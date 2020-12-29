Перстень потомка султана Сулеймана, сокровища времен Киевской Руси и "дом Иисуса Христа": Топ крупнейших археологических открытий 2020 года

Год был богатым на археологические находки, некоторые из них подтверждают давно существующие теории

Археологические находки в Запорожской области Мамай-Гора

Несмотря на стремительный технический прогресс, все же хочется заглянуть в прошлое и понять как жили люди несколько веков или тысячелетий назад. Помогают хотя бы немного узнать тайны прошлого археологические находки. Каждый год археологи проводят раскопки в разных частях мира и находят новые артефакты, некоторые из них могут подтвердить или опровергнуть теории прошлого, над загадками которых работают ученые не один год.

Рассказываем о самых интересных археологических находках – 2020 в Украине и в целом в мире.

Что интересного нашли в Украине

Пушечный лафет времен казачества в Запорожье

В Запорожье в ноябре презентовали уникальную гидроархеологическую находку, которую обнаружили на дне р. Днепр – дубовый лафет.

"Предварительно, датировка лафета – последняя четверть XVII века – начало XVIII века. Пушка большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепости, укреплений того времени. Калибр 24–32 фунта. Это полевая пушка. Пушка имела чрезвычайную артиллерийскую ценность. Сам лафет сделан из дуба и окован железом. Есть остатки красной краски. Он – общеевропейской конструкции, но где именно сделан пока не знаем", – сказал археолог, сотрудник национального заповедника Хортица Валерий Нефедов.

Пушечный лафет времен казачества Укринформ

Пушки такого размера стреляли на расстояние до 7 км. Находка находилась на глубине 9,8 м чуть ниже Хортицы.

Пушечный лафет времен казачества Укринформ

Археологи рассказали, что длина лафета около 4,4 м, ширина около 2,3 м. Вес – более 1,2 тонны. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира.

Перстень потомка султана Сулеймана в Николаевской области

В Николаевской области археологи раскопали перстень времен Османской империи. Ученые предполагают, что украшение принадлежало внуку султана Сулеймана. Украшение сделано из серебра с позолотой, на него нанесена гравировка на османском языке: "Аллах, я – твой слуга".

Перстень относят ко временам Османской империи Facebook/Karl Heine

"Николаевская область – когда-то была территорией Османской империи, провинция Эдисан. Тихое, цветущее, набожное место. В XVIII веке аннексирована Россией. Перстень рассказал мне, что он принадлежал старшему сыну старого Селима, Осману. Тяжело раненным Осман-эфенди с отрядом под натиском русских отходил к морю. Помолившись Аллаху, он поцеловал перстень и оставил его в родных землях, в надежде обязательно вернуться. Защищая Родину, героически погиб на войне с русскими", – рассказал частный исследователь Карл Хейн.

Сокровища времен Киевской Руси в Житомирской области

В поселке Городница Житомирской области нашли сокровище национального значения – 32 серебряные монеты периода Киевской Руси. На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображен киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.

Найденные в Житомирской области монеты периода Киевской Руси Facebook-страница Александра Алферова

Впоследствии экспедиция обнаружила еще 6 монет.

Новости по теме: В Польше археологи нашли сокровища дочери князя Владимира Великого

Уникальное захоронение на Хортице

На острове Хортица археологи обнаружили уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2500 лет. Воина похоронили в земляной катакомбе, глубиной примерно три метра.

Захоронение скифского воина Национальный заповедник " Хортица"

По предварительной информации, похороненный воин был гигантом. Его рост составляет примерно 1,8 метра, что является нетипичным по древним меркам. Кроме этого, в захоронении археологи нашли железный нож с костяной рукоятью, останки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Захоронение скифского воина Национальный заповедник " Хортица"

Такие находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским месту, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы и место торговли с греческими купцами.

Редкий каменный крест в Житомирской области

В Коростышеве Житомирской области нашли редкий каменный крест, который предположительно использовали как надгробный в XVII–XVIII веках.

Найденный крест в Коростышеве Александр Тарабукин

Находку обнаружил в парке местный краевед. Уникальность Креста заключается в том, что это необычный для этой местности артефакт. Исследователи обнаружили, что крест изготовлен из гранита, его высота – около 70 см.

Интересно то, что на сегодня старинных кладбищ и каменных крестов на просторах Коростышева почти не сохранилось.

Зуб мамонта в Ровенской области

Житель села Морочное Ровенской области Владимир Малайчук нашел на берегу мелиоративного канала необычный габаритный ни на что не похож артефакт длиной около 20 см.

При предварительном осмотре ученые предположили, что это – зуб доисторического животного, возможно – мамонта. Позже ученые подтвердили это предположение.

Зуб мамонта Фото из открытых источников

"Установлено, что это – левый верхний моляр второй взрослой смены (М2), который принадлежал молодой особи вида Mammuthus primigenius. Это промежуточная (между ранней и поздней) форма мамонтов, которая существовала на территории Восточной Европы во второй половине позднего плейстоцена, примерно в интервале 55–27 тыс. лет назад", – рассказал профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии, Богдан Тарасович Ридуш.

Ученые отметили, что в эпоху оледенения этот вид мамонтов был распространен в большей части Евразии, а также в Северной Америке. В особо холодные периоды он проникал до Центральной Европы, Китая и юга в современных США, а в более теплые периоды "ограничивался" Сибирью и Канадой. Самые южные места находок останков этого вида расположены в Испании и Мексике.

Новости по теме: В Турции на территории железнодорожного вокзала нашли таинственные руины

Интересные находки мира

"Дом Иисуса Христа"

Британский археолог Кен Дарк из Университета Рединга заявил, что раскопал место, которое было в свое время домом, где провел свое детство Иисус Христос.

Археологи утверждают, что нашли дом Иисуса Христа Фото из открытых источников

Профессор сделал этот вывод после 14-летних раскопок остатков жилища и века нашей эры под монастырем сестер в Назарете. Исследователь утверждает, что дом, который он раскопал и исследовал, скорее всего, построил отец Иисуса – Иосиф.

Археологи утверждают, что нашли дом Иисуса Христа Фото из открытых источников

Раскопки показали, что это – дом во внутреннем дворе, с жилыми и складскими помещениями рядом с внутренним двором и террасой на крыше для домашних дел. Лестница в доме была высечена в скале, что указывает на профессионализм в обработке камня.

После смерти Иисуса и распространения христианства, примерно в IV веке, на холме, прилегающем к дому, была построена пещерная церковь. Затем, вероятно в следующем веке, была построена еще одна большая надземная церковь над домом.

Археологи утверждают, что нашли дом Иисуса Христа Фото из открытых источников

Впервые это жилье обнаружили еще в 1880-х годах. Тогда библеист Виктор Герен в 1888 году говорил, что там провел детство Иисус, но монахини, которым принадлежал монастырь, проводили раскопки и не нашли этому доказательств.

Древнейший череп предка Homo sapiens

Во время раскопок на территории Южно-Африканской Республики ученые обнаружили череп, принадлежащий Homo erectus, предку современного человека и имеет рекордный возраст – в 2,04 млн лет.

Контур черепа Homo erectus The Guardian

Эксперты рассказали, что древнейший известный науке череп Homo erectus был обнаружен группой австралийских исследователей в локации около 40 км на север под Йоханнесбурга. Находка показывает, что первые предки человека существовали на 200 тыс. лет раньше, чем считалось.

До сих пор древнейшими подтвержденными останками Homo erectus были кости возрастом 1,8 млн лет, обнаруженные в Дманиси, Грузия.

Новости по теме: В Новгороде нашли клад времен Ивана Грозного

Маска "инопланетянина" в Болгарии

В ноябре стало известно, что во время археологических раскопок городища Провадия-Сольницата ("соляная яма") в северо-восточной Болгарии ученые нашли причудливую доисторическую глиняную маску или статуэтку без рта, сочетающую черты человека и животного.

Глиняная маска "инопланетянина", которую нашли на раскопках в Болгарии Archeology in Bulgaria

Согласно сообщению, находка, принадлежит периоду позднего халколита, напоминает "инопланетянина" из научно-фантастического фильма. Маска-статуэтка похожа на треугольник. Лицевая сторона выступает вперед и содержит изображение якобы человеческого лица, тогда как тыльная сторона помята и имеет грубую форму. Каждый из двух углов верхней стороны доисторической маски или статуэтки торчит с коротким выступом, "вероятно стилизованным ухом".

В "ушах" статуэтки "инопланетянина" есть маленькие отверстия, которые, вероятно, использовались для введения нити и ношения или подвешивания артефакта.

Как пояснил руководитель археологической группы профессор Васил Николов, невозможно точно знать, для чего именно могли использоваться доисторические глиняные маски или фигурки возрастом 6000 лет. Судя по двум отверстиям в стилизованных ушах безротой маски, она могла висеть на стене, а возможно была даже крышкой глиняной посуды, какую можно было поднять или опустить с помощью нити.

Мраморная голова Гермеса в Афинах

В столице Греции Афинах на одной из центральных улиц во время ремонта канализации нашли мраморную голову греческого бога Гермеса. Она находилась на глубине 1,3 метра под тротуаром на улице Айолу.

Мраморная голова Гермеса Twitter/Министерство культуры и спорта Греции

Специалисты считают, что она была частью скульптуры, которая представляет собой четырехгранную колонну с головой или бюстом божества наверху. В древней Греции такой тип скульптур использовался в качестве знаков на дорогах и перекрестках.

Произведение искусства датируется концом IV – началом III века до н. э. отмечается, что голова находится в хорошем состоянии.

Доказательства существования торгового пути Мугла-Родос

Турецкие исследователи морских глубин обнаружили на дне Эгейского моря уникальные артефакты, которые являются доказательством существование торгового пути между Муглой (Турция) и Родосом (Греция). Возраст артефактов – примерно 4 тыс. лет.

На дне моря возле Муглы ​​обнаружены артефакты, которым около 4 тысяч лет Hürriyet

"Находки показывают, что керамика, произведенная на Крите, скорее всего, путешествовала на север к Яссоса, Милета, Эфеса и Трои, до северных эгейских островов для экспорта через Родос и полуостров Бозбурун, и на сегодня существует много данных об этом пути", – рассказали морские исследователи.

Как отмечается, среди сотен найденных артефактов: много керамических горшков, кухонной утвари, каменных топоров, предметов быта той эпохи.

Кроме того, ученые предполагают, что наткнулись на следы существования Минойской цивилизации.

Артефакт, возрастом более 5 тыс. лет в Шотландии

В шотландском городе Абердине в коробке для сигар ученые нашли древний кусок кедра – третий элемент "Мощей Диксона", который лежал в основе технологии строительства пирамид в Египте.

Найденные кусочки древнего кедра, использовались во время строительства пирамид в Египте Фото Университет Абердина

Ученые предполагают, что элемент датируется 3341-3094 гг. до н. э., а это свидетельствует о его использовании при строительстве Великой пирамиды в Египте.

Портсигар, хранивший древний артефакт Фото Университет Абердина

Пятидюймовый кедр, мяч и крючок составляют трио предметов, находившихся внутри пирамиды в Квинз-палате. Предыдущие два элемента были обнаружены инженером Уэйнманом Диксоном в 1872 году и получили название "мощи Диксона".

Затопленный город на дне Черного моря

У юго-восточного побережья Болгарии были обнаружены останки древнего города на дне Черного моря.

Это древнее поселение находится недалеко от устья реки Ропотамо в Бургасской области. Оно было построено около 6 тысяч лет назад, в медном веке. По данным специалистов, этот город может быть на 1,5 тысячи лет старше египетской пирамиды Хеопса.

Затопленный город старше египетской пирамиды Хеопса RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Первые признаки зданий были обнаружены еще в 1970-е годы, но масштабные археологические работы развернули только сейчас.

На месте раскопок были обнаружены предметы, которые более характерны для суши. Кроме того, в то время уровень Черного моря был на пять метров ниже того, что есть на данный момент. А это дает основания предполагать, что поселение полностью находилось на побережье Черного моря и имело свой порт.

По мнению исследователей, в городе находилась древнегреческая колония. По археологическим находкам можно отследить период процветания города, эпоху кризиса и упадка.

Находки саркофагов в Египте

На территории Египта, в некрополе Саккара, расположенном рядом с древней столицей Мемфисом, археологи нашли 13 полностью сохранившихся деревянных саркофагов, датируемые серединой первого тысячелетия до нашей эры.

Археологи нашли саркофаги времен Древнего Египта Ministry of Tourism and Antiquities

Особую ценность находке придает то, что саркофаги оставались запечатанными в течение 2,5 тыс. лет. Они находились в погребальной галерее на глубине 11 метров, на них даже остались следы краски. Археологи также обнаружили запечатанные входы в три ниши, служившие для погребений.

Также в 2020 году недалеко от Каира в поселке Саккара нашли около сотни мумий в цветных саркофагах старше 2,5 тысячи лет. В отдельных саркофагах находятся мумии, окутанные тканью.

Euronews

Также были найдені 40 статуй бога Птаха и 20 деревянных саркофагов бога Гора. Запечатанные саркофаги нашли в трех могильных колодцах на глубине 12 метров.

Новости по теме: Ученые нашли в лесах Амазонки деревни индейцев, которые похожи на циферблат

*****

2020 год был интересен археологическими находками, вероятно, что следующий год будет более впечатляющим, ведь в мире еще много не найденных и не изученных артефактов.