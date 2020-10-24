Переход на зимнее время в Украине: Когда переводить стрелки часов и как не заболеть из-за смены времени

Украинцам придется привыкать к " Новому времени" Фото из открытых источников

В ноябре украинцам придется подстраиваться – кому несколько дней, а кому пару недель

В воскресенье, 25 октября, украинцы перейдут на зимнее время. Это означает, что действие летнего времени приостанавливается, или "отменяется" до весны следующего года. Далее в материале рассказываем, как и когда правильно переводить часы и на что обратить внимание в первые дни "нового" времени.

Когда и как переводить часы

В 04: 00 (по киевскому времени) 25 октября 2020 года стрелку часов нужно перевести на один час назад в связи с переходом на "зимнее время". Об этом украинцам напомнил Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Несмотря на слухи об отмене переходов на зимнее и летнее время, пока в Украине еще действует постановление Кабинета министров Украины с 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Именно согласно ему украинцы и переведут свои часы.

В соответствии с порядком исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, Украина ввела такое исчисление времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

В ноябре нам всем первые неделю-две будет казаться, что утром мы спим как бы на один час больше, а сумерки на дворе наступают быстрее и вроде бы "раньше" по часам.

А как в Европе?

Интересно, что в 2018 году жители стран Европейского Союза во время онлайн-голосования поддержали отмену сезонного перевода стрелок часов. Тогда большинство опрошенных проголосовало за отказ от зимнего времени.

Сразу после голосования Еврокомиссия предложила странам Евросоюза уже в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов, выбрав в качестве постоянного зимнее или летнее время. Однако этого не произошло, в этом году появилось сообщение о том, что Европейский Союз может отложить решение об отмене перевода часов в 2021 году.

Так, представитель правительства Финляндии заявил, что отмену перевода часов могут отложить на неопределенный срок, потому что ряд европейских государств не определились с позицией в этом вопросе и боятся, что ЕС станет "лоскутным одеялом" из разных часовых поясов.

Финляндию поддержала и Германия. Там заявили, что перед принятием решения об отмене перевода часов нужно проанализировать все последствия для ЕС, в частности, "временные острова" и разногласия с другими государствами в общем рынке.

Украина хочет отменить переход на зимнее время?

На днях первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект № 4201 об исчислении времени в Украине. Документом предлагается отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время. Предлагалось установить по всей Украине единое киевское время и впредь никогда больше не переводить стрелки часов ни вперед, ни назад.

"Кроме этого, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. Ведь 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским Парламентом", - заявил Руслан Стефанчук.

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Это не первая подобная инициатива. Были и другие, но ни одна из них не увенчалась успехом, потому что чиновники не смогли решить, какое же время оставить основным.

Последствия перехода на зимнее время

Из-за перехода на зимнее время и определенного "сдвига" режима дня – пробуждения и засыпания – у человека могут возникнуть определенные некомфортные ощущения или ухудшение самочувствия в целом.

К примеру, если у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой или есть склонность к депрессии, то, по словам врачей, ему стоит очень внимательно отнестись к своему самочувствию в первую неделю после перевода часов. Не стоит пренебрегать "звоночками" организма, нужно помнить, что согласно исследованиям, в первые дни после перехода на зимнее время резко возрастает количество инфарктов и самоубийств, а также число дорожно-транспортных происшествий.

Ухудшение самочувствия связано с изменением продолжительности сна и с пробуждением в темноте. Из-за этого нарушается циркадный ритм организма, от которого зависит работа иммунной системы.

Чтобы избежать трудностей после перехода на зимнее время, медики советуют постепенно подстроить свой режим дня под него. Нужно сократить количество стрессовых ситуаций и не нервничать из-за нехватки сна.

Лучший способ защититься от негативных последствий перевода часов – это сон. За несколько дней до перехода на зимнее время начните ложиться спать пораньше – на 15 или на 30 минут. К тому же не следует спать днем и пить кофе во второй половине дня.

Всего на адаптацию после перевода часов на зимнее время понадобится примерно неделя.