля качества считает, что предоставленных данных недостаточно, FDA по своему усмотрению запрашивает у производителя дополнительную информацию, инициирует независимые исследования или проводит собственные. То есть реально практически разлагает продукт до уровня молекул.

Они целых 3 года изучали технологию IQOS, чтобы в июле 2020 года подтвердить: полный переход от обычных сигарет на IQOS значительно снижает воздействие вредных и потенциально вредных химических веществ на организм курильщика. Изо всех систем нагрева табака: вейпов, электронных сигарет и pod-систем IQOS ‒ первый и единственный электронный продукт для доставки никотина, который получил статус продукта с модифицированным риском от FDA.

Другие основательные исследования также высказываются в пользу IQOS.

Например, недавно были опубликованы работы нидерландских ученых, показывающие, что переход с сигарет на IQOS существенно снижает риск заболеть раком.

Министерство здравоохранения Нидерландов инициировало исследования, которые позволили бы правительству сформировать собственную позицию относительно систем нагрева табака. Исследования проводили совместно Национальный Институт здоровья и окружающей среды и Управление безопасностью пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов. Для экспериментов выбрали самый популярный в мире гаджет для нагрева табака ‒ IQOS.

Источник: оригинальные результаты исследования ‒ в статье "A Method for Comparing the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes".

Нидерландские ученые выяснили, что полный переход с сигарет на IQOS снижает риск онкозаболеваний в 10‒25 раз, а продолжительность жизни курильщиков увеличивается как минимум на 5 лет.

В Украине исследованиями устройств для нагрева табака занимался Институт кардиологии им. Стражеско. Врачи-кардиологи сравнивали влияние обычных сигарет и Айкос на сердечно-сосудистую систему. В результате пришли к выводу, что переход на электронные устройства для курильщиков снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Но, конечно, куда полезнее для вашего здоровья ‒ вообще бросить курить. Однако если по каким-либо причинам вы не готовы распрощаться с вредной привычкой ‒ система нагрева табака является лучшей альтернативой, чем традиционное курение.

Все продукты, упомянутые выше, предназначены исключительно для совершеннолетних курильщиков.