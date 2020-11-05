Первое чтение Госбюджета-2021, Антикоррупционной стратегии 2020-2024 и план по Донбассу: Главное за 5 ноября

Сегодня Верховная Рада рассмотрела и приняла несколько важных законопроектов

Фото из открытых источников

В парламенте сегодня провели очередное и внеочередное заседание. Народные депутаты в первом чтении поддержали Госбюджет на следующий год и Антикоррупционную стратегию на 5 лет. Также парламентарии внесли изменения в Бюджетный кодекс.

Среди прочего, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе разработала план действия по разрешению ситуации на Донбассе.

О главных новостях четверга рассказываем подробнее.

Принятие Госбюджета-2021 в первом чтении

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 5 ноября, проголосовала в первом чтении за законопроект о госбюджете на 2021 год. После голосования премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил бюджетный комитет и Министерство финансов за "оперативную работу и анализ более 2 тысяч правок" и пообещал, что часть из этих правок будет учтена при подготовке бюджета ко второму чтению.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Кабмин имеет время, чтобы поработать над главной сметой страны, чтобы он стал "бюджетом развития".

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук отметила, что отдельного фонда борьбы с коронавирусом в государственном бюджете на 2021 год не предусмотрено, но будут программы, в которые "зашьют" расходы на борьбу с COVID-19.

Антикоррупционная стратегия, изменения в Бюджетный кодекс и другие решения Рады

Сегодня на пленарном заседании кроме принятия госбюджета в первом чтении, нардепы рассмотрели и другие вопросы.

Народные депутаты проголосовали в первом чтении за Антикоррупционную стратегию Украины на ближайшие пять лет.

Так, Рада поддержала за основу законопроект №3817 "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты". Закон расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация.

Также народные депутаты приняли за основу законопроект об увеличении размера помощи тяжелобольным детям. Предполагается, что выплата будет увеличена в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

А вот законопроект "О судебной реформе", автором которого является президент Украины Владимир Зеленский, нардепы отправили на доработку.

Кроме этого, народные депутаты провели внеочередное заседание, на котором рассмотрели изменения в Бюджетный кодекс и приняли его со второй попытки.

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Вероятность проведения "нормандской встречи"

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что нормандский саммит может состояться в течение двух ближайших месяцев.

Алексей Резников Фото из открытых источников

По словам министра, на сроки проведения встречи не влияют новые инициативы сторон по урегулированию конфликта на Донбассе.

Второй тур выборов мэра

По состоянию на 5 ноября повторное голосование по выборам городского головы назначено уже в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тысяч человек.

Так, 15 ноября 2020 года указанное повторное голосование состоится в Луцке, Краматорске, Одессе, Сумах и Каменец-Подольском.

В свою очередь 22 ноября 2020 года такое голосование состоится в Днепре и Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Дрогобыче, Львове, Полтаве и Ровно.

Также признаны избранными 13 323 депутатов. Среди них в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских – 2 989, в один районный в городе – 38 , в 152 поселковых – 3 320 , в 303 сельских – 6 598.

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Пути решения ситуации на Донбассе

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что украинский "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы включает демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведения там местных выборов до 31 марта 2021 года.

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Украинская делегация представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов плана. Следующее заседание ТКГ состоится 10 ноября. К этому времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести предложения.

Также украинская сторона предлагает создать в Трехсторонней контактной группе по Донбассу новую рабочую группу, которая будет заниматься вопросом возвращение границы под контроль Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться после восстановления контроля Украины над ними.

А тем временем, по информации пресс-службы украинской делегации в ТКГ, на Донбассе в результате сброса с беспилотника гранаты ВОГ-17 один украинский военнослужащий получил ранение.

Протесты в столице Украины

В Киеве под Верховной Радой владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли движение на улице Грушевского, в результате чего произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями.

Протест "евробляхеров" в Киеве Facebook / "АвтоЕвроСила"

Глава организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевич заявил, что движение по улице Грушевского перекрыли в результате отсутствия диалога с властью. Также прессслужба организации "Автоевросила" анонсировала перекрытие трасс Сумы-Киев и Киев-Одесса сегодня 5 ноября.

Что будет с пандемией COVID-19 в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, что до конца месяца в Украине могут фиксировать 15 тысяч случаев инфицирования коронавирусом за сутки, до конца года – 20 тысяч.

По его словам, Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продолжения адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемиологических мероприятий будут представлены в ближайшее время.

А тем временем во Львове местный бизнес и активисты начали объединяться для помощи медикам в преодолении коронавируса.

Расходы для сферы нацбезопасности и обороны

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно предложений предусмотреть в Государственном бюджете на следующий год для сферы нацбезопасности и обороны не менее 267 млрд гривен.

Также, Кабмин должен принять в 2021 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям.

Указ о новых возможностях для образования госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 487/2020 "Об упорядочении использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении государственного управления делами".

Согласно документу, Национальная академия государственного управления при президенте Украины, включительно с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления, будет передана в сферу управления Министерства образования и науки Украины.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало выступление спикера парламента Дмитрия Разумкова о работе народных депутатов в сессионном зале.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook наиболее интересным для читателей стал комментарий народного депутата Украины от партии "Слуга народа", председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева об отсутствии в госбюджете-2021 для преодоления бедности в Украине.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua получилось несколько крупных материалов:

Заявления о фальсификации, противостояния на улицах и ожидание судебных противостояний: Как в США проводится подсчет голосов на выборах

"Карантин выходного дня": Когда в Украине ожидать локдаун и черную зону