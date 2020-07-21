Первый раз не пойдем в класс: Почему обучение в школах с 1 сентября могут отменить

Никто точно не знает, что будет в школах через сорок дней

Эпидемия коронавируса непрошенно внесла коррективы абсолютно во все сферы общественной жизни. Изменилось все, а кое-что – безвозвратно. К примеру, такого еще не было, чтобы школьники и студенты сидели на карантине три месяца. Учебный год закончился без государственной итоговой аттестации и годовых срезов знаний. Пока можно не тревожиться за новый учебный год, ибо не исключено, что карантин до конца лета все же отменят и ситуация с коронавирусом нормализуется.

Однако и родителям, и учителям, и самим ученикам, а самое главное – Министерству образования все же стоит об этом подумать. Как, например, дети будут ходить в школу – будут учиться очно или дистанционно, пять дней в неделю или меньше? Как их будут оберегать от инфицирования, как будут проверять здоровье, насколько часто и тщательно?

Пока на дворе июль и Минобразования, Минздрав и правительство не пришли к конкретному мнению относительно того, как грамотно выстроить 2020/2021 учебный год. Тем временем мы расскажем, как прогнозируют организацию обучения в МОН, как видят тот же процесс в Министерстве здравоохранения и на что надеется президент Владимир Зеленский.

Как планирует возобновлять обучение МОН

По состоянию на середину июля в Министерстве образования и науки Украины пока нет четкой программы, которую можно было бы внедрить в украинских школах и которая бы полностью соответствовала реалиям и выполняла бы функцию сохранения полноценного образовательного процесса в условиях пандемии коронавируса.

Существуют пока определенные предположения, прогнозы и планы. К примеру, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет уверен, что скорее всего с 1 сентября украинские школьники будут учиться по так называемой смешанной системе. Однако он же отмечает, что для внедрения этой без преувеличения революционной для Украины формы обучения необходима соответствующая техника, на которую, конечно, нужны средства. Интересный прогноз, учитывая то, что в Украине еще свыше 600 школ до сих пор не имеют подключения к интернету.

На днях состоялось заседание Комитета образования, науки и инноваций при участии в.и.о. министра образования Сергея Шкарлета и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, где хоть что-то немного прояснилось.

В частности, стало известно, что правительство имеет три примерных сценария, которые будут регулировать начало учебного года:

Низкий уровень заболеваемости – учреждения образования открыты как в докарантинные времена;

Средний уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит "смешанно" – дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены;

Высокий уровень заболеваемости – обучение проходит полностью дистанционно.

Тот или иной "уровень" зависит от количества больных коронавирусом на 100 тысяч населения, скорости инфицирования, количества новых случаев инфицирования и выздоровления.

Пока самым вероятным в правительственных кругах считают сценарий в соответствии со "средним уровнем" заболеваемости. В таком случае, рекомендации по организации образовательного процесса будут такими – дети будут учиться частично в заведениях, а частично – дистанционно. Это означает, что определенная часть учащихся посещает урок в классе, а остальные – смотрит тот же урок онлайн. На следующий день ученики меняются. Также возможно обучение в разные смены, асинхронные перерывы, отмена массовых мероприятий.

К тому же при смешанной системе обучения будут действовать такие правила:

в приоритете – соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты;

предотвращение скопления большого количества людей, отмена массовых мероприятий и экскурсий и проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе;

разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;

на карантин учебные заведения закроют на 14 или 7 дней;

проведения собрания педколлективов в дистанционной форме;

иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

При этом лицам из группы риска (с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарный диабет и др.) предлагают выбрать форму образования, которая будет отвечать потребностям их защиты – экстернатную форму или дистанционное обучение.

Однако в одном вопросе у МОН все же единогласны – полностью дистанционного обучения для учащихся начальных классов не будет. Причина одна и она прозрачная – гиперактивность младших школьников. Детей в возрасте от 7 до 11 лет трудно удержать возле телевизора или компьютера в течение нескольких часов, даже с перерывами.

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Что советует школам Минздрав

Министерство здравоохранения, как и МОН, не имеет точных указаний и четких планов и рекомендаций.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что карантин с августа будет работать в Украине по новой методике, в частности, и в отношении школ.

"Карантинные меры, которые были введены в марте, они доказали свою эффективность. 31 июля, когда заканчивается этот этап карантина, мы переходим на совершенно другой уровень – будет 4 зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Красная зона – это жесткий карантин, который был в конце марта и начале апреля. Три другие зоны – там будет ограничена определенную деятельность, но будет работать сфера экономики, придерживаясь карантинных норм. На специальной карте будет видно, усиливается ли индикатор по районам или областям в течение последних 5 дней", - отметил Ляшко.

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Что решили правительство и президент

Ничего. Правительство пока не решило ничего. Правда, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявлял, что дети пойдут в школу 1 сентября в случае умеренного развития эпидемии коронавируса. Также, по его словам, классический образовательный процесс пока в приоритете и его никто не отменял.

"Мы над этим работаем, и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это масочный режим, дистанция и дезинфекция", - заявил премьер-министр.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в правительстве разрабатывают положение, которое регулирует работу школ с соблюдением карантинных требований. Он подчеркнул, что начало учебного процесса все же будет отличаться от того, что было в прошлом году, но определенные ограничения будут касаться как учеников, так и учителей.

"Будут разработаны правила с учетом социальной дистанции, количества детей, которые будут находиться в классе. Будут термоскрининги, когда дети или работники приходят в школу. Это базовые вещи, которые будут соблюдены", - резюмировал Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что верит, что Украине удастся избежать второй волны коронавируса, а потому школы смогут восстановить традиционное обучение с 1 сентября.

Правда, и глава государства отмечает, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью рано, потому что "контролировать коронавирус по всему миру очень сложно". К тому же Зеленский признает, что Украина технически не готова к дистанционному обучению, так как хорошего интернета по всей стране нет.