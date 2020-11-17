Поцеловать памятник, пробежать голышом и призвать "халяву": Как в мире отмечают Международный день студента

17 ноября для многих студентов - самый веселый праздник Фото из открытых источников

Этот день имеет глубокую историю и интересные традиции – в разных странах они разные

17 ноября в мире отмечают Международный день студента. Для всех студентов это веселый, беззаботный, радостный и шумный день, когда можно погулять, посмеяться и развлечься. Однако на самом деле история студенческого праздника не слишком веселая и легкая, если углубиться в исторический контекст.

Далее расскажем, когда и при каких обстоятельствах возник самый главный праздник студенчества всего мира.

Международный день студента: история

Студенческий праздник берет свое начало с октября 1939 года – начало Второй мировой войны в Европе, немецкая оккупация, человеческие жертвы, расстрелы и бои.

В этих условиях Чехословакия, уже оккупированная немецкими войсками (как и вся Европа), 28 октября должна была отметить 21-ю годовщину создания Чехословацкой Республики.

В тот день пражские студенты и преподаватели организовали мирное шествие в честь празднования становления своего государства. Однако немецкое командование, которое к тому времени уже захватило Чехословакию, не захотело давать людям возможность собираться вместе в большие группы, поэтому было решено разогнать массовую демонстрацию. В процессе уличных столкновений между чехами и немцами был расстрелян – специально или случайно – студент медицинского факультета Ян Оплетал. Именно ему и суждено было стать символом борьбы студенчества за свою свободу.

Яна Оплетала хоронили 15 ноября. Ни друзья, ни родственники не могли предположить, что церемония станет такой людной. Сотни людей пришли провести студента в последний путь. Постепенно похоронное шествие стало напоминать своеобразную акцию протеста. В тот день десятки демонстрантов были арестованы немцами, что стало началом гонений студенчества.

За два дня начались массовые погромы студентов, а все без исключения чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. 17 ноября немецкие военные начали арестовывать студентов - прямо в комнатах их общежитий арестовали 1200 человек. Их впоследствии отправили в концлагерь Заксенхаузен, а девятерых из них казнили в тюрьмах Праги.

Эти кровавые события стали темной страницей в истории Чехословакии, однако ознаменовали собой зарождение такого дня как День студента. Дело в том, что в знак чествования памяти погибших студентов на Всемирном конгрессе студентов 17 ноября 1939 года был провозглашен Международным днем студента.

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День студента в мире

Прошло почти 80 лет и современный День студента перестал быть печальным и траурным. Теперь это скорее повод повеселиться, погулять и отпраздновать. 17 ноября превратилось для студентов всего мира в радостный праздник. Студенты устраивают концерты, вечеринки, квартирники, собираются большими шумными компаниями, танцуют, слушают музыку, угощаются и нередко гуляют всю ночь.

США. У американских студентов своя история Дня студента и она не связана с Чехословакией. К примеру, в Гарвардском университете еще с давних времен каждого февраля проводили так называемый карнавальный День студента. Фактически это был театрализованный праздник Hasty Pudding - он получил название в честь блюда, которое готовили к собранию студенческого клуба аж с 1795 года.

Гарвардский университет Фото из открытых источников

Также у студентов Гарварда традиция на День студента, которая помогает успешно сдать сессию. Нужно принять участие в полуночном массовом "голом марафоне" Primal Scream у памятника Джону Гарварду. Полностью раздетые студенты должны пробежать один круг по Гарвард-Ярду под музыкальное сопровождение университетского оркестра.

Греция. В этой стране день студента не является радостным днем. Это скорее печальная дата. Этот день называется Политехнео, и по сути является годовщиной подавленных студенческих протестов 1973 года против военных "черных полковников".

День студента в Греции Фото из открытых источников

Тогда сотни студентов были арестованы, более 20-ти человек были убиты, а более тысячи травмированы или ранены. После восстановления демократического правительства жертв Политехнео стали называть мучениками, поэтому День студента приурочен к чествованию их памяти. 17 ноября греки приносят венки к могилам и памятникам участников тех событий.

Польша. Праздник студента в Польше - это фактически целая неделя, которая называется Ювеналия и приходится на середину мая. Конкретной даты празднования нет – студенты гуляют семь дней перед летней сессией.

День студента в Польше Фото из открытых источников

Они ведут себя непринужденно и даже легкомысленно: костюмированные вечеринки, алкоголь, танцы, пение, купание в фонтанах, лазание по деревьям. Интересно, что и 17 ноября поляки также празднуют как День студента.

Франция. Французские студенты не имеют конкретной даты празднования, но все хорошо знают о Gala, то есть день "торжественного приема". Студенты сами выбирают день празднования, которое завершается шумными вечеринками.

Германия. Для студентов Германии в этот день отменяют занятия, заменяя их на спортивные соревнования. Также в этот день устраивают дискотеки и вечеринки на улице.

Интересную традицию имеет Геттингенский университет, где перед главным корпусом стоит памятник Лизе – героине сказок братьев Гримм. Первокурсники верят – если поцеловать Лизу в щечку, то окончишь университет на отлично. Из-за того, что едва не каждый студент начал целовать Лизу, памятник разрушается. Поэтому власти официально запретили целовать Лизу и ввели штраф для тех, кто касается ее.

Украина. Интересно, что у нас празднуют два студенческих дня. Первый – традиционный во всем мире Международный (17 ноября), а второй – 25 января, на Татьянин день. Первый праздник официально закреплен Указом Президента от 16 июня 1999 год. Тогда как 25 января день студенчества праздновали по старой, еще царской, а затем советской традиции.

Украинские студенты не прочь хорошо погулять в этот день Фото из открытых источников

Украинские студенты устраивают вечеринки в университетах, квартирники в общежитиях и дискотеки. Также мы имеем ряд веселых студенческих предрассудков. К примеру, на День студента нельзя читать конспекты, потому что "экзамен пройдет сложно", более того - его можно даже не сдать! Ну и конечно, традиционно студенты зовут "халяву". В полночь на День студента надо высунуть в окно руку с зачеткой и трижды громко крикнуть: "Халява, приди!". Самое смешное (и самое страшное), что идеальный ответ из темноты должен быть таким: "Уже иду. Ставь чайник".