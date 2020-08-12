Первая в мире вакцина от COVID-19: Что известно о российской разработке и что с ней не так

Российская вакцина от коронавируса Минздрав Российской Федерации

Иностранные эксперты убеждены, что вакцину нельзя использовать без проведения третьей фазы испытаний

Специалисты в разных уголках мира работают над созданием вакцины от коронавируса, ведь иначе побороть эту болезнь невозможно. А пока в других странах проходят проверки лекарств, в России уже зарегистрировали свою вакцину. И даже сообщили о прививке младшей дочери президента РФ Владимира Путина.

Рассказываем, что известно о вакцине и что с ней не так.

Регистрация первой в мире вакцины от COVID-19

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. По его словам, это произошло во вторник 11 августа. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и, повторяю, прошла все необходимые проверки", – заявил президент РФ.

По мнению главы России, массовый выпуск вакцины нужно начать в ближайшее время. "Надеюсь, что мы сможем скоро начать массовый выпуск - вот что важно", – высказался Путин. Он добавил, что необходимо обеспечить массовую вакцинацию населения от COVID-19, однако она должна быть добровольной.

Кроме того, Путин заявил, что надеется на появление других вакцин от коронавируса в мире вскоре.

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

Путин признался, что одна из его дочерей сделала прививку вакциной, изготовленной в РФ. "Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на основе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет, я это тоже очень хорошо знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она приняла участие в эксперименте", - сказал Путин.

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Также он рассказал, что после первого укола у его дочери поднялась температура до 38 градусов, а на следующий - до 37 с небольшим.

"И все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом все сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антитела к коронавирусу, - ред.) высокие", - добавил президент РФ.

По словам Путина, у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в частности температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 11 августа заявил, что фонд получил предварительные заказы от 20 стран на приобретение миллиарда доз вакцины.

Что известно о препарате?

В Минздраве России сообщили, что гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была опробована на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Также сообщалось, что вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Директор центра Александр Гинзбург рассказал, что она должна поступить в обращение в нескольких российских регионах одновременно с запуском третьей фазы испытаний. Это запланировано на 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что до 10 августа Ассоциация организаций клинических исследований обратилась в Министерство здравоохранения РФ с предложением отложить регистрацию российской вакцины от COVID-19 центра Гамалеи, пока не завершена третья фаза клинических испытаний.

В ответ на это в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ заявили, что фармкомпании "делают выводы, не зная никаких результатов".

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Что не так с вакциной?

Мировые эксперты негативно отреагировали на регистрацию российской вакцины, назвали такой шаг слишком быстрым. Они выражали обеспокоенность ускоренными темпами испытаний, а также незначительным количеством людей, участвовавших в испытаниях. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) убеждены, что допуск вакцины до имеющихся результатов крупных клинических исследований противоречит международной практике.

Руководитель профильного в Германии Института имени Пауля Эрлиха Клаус Чихутек отметил, что допуск вакцины без масштабных данных третьей фазы испытаний, в которых бы принимали участие несколько тысяч подопытных, выглядит рискованным. На этом этапе, по его словам, могут быть обнаружены редкие побочные эффекты, а количество испытуемых составляет от нескольких тысяч до десяти тысяч. В Германии допуск вакцины возможен лишь по завершении последней фазы.

Такое же мнение высказал и глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард. Он отметил, что "одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний - это рискованный эксперимент на людях".

Помощница президента США Келлиэнн Конвей заявила, что разработанная в России вакцина против коронавируса не прошла всех необходимых испытаний, в отличие от того, как это происходит в США.

"Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российского заявления, дела идут совсем не так", — сказала помощница.

По ее словам, США имеют шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а Россия, как добавила Конвей, судя по всему, "даже не дошла до этого".

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний. "Мы ожидаем, что десятки тысяч добровольцев будут привиты в течение месяца. С октября препарат начнут использовать для массовой вакцинации в России, опять-таки - на добровольных началах", - заверил Дмитриев.

По его словам, третья фаза клинических исследований российской вакцины пройдет и за рубежом - в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах. Дмитриев сообщил, что международное название вакцины от коронавируса будет Sputnik V.

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В мире существует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой трудятся ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.

Согласно данным ВОЗ, Китай называли мировым лидером по созданию вакцины от COVID-19. Там клинические исследования проводят восемь разработчиков. На втором месте - США, где пять разработчиков создают вакцину на платформе ДНК, РНК и белковой субъединицы. На третьем – Британия, где создают вакцину на платформе невоспроизводимого вирусного вектора, белковой субъединицы и РНК.

Китайская частная компания из Пекина в июле приступила к третьей, финальной фазе испытания вакцины. На финальном этапе испытаний и две вакцины в США.