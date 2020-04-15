Перенесение военного призыва, новый глава "Укрзализныци" и закрытие пунктов пропуска на границе: Главное за 15 апреля

Фото из открытых источников

В Украине запускают специальное мобильное приложение для пенсионеров

В среду, 15 апреля, в Украине было официально закрыто еще 9 пропускных пунктов на границе, перенесен ежегодный призыв в армию и анонсировано еще одно внеочередное заседание парламента для решения неотложных вопросов. Далее мы расскажем об этих и других главных событиях этого дня.

Правительство назначило нового временного руководителя "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Марчека также исключили из состава членов правления.

Иван Юрик Фото из открытых источников

Временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик. А конкурс на должность председателя правления, который сейчас время приостановлен по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен после завершения карантина.

Иран предлагает прекратить расследование катастрофы самолета "МАУ"

Иран направил в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, обязывающий Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд в деле об авиакатастрофе самолета "МАУ" в Тегеране.

Согласно документу, Украина и семьи жертв авиакатастрофы должны официально признать, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка".

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на сообщения о "меморандуме о взаимопонимании". По его словам, Украина продолжает вести переговоры с Ираном относительно катастрофы "МАУ", добиваясь выплаты компенсаций семьям жертв и привлечения виновных к ответственности.

Пенсионный фонд запускает мобильное приложение для пенсионеров

В Пенсионном фонде Украины представили мобильное информационное приложение для пенсионеров.

С помощью приложения, не выходя из дома, можно ознакомиться с информацией о своем стаже; просмотреть данные в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности; рассчитать будущую пенсию по возрасту на "Пенсионном калькуляторе" и т. д. Для загрузки приложения нужен смартфон или планшет с подключением к Интернету.

Вятровича вызывают на допрос в ГБР

Народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.

Владимир Вятрович

По словам самого Вятровича, на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, инициированному Максимом Бужанским, нардепом от "Слуги народа", за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.

Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе

Кабинет Министров закрыл еще десять пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией. Такое решение правительство приняло 15 апреля.

"Мы предлагаем закрыть пункты пропуска Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотовино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также сказал, что будут закрыты автомобильные и автомобильно-пешеходные пункты пропуска. Получается, что с 15 апреля открыто всего 9 пунктов пропуска.

Названа дата следующего внеочередного заседания Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады на этой неделе.

В нем говорится о том, что по требованию президента Украины будет созвано внеочередное пленарное заседание парламента на 13:00 в четверг, 16 апреля.

В Украине перенесли призыв

Кабинет министров принял распоряжение об отсрочке призыва на срочную службу в армию с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Фото из открытых источников

Такое решение принято с целью приведения сроков призыва украинцев на срочную военную службу в соответствие с требованиями указа президента №103/2020 о переносе призыва.

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму украинских разведчиков

В оккупированном Крыму были задержаны украинские разведчики, которые якобы пытались организовать "теракт".

Как сообщается, в обязанности группы из двух человек входило совершение терактов в оккупированном Крыму, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовка россиян для работы на Минобороны Украины. Организатором группы называют полковника ВСУ Олега Ахмедова.

Сейчас ФСБ РФ возбудило против подозреваемых дела о государственной измене и шпионаже.

Пасхальные богослужения будут транслировать по пяти каналам

Из-за эпидемии коронавируса пасхальные богослужения пройдут в прямом эфире, а службы из церквей будут транслировать украинские телеканалы. Телетрансляции церковных богослужений 18 и 19 апреля будут вести ICTV, "UA:Первый", 1+1, "Украина" и "Интер". Также пасхальную службу из Киево-Печерской лавры будет транслировать телеканал ZIK.

Видео дня

Сегодня в YouTube-канале телеканала ZIK самым популярным стало видео, в котором мэр Киева Виталий Кличко комментирует ситуацию о взяточничестве его заместителя Николая Поворозника.

Обсуждение

Тем временем официальной Facebook-странице телеканала ZIK сегодня больше всего комментировали пост о том, что для главы таможни Максима Нефедова и его помощников согласованы премии в размере 600% оклада.

Вместо бонуса

Сегодня ZIK.ua выпустил несколько эксклюзивных материалов – вот они:

Разоблачение Шайтанова: Что известно о завербованном генерале и кто знал о его работе на ФСБ России

Взяточничество в КГГА: В чем подозревают Николая Поворозника и что о нем известно