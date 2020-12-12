Пик звездопада Геминиды: Что известно о метеорном потоке и как увидеть это яркое явление

Метеорный поток Геминиды - самый яркий звездопад года

Иллюстративное фото

Декабрь этого года будет богатым на астрономические явления, первое, которое можно увидеть без специальных приборов, – метеорный поток Геминиды. Это яркий звездопад; наблюдая его подальше от городских огней, можно насладиться необычайной красотой.

Рассказываем подробнее, что известно о метеорном потоке и как лучше созерцать это астрономическое явление.

Что известно о метеорном потоке

Звездопад Геминиды - настоящий король метеорных потоков 2020 года, демонстрирующий до 120 разноцветных объектов в час на пике. О нем известно немного – он создается остатками астероида (3200) Фаэтон. Метеоры Геминиды отличаются большой яркостью. Бывали времена, когда на пике этого звездопада можно было увидеть до 200 метеоров в час.

Метеоритный дождь Гемініди. NASA

Кусочки материи, которые оставляет за собой метеорит, входят в атмосферу Земли, разгоняются до 70 км/с и сгорают, оставляя в ночном небе яркие следы белого, желтого, синего, красного и даже зеленого цветов.

Поток длится с 7 по 17 декабря, а его наибольшая активность приходится с ночи 13 на утро 14 декабря.

Где лучше наблюдать за звездопадом

Лучше всего Геминиды видны в Северном полушарии, но их могут наблюдать и в Южном полушарии. Эти метеоры можно увидеть невооруженным глазом в любой точке небосвода, но чаще всего с Земли кажется, что летят они из созвездия Близнецов.

Кстати, отсюда и название метеорного дождя, ведь на латыни "Близнецы" - Gemini.

Иллюстративное фото

Напомним, радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и около полуночи достигает "полезной" высоты. Высоко над горизонтом он поднимается примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи.

Так выглядел метеорный поток Геминиды в прошлые годы.

Новости по теме: Выходные в декабре 2020-го: Сколько дней будут отдыхать украинцы

При этом стоит помнить, что в больших городах шансов разглядеть во всей красе метеорный поток Геминиды, как, впрочем, и любой другой, практически нет - мешает сильная засветка. Лучший вариант - отъехать на 30-40 км от населенного пункта.