Первые итоги: Кто побеждает по данным экзитполов на выборах мэров и в горсоветы Киева, Харькова, Одессы и других городов

Выборы завершились Фото из открытых источников

Первые результаты выборов уже известны

Воскресенье 25 октября прошло в Украине под знаком местных выборов. Голосование – самая актуальная тема, которая на слуху почти у всех. На избирательных участках, на улицах, во дворах – всюду говорят о кандидатах, выборах и, конечно, о коронавирусе. Пытаются предсказать, кто из кандидатов в мэры победит и как пандемия коронавируса повлияла на процесс голосования и явку избирателей.

О первых результатах экзитполов относительно голосования на местных выборов в Украине – далее в нашем материале.

Как прошли местные выборы: явка и нарушения

Голосование за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов продолжалось с 08:00 до 20:00, то есть весь день. Теперь, когда избиратели покинули избирательные участки, дело за членами участковых избирательных комиссий. Им предстоит посчитать бюллетени и огласить результаты. Сперва предварительные, а через несколько дней – окончательные.

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала явку на выборах 2020. По состоянию на 16:00 она составляла 27% (с погрешностью в 0,84%). Активнее всего избиратели голосовали в Одесской, Донецкой и Черниговской областях, а меньше всего – в Ивано-Франковской.

К тому же в ОПОРЕ заявили, что нынешние выборы прошли в лучших условиях, чем выборы в Верховную Раду в 2019 году. Речь идет о нарушениях и провокациях – сегодня наблюдателям на участках почти не препятствовали. К примеру, наблюдатели движения не зафиксировали проблем на 98,8% из 29084 избирательных участков. На 86% участков заседания участковых комиссий стартовали законно, а на 90% присутствовал кворум и велся протокол, как этого требует законодательство.

Правда, есть откровенные нарушения избирательного законодательства и даже казусы. Так, в Винницкой области не досчитались 186 бюллетеней, в Черниговской исчезло 100 бюллетеней, в Ужгороде не нашли 500 бюллетеней, а на Прикарпатье испортили 1481 бюллетень. Между тем в Киевской, Винницкой и Волынской областях на некоторых участках было недостаточно урн для голосования, а в ряде регионов избирательные участки начали работу раньше или позже установленного законом времени – 08:00.

Предварительные итоги выборов по данным экзитполов

По состоянию на 22:00 избирательные участки по Украине уже два часа как закрыты и появляются первые результаты экзитполов.

Напомним, что экзитпол – это так называемый опрос на выходе (так дословно переводится с английского), то есть послевыборный опрос избирателей. Его проводят социологи на выходе из избирательных участков в день голосования для прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Иначе говоря, у избирателей постфактум спрашивают, за кого они отдали свой голос.

Однако эти данные нельзя считать полностью достоверными, потому что не каждый избиратель захочет разглашать фамилию кандидата, за которого только что проголосовал, так же как и не каждый избиратель скажет правду относительно своего выбора.

В этом году всеукраинские экзитполы на выборах не проводили ведущие социологические компании, такие как Киевский международный институт социологии, Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Центр Разумкова, Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центр Социальный мониторинг.

А вот какая информация о проведении экзитполов в регионах. Студия Савика Шустера и телеканал "Украина 24" вместе заказали проведение экзитполов в 12-ти городах: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах.

Социологическая группа "Рейтинг" провел экзитполы на 400 избирательных участках и опросил почти 22 тысячи избирателей.

Результаты опроса Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" обнародовали на канале "Украина 24" в 20:01 в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером". Согласно этим данным, в Киеве за мэра проголосовали так:

Виталий Кличко – 46%

Александр Попов – 9,6%

Ирина Верещук – 8,5%

Алексей Кучеренко – 7,8%

Сергей Притула – 7,2%

В Харькове голоса избирателей за мэра города распределились так:

Геннадий Кернес – 57,9%

Александр Фельдман – 12,1%

Алексей Кучер – 11,9%

В Одессе картина такая:

Геннадий Труханов – 34,4%

Николай Скорик – 17,9%

Олег Филимонов – 13,75%

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:

"УДАР" – 19,7%,

"Европейская Солидарность" – 18%,

"Слуга народа" – 10,2%

ВО "Батькивщина" – 8,6%,

ОПЗЖ – 7,7%.

Партия "Единство Александра Омельченко" – 5,9%,

"Голос" – 5,65%,

В соответствии с результатами, обнародованными на 24 канале, экзитполы на выборах мэра Киева показали такую картину:

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 47,8%,

Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,

Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8%,

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,

Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,

Видим, что по результатам экзитполов, Виталий Кличко не имеет 50% голосов, поэтому в Киеве, вероятнее всего, состоится второй тур выборов.

Для партий проходным барьером является 5%. По результатам экзитполов, его преодолевают 7 политических сил. Результаты экзитполов партий-кандидатов в горсовет выглядят так:

"УДАР" – 21,3%,

"Европейская Солидарность" – 18%,

"Слуга Народа" – 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,8%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7%,

ВО "Батькивщина" – 6,6%.

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опросов на сайте. Согласно им, кандидаты на кресло мэра Киева распределились следующим образом:

Виталий Кличко – 47,8%

Александр Попов – 8,6%

Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,

Ирина Верещук – 8%

Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,

Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%.

Результаты экзитполов точно показали лишь одно – явка избирателей в этом году была чрезвычайно низкой, а в столице выборы мэра пройдут в два этапа.

Когда будут окончательные результаты выборов

В ЦИК заявили, что из-за сложности процедуры подсчета голосов, окончательные результаты выборов будут известны не так скоро, как хотелось бы – на это уйдет много времени. В частности, из-за нового избирательного законодательства, укрупнения районов и "коронавирусного" карантина эти выборы стали одними из самых сложных в истории Украины.

Официально ЦИК должна объявить окончательные результаты выборов до 6 ноября. В свою очередь заместитель председателя Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов отметил, что результаты выборов в Киеве будут объявлены не ранее 28 октября.