Первая в мире вакцина от COVID-19, новый кандидат в мэры Киева и протесты в Беларуси: Главное за 11 августа

Завершается очередной рабочий день, поэтому это хороший повод подвести итоги вторника

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Второй день главной темой остается ситуация в Беларуси — там продолжаются протесты.

Среди прочего — в России заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

А между тем телеведущий Сергей Притула решил побороться за кресло мэра Киева.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Ситуация в Беларуси

Работники нескольких предприятий в белорусской столице Минске и других городах заявили о начале забастовки в связи с ситуацией в стране после выборов президента.

Во время протестов против результатов выборов президента задержали более 2 тыс. людей.

REUTERS

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых протестов после президентских выборов.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь. Решение о выезде в Литву она приняла самостоятельно, поскольку ей дали сложный выбор.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте здесь.

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Новый кандидат в мэры Киева

Политическая партия "Голос" решила выдвинуть на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу.

Он пообещал, что через год ему не надоест и он не сдаст мандат, как Вакарчук. Также он заявил, что в его команде не будет "свадебных фотографов" и его друзей.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

По состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировали 83 115 случаев коронавируса, из них 44 934 человека выздоровели, 951 — умер.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине вторая волна COVID-19 ожидается в конце осени.

Иллюстративное фото thegaltimes.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Он отметил, что вакцину зарегистрировали сегодня утром, 11 августа. Глава РФ сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку этой вакциной.

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Авто Андрея Богдана сожгли

В Днепровском районе Киева произошло возгорание автомобиля "Тесла". СМИ сообщили, что "Тесла" принадлежит бывшему главе офиса президента Андрею Богдану, а ранее машиной пользовался президент Украины Владимир Зеленский для съемки своих роликов.

Позже Андрей Богдан опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар Tesla. Он сообщил, что авто сгорело дотла.

Кузьменко отпустили из СИЗО

Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко.

Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Последний этап прохождения законопроекта - 11 августа возвращен с подписью от президента.

Подробнее о легализации игорного бизнеса читайте по ссылке.

Новый миллиардер

Генеральный директор Apple Тим Кук стал новым миллиардером из-за подорожания акций компании.

Отмечается, что на прошлой неделе акции Apple подорожали на 5%, в результате чего рыночная капитализация компании выросла до 1,928 триллиона долларов. Соответственно, состояние Тима Кука превысило 1 млрд долларов, поскольку он обладает 848 тыс. акций Apple (0,02% от общего количества) стоимостью около 375 млн долларов.

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Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным стал ролик о политических зашкварах нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о решении Сергея Притулы баллотироваться на должность мэра столицы.

Вместо бонуса

Казалось бы ученые изучили космос, однако он таит еще много интересных и потрясающих фактов. Так, астрономы из Канарского института астрофизики (IAC) и Университета Ла-Корунья обнаружили новый класс звезд, которые богаты фосфором. Нашли 15 таких звезд, и этот класс объектов никогда ранее не был идентифицирован. Подробнее об открытии читайте по ссылке.