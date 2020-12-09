Перерасчет пенсий-2021: Кому и сколько добавят средств и хватит ли бюджета

В следующем году планируют повысить пенсии в пять этапов

Фото из открытых источников

В Кабмине считают доходы и расходы на следующий год. При подготовке проекта бюджета-2021 уже пришлось сократить финансирование некоторых направлений – уменьшили размер запланированных средств на Пенсионный фонд. А что же будет с пенсиями? Эксперты прогнозируют, что до конца следующего года денег на их финансирование будет не хватать.

Рассказываем подробнее, когда планируют повысить пенсии и хватит ли на это средств.

Как планируют повышать пенсии в 2021 году

В Кабинете министров Украины дорабатывают проект бюджета на 2021 год – балансируют расходы с доходами. Немалая часть расходов – это социальные выплаты, среди них и пенсии.

В Министерстве социальной политики еще в конце сентября рассказали, что в целом повышение пенсий в 2021 году получат около 10 миллионов пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов для разных категорий.

Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее, утверждают в Минсоцполитики.

Согласно графику, в январе ожидается повышение пенсий: с 2 100 до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более.

Также с января продолжится выплата ежемесячной доплаты к пенсии в 500 грн для лиц в возрасте от 80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

В то же время с 1 марта планируется индексация пенсий на 11%, а в апреле - автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом заработной платы в период работы и приобретенного стажа работы.

Согласно календарю, в июле планируется повышение с 2400 до 2500 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и установлении ежемесячной доплаты к пенсии в 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2500 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

Отмечается, что в июле при достижении 80 лет предусматривается увеличение ежемесячной доплаты к пенсии в 500 грн и минимальной пенсионной выплаты 2600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более, а одиноким пенсионерам этого возраста - 3342 грн (с учетом помощи на уход).

В этом же месяце планируется повышение прожиточного минимума с 1769 грн до 1854 грн и увеличение надбавок, повышений к пенсии, а также — увеличение ежемесячного пособия на уход одиноким пенсионерам в возрасте старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе до 742 грн.

В календаре указывается, что в декабре следующего года планируется повышение прожиточного минимума с 1854 грн до 1934 грн и увеличение надбавок, повышений к пенсии.

Министерство социальной политики

Однако в июле повышение пенсий до 2600 грн не произойдет, ведь в проекте бюджета на 2021 год повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли на декабрь. Поэтому и повышения пенсии можно ожидать в декабре.

Однако о фактических этапах повышения пенсий стоит говорить уже после принятия государственного бюджета на 2021 год.

Пенсии для военных

Верховная Рада предлагает повысить пенсии военным, однако против этого решения выступают в Министерстве финансов и Министерстве социальной политики. Нардепы приняли в первом чтении соответствующий законопроект №2141.

Согласно документу, максимальная пенсия военнослужащих в отставке будет повышена с 70 до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. Норма о 70% действует с 2016 года, что создает дискриминацию в пенсионных выплатах между военными пенсионерами разных лет.

Армия Информ

В случае принятия законопроекта во втором чтении, он вступит в силу с 1 января 2021 года. С этого момента ранее определенные военные пенсии должны быть перечислены. По оценке авторов законопроекта, на это нужно дополнительно 14,8 млрд грн. Согласно расчетам Министерства социальной политики, дополнительные расходы составят 2 млрд грн в месяц.

Инициаторы законопроекта не предоставили предложений относительно необходимых изменений в проект бюджета 2021 года, которые позволили бы найти необходимое финансирование.

Новости по теме: В Украине могут отменить уменьшение пенсий для военных

Что с бюджетом на следующий год

В правительственном проекте госбюджета на 2021 год к первому чтению были заложены 203,8 млрд грн на поддержку Пенсионного фонда - для обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытия дефицита средств Фонда.

Ко второму чтению сумму уменьшили до 196 млрд гривен.

"Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Уменьшение финансирования Пенсионного фонда на 8 млрд грн будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда за счет повышения минимальной зарплаты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В действующей редакции госбюджета на 2020 год по соответствующей статье предусмотрены расходы на 202,3 млрд грн. Однако в этом году бюджет Пенсионного фонда показал дефицит – за 11 месяцев он достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%. Доходы ПФУ в январе-ноябре составили 416,9 млрд грн, а расходы - 435,3 млрд грн.

Средства госбюджета в структуре доходов ПФУ составляли 39,8% - 165,9 млрд грн, остальные 251 млрд грн - собственные поступления Пенсионного фонда. При этом план по поступлению части единого взноса за январь-ноябрь 2020 года недовыполнен на 7,9%, или 19,4 млрд грн.

Однако эксперты отметили, что средств на пенсий в 2021 году, скорее всего, будет мало. Экономист Алексей Кущ уверен, если ситуация в экономике не стабилизируется и в конце следующего года снова возникнет бюджетный кризис и "дыра" в казне, то под конец 2021 года возможны проблемы с выплатой пенсий. "От кассовых разрывов в несколько дней, до задержек выплат на неделе", - подытожил Кущ.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что пенсионеры в Украине всегда будут получать невысокие пенсии, надеяться на повышение выплат через год и через два десятилетия не стоит.

Он отметил, что проект государственного бюджета на 2021 год с математической точки зрения сбалансирован, а с экономической – нет. Эксперт также обратил внимание на то, что за всю историю независимой Украины ни один государственный бюджет не был выполнен – планировали одно, а сделали другое.

Новости по теме: От роста пенсий и зарплат до вероятного полного локдауна на новогодние праздники: Топ главных изменений с 1 декабря в Украине

Кто может остаться без пенсий в 2021 году

С 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию.

Да, на соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно документу, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет - 65 лет.

Если же есть 15 лет стажа, то человек может претендовать только на социальную пенсию. Однако ее выплаты прекратят в январе 2021 года.

Прописано, что размер социальной пенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных (на данный момент - 1 712 гривен). Таким образом, если бюджет семьи не покрывает эту сумму, тогда этим займется государство. При отсутствии заработка как такового государство выплатит полный прожиточный минимум.

В то же время, если человек имеет второе транспортное средство и площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги выплачивать не будут.