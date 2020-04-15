Перенесение военного призыва, новый глава "Укрзализныци" и закрытие пунктов пропуска на границе: Главное за 15 апреля
В Украине запускают специальное мобильное приложение для пенсионеров
В среду, 15 апреля, в Украине было официально закрыто еще 9 пропускных пунктов на границе, перенесен ежегодный призыв в армию и анонсировано еще одно внеочередное заседание парламента для решения неотложных вопросов. Далее мы расскажем об этих и других главных событиях этого дня.
Правительство назначило нового временного руководителя "Укрзализныци"
Кабинет министров Украины уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци". По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Марчека также исключили из состава членов правления.
Временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик. А конкурс на должность председателя правления, который сейчас время приостановлен по решению Наблюдательного совета общества, будет восстановлен после завершения карантина.
Иран предлагает прекратить расследование катастрофы самолета "МАУ"
Иран направил в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, обязывающий Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд в деле об авиакатастрофе самолета "МАУ" в Тегеране.
Согласно документу, Украина и семьи жертв авиакатастрофы должны официально признать, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка".
Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на сообщения о "меморандуме о взаимопонимании". По его словам, Украина продолжает вести переговоры с Ираном относительно катастрофы "МАУ", добиваясь выплаты компенсаций семьям жертв и привлечения виновных к ответственности.
Пенсионный фонд запускает мобильное приложение для пенсионеров
В Пенсионном фонде Украины представили мобильное информационное приложение для пенсионеров.
С помощью приложения, не выходя из дома, можно ознакомиться с информацией о своем стаже; просмотреть данные в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности; рассчитать будущую пенсию по возрасту на "Пенсионном калькуляторе" и т. д. Для загрузки приложения нужен смартфон или планшет с подключением к Интернету.
Вятровича вызывают на допрос в ГБР
Народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля.
По словам самого Вятровича, на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, инициированному Максимом Бужанским, нардепом от "Слуги народа", за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.
Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе
Кабинет Министров закрыл еще десять пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией. Такое решение правительство приняло 15 апреля.
"Мы предлагаем закрыть пункты пропуска Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотовино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он также сказал, что будут закрыты автомобильные и автомобильно-пешеходные пункты пропуска. Получается, что с 15 апреля открыто всего 9 пунктов пропуска.
Названа дата следующего внеочередного заседания Рады
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады на этой неделе.
В нем говорится о том, что по требованию президента Украины будет созвано внеочередное пленарное заседание парламента на 13:00 в четверг, 16 апреля.
В Украине перенесли призыв
Кабинет министров принял распоряжение об отсрочке призыва на срочную службу в армию с апреля-июня на май-июль 2020 года.
Такое решение принято с целью приведения сроков призыва украинцев на срочную военную службу в соответствие с требованиями указа президента №103/2020 о переносе призыва.
В ФСБ России заявили о задержании в Крыму украинских разведчиков
В оккупированном Крыму были задержаны украинские разведчики, которые якобы пытались организовать "теракт".
Как сообщается, в обязанности группы из двух человек входило совершение терактов в оккупированном Крыму, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовка россиян для работы на Минобороны Украины. Организатором группы называют полковника ВСУ Олега Ахмедова.
Сейчас ФСБ РФ возбудило против подозреваемых дела о государственной измене и шпионаже.
Пасхальные богослужения будут транслировать по пяти каналам
Из-за эпидемии коронавируса пасхальные богослужения пройдут в прямом эфире, а службы из церквей будут транслировать украинские телеканалы. Телетрансляции церковных богослужений 18 и 19 апреля будут вести ICTV, "UA:Первый", 1+1, "Украина" и "Интер". Также пасхальную службу из Киево-Печерской лавры будет транслировать телеканал ZIK.
Видео дня
Сегодня в YouTube-канале телеканала ZIK самым популярным стало видео, в котором мэр Киева Виталий Кличко комментирует ситуацию о взяточничестве его заместителя Николая Поворозника.
Обсуждение
Тем временем официальной Facebook-странице телеканала ZIK сегодня больше всего комментировали пост о том, что для главы таможни Максима Нефедова и его помощников согласованы премии в размере 600% оклада.
Вместо бонуса
Сегодня ZIK.ua выпустил несколько эксклюзивных материалов – вот они:
Разоблачение Шайтанова: Что известно о завербованном генерале и кто знал о его работе на ФСБ России
Взяточничество в КГГА: В чем подозревают Николая Поворозника и что о нем известно