Переговоры в "нормандском формате", новые дела против Порошенко и свыше 3 тыс. больных коронавирусом в сутки: Главное за 11 сентября

Заканчивается рабочая неделя, поэтому вспомним, какие новости принесла украинцам пятница

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

В Берлине продолжаются переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки", на которых, прежде всего, будут обсуждать предстоящую встречу лидеров.

Среди прочего — стало известно об открытии новых дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

И статистика заболевания коронавирусом в Украине увеличивается — более 3000 новых больных в сутки в Украине и 404 в Киеве.

Об этих и других главных новостях дня рассказываем подробнее.

Переговоры в "нормандском формате"

В Берлине продолжается встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что главной темой переговоров является подготовка к предстоящей встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России. Кроме того, планируется обсудить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, который длился более 40 дней.

Новые дела против Порошенко

Служба безопасности Украины возбудила против пятого президента Украины Петра Порошенко 15 новых уголовных дел.

Уголовные дела завели на Порошенко 4 сентября. В частности, пятого президента и народного депутата от "европейской солидарности" обвинили в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансировании терроризма и захвате власти.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

По словам адвоката Игоря Голованя, в фабулах этих дел много говорится о банковской системе. В частности, адвокаты связывают это с активностью бывших владельцев ПриватБанка.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случая COVID-19 еще 53 пациента умерли, а 1128 человек преодолели болезнь. По состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3076 человек умерли. Однако, количество выздоровевших пациентов возросло до 67 005.

Ивано-Франковск повторно попал в красную зону эпидемиологической опасности. В связи с этим школы будут работать дистанционно, однако детские сады восстановят привычный режим работы.

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки у 404 жителей столицы обнаружили коронавирус. Киев попал в оранжевую зону эпидемиологической опасности, поэтому с 14 сентября будут введены карантинные ограничения.

А тем временем, народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выздоровела от коронавирусной болезни COVID-19, однако до сих пор проходит лечение от воспаления легких.

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Новый прокурор Львовской области

Новым руководителем Львовской областной прокуратуры назначен Антон Войтенко. Он назначен приказом Офиса Генерального прокурора с 11 сентября 2020 года сроком на 5 лет.

Новый прокурор Львовской области Антон Войтенко Житомир Today

Известно, что Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Юридическое образование он получил в Национальной Юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры Войтенко работает с 2007 года.

Санкции против России

Министерство иностранных дел Украины инициирует создание украинского "Акта Сенцова" по примеру "Акта Магнитского". Он будет предусматривать наличие процедуры наложения санкций и дальнейшего преследования правоохранителями иностранных злоумышленников.

Речь идет о тех, кого обвиняют в системном нарушении прав человека, организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

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Встреча Путина и Лукашенко

В следующий понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко осуществит официальный визит в Москву, где состоятся переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Сообщалось, что не планируется подписание никаких документов по итогам переговоров президентов. Также не будет проведена итоговая пресс-конференция по результатам встречи.

Годовщина теракта в США

Соединенные Штаты Америки 11 сентября отмечают годовщину терактов, которые состоялись в этот день в 2001 году. Американцы чтят память погибших.

Сегодня вблизи "Национального мемориала и музея 11 сентября" включат записи, на которых зачитают имена погибших. Ранее имена жертв озвучивали родственники умерших, однако эту традицию отменили.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео — комментарий главного государственного санитарного врача 2014-2016 годов Святослава Протаса о ситуации с тестами на коронавирус в Украине.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стала новость о возбуждении против экс-президента Украины Петра Порошенко 15 новых уголовных дел.

Вместо бонуса

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