Перенос ВНО, отмена ГИА и продолжение учебного года: Что стоит знать учащимся и абитуриентам

Объявление карантина не только дало учащимся больше свободного времени, но и существенно повлияло на окончание нынешнего учебного года

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Несмотря на проведение дистанционного обучения, ученикам придется после завершения карантина снова сесть за парты и повторить все, что они изучили. Учащимся 11-х классов придется позже сдавать ВНО. Определенное послабление получат ученики 4-х и 9-х классов.

Рассказываем подробнее об основных изменениях в системе образования в этом учебном году.

Изменения в учебном процессе из-за карантина

Карантин внес определенные коррективы во все сферы жизни украинцев. Первыми на карантин ушли ученики, поэтому учебный процесс начали корректировать с возможностью дистанционного обучения. Это, конечно, в будущем отразится на окончании учебного года и проведении обязательного независимого оценивания.

По словам врио министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, в этом году внешнее независимое оценивание (ВНО) будет проведено, а вот государственную итоговую аттестацию (ГИА) для четвертого и девятого классов отменят.

Не состоится предварительно перенесенное на 4 и 11 апреля пробное ЗНО, а учебный год будет продлен после отмены карантина.

Проведение ВНО в 2020 году

В Министерстве образования и науки сообщили, что ВНО-2020 обязательно состоится, и даже разработали несколько сценариев и сроков его проведения в зависимости от длительности карантина.

Первый сценарий — если карантин завершится до первой недели июня, то все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня.

После карантина для учащихся будет организовано корректирующее обучение: учитель определяет темы, по которым есть пробелы в знаниях, начитывает те, которые являются критическими для класса, указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов будут учиться до конца июня – корректировать пробелы в программе, готовиться к ВНО. Внешнее независимое оценивание стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и закончится ориентировочно в середине июля.

Результаты основной сессии ВНО сообщат в конце июля.

Второй сценарий — если карантин продлят до начала августа, то все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут осуществить срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам 2020-2021 учебный год продлится до конца июня.

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и закончится к середине сентября.

Изменения в учебном процессе МОН

Также в МОН пообещали обнародовать до 15 апреля онлайн — пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями. Участники смогут потренироваться, получив онлайн — тестовую тетрадь. Однако накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена возможность сдать пробное тестирование очно. Дата проведения пробного ВНО зависит от срока карантина.

Что изменится для студентов и абитуриентов

В зависимости от длительности карантина будет корректироваться срок проведения вступительной кампании.

Так, если карантин завершится до 1 недели июня, то вступительная кампания начнется в начале августа. Учебный год для студентов-первокурсников будет стартовать с 15 сентября.

Если карантин продлят до начала августа, то вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

Независимо от длительности карантина: