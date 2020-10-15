Первый вопрос от президента, ориентировочная стоимость вакцины от COVID-19 и смерть Александра Пономарива: Главное на утро 15 октября
Подытожим главные новости выходного дня, который был накануне, и узнаем об актуальных событиях ночи и утра 15 октября
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса в день голосования – 25 октября. Он рассказал, каким будет первый вопрос, а в его офисе сообщили, почему вынесли именно эту тему на широкое обсуждение.
А тем временем в Минздраве рассказали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса в Украине.
Также накануне в Украине отметили День защитника Украины. Торжества к празднику и чествование защитников состоялись во многих городах.
Об этих и других новостях рассказываем подробнее.
Вопрос от президента
Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, который будет вынесен на опрос 25 октября во время местных выборов.
Президент поинтересуется общественным мнением относительно введения в Украине пожизненного заключения за коррупцию.
В Офисе президента объяснили, что тема ужесточения наказания за коррупцию в крупных размерах вынесена на общенациональный опрос из-за отсутствия системной эффективной борьбы против нее.
Списки на обмен удерживаемыми
Украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий удерживаемых лиц для обмена.
Однако, с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информация не предоставлена.
День защитника Украины
Накануне в Украине отметили День защитника.
Президент Владимир Зеленский в поздравлении призвал не забывать подвиги украинских воинов.
В Киеве 14 октября состоялось 12 массовых мероприятий, среди которых акции ко Дню защитника Украины, велопробеги и предвыборная агитация.
В полиции Киева сообщили, что массовые мероприятия ко Дню защитника Украины в столице прошли спокойно. Правонарушений на всех локациях не зафиксировали.
В Харькове около тысячи активистов и ветеранов АТО/ООС прошли от площади Конституции к памятнику Шевченко.
Ситуация в Нагорном Карабахе
В Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении вооруженными силами страны нескольких комплексов баллистических ракет Армении, которые якобы были направлены на мирное население.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что армия Нагорного Карабаха в зоне конфликта отступила на некоторых участках северного и южного направлений.
Умер военный, который поджег себя на Майдане
Ветеран ООС Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Независимости, умер от ожогов в больнице. Мужчина получил 90% ожогов тела и попал в больницу в тяжелом состоянии, он находился в коме.
Мужчина ушел из жизни 14 октября.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
В Украине по состоянию на утро 15 октября выявлено 281 239 случаев заболевания коронавирусом, из них 119 650 человек выздоровели, 5302 — умерли.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после того как вакцина от коронавируса появится в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID-19 по состоянию на сегодня еще не сформирована.
В Киеве в течение 13 октября умерло рекордное количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 21 лицо.
В мире по состоянию на утро 15 октября выявлено 38 747 879 случаев коронавируса из них 29 128 593 человека выздоровели, 1 096 889 — умерли.
Новая российская вакцина от COVID-19
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о регистрации новой российской вакцины от коронавируса "ЕпіВакКорона".
По словам российского лидера, вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.
Ушел из жизни Александр Пономарив
Утром 14 октября в 84 года скончался доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив.
В последнее время профессор серьезно болел, поскольку имел перелом позвонка. 17 октября ученому должно было исполниться 85.
Отмена российских санкций
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены соответствующие ограничительные меры.
Речь шла о компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.
Новый премьер и отставка президента в Кыргызстане
Парламент Кыргызстана во второй раз утвердил Садыра Жапарова на посту премьер-министра страны. Кроме того, депутаты поддержали состав, программу и структуру правительства Жапарова.
В то же время новоназначенный премьер-министр во время брифинга заявил, что рассчитывает на подачу отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
Однако Жээнбеков заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
Конфликт на Донбассе
На Донбассе 14 октября незаконные вооруженные формирования три раза нарушили "режим тишины". Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Новомихайловка и Авдеевка.
С начала текущих суток, 15 октября, НВФ пять раз нарушали "режим тишины".
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Прогноз погоды на 15 октября
По данным синоптиков на большей части Украины будет солнечно, дождливо во Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
На востоке и юге температура воздуха прогреется до +18 +22 тепла. Ночью ожидается от +8 до +12 градусов.
В центральных и северных областях ожидается от +15 до +20 тепла днем, а ночью будет от +5 до +9 градусов. На западе страны будет от +12 до +17 тепла днем. Ночью температура опустится от +5 до +8 градусов.
В Киеве столбики термометров покажут от +16 до +18 тепла с переменной облачностью. Ночью ожидается от +7 до +9 градусов.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 15 октября НБУ установил на уровне 28,31 грн, евро — 33,39 грн, российского рубля — 0,367 грн.
Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 6 коп. Евро подорожал на 5 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 15 октября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн:
- Бензин А-98 – 30,48
- Бензин А-95 – 24,53
- Бензин А-92 – 21,62
- ДТ - 22,80
- Газ – 12,47