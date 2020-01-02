Первый звездопад – 2021: Что известно о Квадрантидах и прогнозе метеорных потоков на год

На пике метеорного потока ожидается до 110 метеоров в час

Уже в первые дни нового года украинцы могут наблюдать один из ярких метеорных потоков. И он длится с прошлого года. Поэтому подняв глаза в звездное небо и увидев "падающую звезду" можно смело загадывать желания.

Рассказываем подробнее о метеорном потоке и какие звездопады ожидаются в течение года.

Что известно о Квадрантидах

Пик первого звездопада года, согласно прогнозам астрономов можно наблюдать в ночь с 2 на 3 января. Именно в этот день Земля окажется на ближайшем в будущем году расстоянии (перигелии) от главного светила, в результате чего солнечный диск будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимальное (афелий). Астрономы ожидают до 110 метеоров в час, а это около 1-2 "падающих звезд" за минуту при ясном небе.

Звездопад Квадрантиды, который действует с 28 декабря по 12 января, – это первый из трех самых мощных метеорных потоков в течение года, следующие два – это Персеиды в августе, и Геминиды в декабре.

Короткий пик метеоритного дождя объясняется тем, что лишь небольшая струя частиц взаимодействует с нашей атмосферой. Каждый год Земля проходит через поле каменных обломков в течение короткого времени.

Новости по теме: Магнитные бури в январе: Астрофизики дали прогноз на начало 2021 года

Как полюбоваться астрономическим явлением

Свое название метеорный поток взял из уже несуществующего созвездия Стенного Квадранта. Радиант находится в созвездии Волопаса, на границе с созвездиями Дракона и Геркулеса. Увидеть метеоры Квадрантиды легко, ведь достаточно найти на ночном небе известное созвездие Большой Медведицы и ориентироваться от него ниже и левее. В потоке много слабых метеоров, которые встречаются с земной атмосферой на высокой скорости 41 км/сек, против 59 км/сек у Персеид.

Звездопад Квадрантиды Streetastronomy

Наблюдать звездопад смогут жители Северного полушария, включая украинцев. А жители из Южного полушария не смогут наслаждаться этим зрелищем. Чем севернее находится наблюдатель, тем лучше условия для наблюдений.

Впервые поток Квадрантиды был описан 2 января 1825 года. Это название происходит от радианта потока (воображаемого места на небосклоне, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).

Прогноз звездопадов на 2021 год

Год только начался, и впереди еще много интересных астрономических явлений. Эксперты назвали главные метеорные потоки, которые состоятся в 2021 году.

Лириды

Звездопад продлится с 16 по 25 апреля 2021 года. Его можно будет наблюдать в Северном полушарии. Пик звездопада с радиантом в созвездии Лиры ожидается 22-23 апреля. В это время можно увидеть 15-20 метеоров в час.

Аквариды

В начале мая 2021 года в небе можно будет наблюдать Аквариды, радиант которых находится в созвездии Водолея. Пик метеорного потока наступит 6-7 мая: максимальную активность, до 85 метеоров в час смогут наблюдать жители Южного полушария Земли; в Северном можно будет увидеть до 30 метеоров в час.

Персеиды

С 17 июля по 24 августа 2021 года продлится один из самых мощных звездопадов – Персеиды. Радиант потока расположен в созвездии Персея. Пик Персеид ожидается 12-14 августа: в это время можно будет наблюдать около 100 метеоров в час.

Ориониды

Следующий звездопад, Ориониды, пройдет со 2 октября по 7 ноября 2021 года. Радиант их расположен в созвездии Ориона, а пик активности придется на 21-22 октября. Скорость потока в это время составит до 20-25 метеоров в час.

Тауриды

Тауриды будут активны с 7 сентября до 10 декабря, а пик их активности приходится, как правило, на 4-6 ноября. В этот период жители всей Земли смогут увидеть до 5-10 метеоров в час: это относительно немного, но "звезды" потока очень яркие, большие и медленные.

Леониды

Леониды – яркий быстрый метеорный поток с радиантом в созвездии Льва – пройдет 6-30 ноября и будет доступен для наблюдений в Северном и Южном полушариях. Максимальная активность приходится на 17-18 ноября: на пике потока можно увидеть до 15 метеоров в час.

Новости по теме: Праздничные и выходные: Сколько будут отдыхать украинцы в январе

Геминиды

Метеорный поток Геминиды, который смогут наблюдать жители всей планеты, будет активным с 7 по 18 декабря. Радиант его расположен в созвездии Девы, а пик интенсивности ожидается 13-14 декабря. Скорость потока может достигать 120 метеоров в час.

Урсиды

Урсиды завершат 2021 год. Этот звездопад придется на период 17-25 декабря, а его радиант расположен в созвездии Малой Медведицы. На пике активности Урсид (обычно 21-23 декабря) можно увидеть до 10 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения – у жителей Северного полушария.