Первая смерть от COVID-19 в Киеве, закрытие уголовного дела против Порошенко и обыски в медцентре Пальчевского: Главное за 2 апреля

Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня минус одно уголовное дело против пятого президента

Стало известно о новой статистике распространения коронавируса в Украине, в частности, о распространении болезни в Вооруженных Силах и о первой смерти от нее в столице. Далее рассказываем о главных событиях этого четверга.

Коронавирус в Украине: новая статистика

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки в Украине зафиксировали 135 новых случаев коронавируса. По состоянию на 10:00 2 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составило 804 человека, из них 20 – летальные случаи, 13 пациентов выздоровело.

Фото из открытых источников

Известно, что от COVID-19 в Киеве умер первый человек – 70-летний мужчина. Также сегодня стало известно, что в Вооруженных силах Украины выявили первый случай заболевания коронавирусом. Это врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. В госпитале определен круг контактных лиц – 10 военнослужащих – их направили на самоизоляцию, а в местах пребывания больной провели дезинфекцию.

Тем временем народный депутат Сергей Шахов, который первым из народных избранников заболел COVID-19, сдал два негативных теста на вирус.

Назначен новый заместитель Генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова определилась со своим заместителем.

Ирина Венедиктова Униан

Им стал Игорь Мустеца, бывший первый заместитель прокурора Черновицкой области. Сегодня Венедиктова представила его коллективу.

НАБУ закрыло дело против Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело о возможном подстрекательстве со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко к растрате средств оффшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича.

Дело было закрыто 20 марта 2020 года в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления.

СБУ обыскала лаборатории Пальчевского

Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории, владельцем которой является Андрей Пальчевский, за сокрытие фактов заражения COVID-19.

Андрей Пальчевский Фото - скриншот

Сам Пальчевский заявил, что это фейк и пояснил давление против себя двумя причинами. Мол, в его клинике самое современное оборудование для выявления COVID-19, поэтому есть серьезные конкуренты, а сам он в Киеве может стать политиком, а это заставляет потенциальных оппонентов "действовать на опережение".

Тем временем в СБУ объяснили причину обысков в лаборатории Пальчевского – расследование уголовного производства по факту возможного совершения должностными лицами ООО "ЕВРОЛАБ" действий, которые направлены на распространение эпидемии COVID-19 и причинение вреда здоровью населения Украины.

Кабмин смягчил карантин для бизнеса

Правительство расширило перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес на период карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

Теперь перечень разрешенных видов деятельности дополнен продажей автозапчастей (для сельскохозяйственной техники); продажей молодняка домашней птицы; работой ломбардов, кредитных союзов и финансовых учреждений.

НВФ назвали людей, которых готовы обменять

Представительницы незаконных группировок в ОРДЛО Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили списки лиц, которых готовы передать Украине в рамках обмена удерживаемыми. Со стороны временно неподконтрольной территории Донецкой области готовы передать восьмерых человек, а со стороны незаконной группировки Луганской области – одиннадцать человек.

Видео дня

Больше всего просмотров на YouTube-канале телеканала ZIK набрало видео о том, как во время инспекции по городу на съемочную группу ZIK напали на спортивной площадке в Гидропарке.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что все лица, которые нападали и применяли насилие в отношении съемочной группы телеканала ZIK, будут привлечены к ответственности по статье 171 Уголовного кодекса Украины.

Обсуждение

А самым интересным для подписчиков Facebook-страницы телеканала ZIK стал эфир ток-шоу "15", гостем которого был врач Евгений Комаровский.