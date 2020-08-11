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Первая в мире вакцина от COVID-19, новый кандидат в мэры Киева и протесты в Беларуси: Главное за 11 августа

Завершается очередной рабочий день, поэтому это хороший повод подвести итоги вторника

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Топ-новость
Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Второй день главной темой остается ситуация в Беларуси — там продолжаются протесты.

Среди прочего — в России заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

А между тем телеведущий Сергей Притула решил побороться за кресло мэра Киева.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Ситуация в Беларуси

Работники нескольких предприятий в белорусской столице Минске и других городах заявили о начале забастовки в связи с ситуацией в стране после выборов президента.

Во время протестов против результатов выборов президента задержали более 2 тыс. людей.

REUTERS

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь. Решение о выезде в Литву она приняла самостоятельно, поскольку ей дали сложный выбор.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте здесь.

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Новый кандидат в мэры Киева

Политическая партия "Голос" решила выдвинуть на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу.

Он пообещал, что через год ему не надоест и он не сдаст мандат, как Вакарчук. Также он заявил, что в его команде не будет "свадебных фотографов" и его друзей.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

По состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировали 83 115 случаев коронавируса, из них 44 934 человека выздоровели, 951 — умер.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине вторая волна COVID-19 ожидается в конце осени.

Иллюстративное фото thegaltimes.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Он отметил, что вакцину зарегистрировали сегодня утром, 11 августа. Глава РФ сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку этой вакциной.

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Авто Андрея Богдана сожгли

В Днепровском районе Киева произошло возгорание автомобиля "Тесла". СМИ сообщили, что "Тесла" принадлежит бывшему главе офиса президента Андрею Богдану, а ранее машиной пользовался президент Украины Владимир Зеленский для съемки своих роликов.

Позже Андрей Богдан опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар Tesla. Он сообщил, что авто сгорело дотла.

Кузьменко отпустили из СИЗО

Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко.

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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.

Подробнее о легализации игорного бизнеса читайте по ссылке.

Новый миллиардер

Генеральный директор Apple Тим Кук стал новым миллиардером из-за подорожания акций компании.

Отмечается, что на прошлой неделе акции Apple подорожали на 5%, в результате чего рыночная капитализация компании выросла до 1,928 триллиона долларов. Соответственно, состояние Тима Кука превысило 1 млрд долларов, поскольку он обладает 848 тыс. акций Apple (0,02% от общего количества) стоимостью около 375 млн долларов.

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Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал ролик о политических зашкварах нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о решении Сергея Притулы баллотироваться на должность мэра столицы.

Вместо бонуса

Казалось бы ученые изучили космос, однако он таит еще много интересных и потрясающих фактов. Так, астрономы из Канарского института астрофизики (IAC) и Университета Ла-Корунья обнаружили новый класс звезд, которые богаты фосфором. Нашли 15 таких звезд, и этот класс объектов никогда ранее не был идентифицирован. Подробнее об открытии читайте по ссылке.

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