Плюс одно минус три: Как открыли дело против Порошенко за Томос и закрыли три за превышение полномочий

Глава УПЦ Епифаний и Петр Порошенко Вести

Новое дело против пятого президента Украины было открыто еще в прошлом году, однако о его наличии стало известно лишь на днях

На "счету" Петра Порошенко почти два десятка уголовных дел, расследование которых находится на разных этапах. Однако вчера к этому длинному перечню добавилось еще одно – на этот раз в отношении церковных вопросов. Как оказалось, его открыли еще в 2019 году и касается оно разжигания межрелигиозной розни.

Далее подробнее о нюансах дела, о котором не было известно широкой общественности по сей день, и о трех недавно закрытых уголовных производствах.

Детали "нового старого" дела против Порошенко

В четверг, 18 июня, Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд города Киева. Судья должен был избрать для него меру пресечения в рамках подозрения, врученного 10 июня. Государственное бюро расследований подозревает экс-президента в склонении главы Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко.

Во время судебного заседания Петр Порошенко неожиданно сделал заявление об еще одном уголовном деле в отношении себя.

"Оказывается, они открыли против меня еще одно дело. Называется оно, цитирую дословно, и я ничего не выдумываю – за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".

Также Порошенко благородно заявил, что сочтет за "награду" попасть в тюрьму за создание украинской православной церкви.

После заявления Порошенко в ГБР поспешили сделать собственное заявление, чтобы расставить все точки над "и". Прежде всего в Бюро отметили, что не будут ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, а красноречивое и пафосное заявление Порошенко – лишь пиар-ход. Также представители ГБР сообщили, что дело против Порошенко открыли достаточно давно – еще в 2019 году по заявлению главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Религиозный деятель мотивировал свое заявление тем, что деньги, которые получала УПЦ от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ платились в Константинополь именно из-за действий тогдашнего руководства государства.

Представитель пресс-службы ГБР Максим Белоусенко отметил, что 6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению прихожан Киевского Патриархата УПЦ на незаконные действия ряда чиновников, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины. Известно, что СБУ передало дело в ГБР и сейчас следствие по нему продолжается.

Новости по теме: Подозрение Порошенко: Кто такой Семочко и причем тут бывший президент Украины

Детали судебного заседания 18 июня

Судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк перенес на 1 июля избрания меры пресечения Петру Порошенко. Это связано с изменением ходатайства прокуратуры о виде меры пресечения. Дело в том, что сначала прокуратура сообщала, что будет просить у судьи избрать Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей, однако уже на суде изменила ходатайство на личное обязательство.

А по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, решение изменить ходатайство о мере пресечения Порошенко было принято после того, как он заявил, что не планирует скрываться от проведения процессуальных действий.

Венедиктова пояснила, что Порошенко пришел в суд как 15, так и 18 июня, поэтому, якобы, не будет скрываться и дальше. К тому же она апеллировала к его профессиональной деятельности – мол, он является политиком, народным депутатом и должен беспрепятственно выполнять свои полномочия.

История получения Томоса

Напомним, что 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. 15 декабря в Киеве на Объединительном соборе православных церквей был избран митрополит переяславский и белоцерковский Епифаний на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

В начале января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии УПЦ, а 6 января на Рождество вселенский патриарх Варфоломей передал Томос митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию. Несмотря на содействие тогдашнего президента Порошенко, Русская православная церковь пыталась воспрепятствовать подписанию.

Основание Православной церкви Украины фактически означает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекращает свое существование. Однако глава церкви Филарет весной 2019 года впервые заявил, что Томос недопустим, а УПЦ КП продолжает существовать, поэтому он сам остается патриархом.

Новости по теме: Картина маслом: Как Порошенко вручали повестку на допрос и почему ГБР штурмовало музей Гончара

Тем временем у Порошенко уменьшилось количество уголовных дел…

18 июня на брифинге генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, закрытые за отсутствием состава преступления.

"На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначение членов Высшего совета правосудия – эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления. Эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению Андрея Портнова", - сказала Венедиктова на брифинге.

Да, на три производства стало меньше, однако до сих пор остаются открытыми 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко пока является свидетелем. Это: