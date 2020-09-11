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Переговоры в "нормандском формате", новые дела против Порошенко и свыше 3 тыс. больных коронавирусом в сутки: Главное за 11 сентября

Заканчивается рабочая неделя, поэтому вспомним, какие новости принесла украинцам пятница

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Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

В Берлине продолжаются переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки", на которых, прежде всего, будут обсуждать предстоящую встречу лидеров.

Среди прочего — стало известно об открытии новых дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

И статистика заболевания коронавирусом в Украине увеличивается — более 3000 новых больных в сутки в Украине и 404 в Киеве.

Об этих и других главных новостях дня рассказываем подробнее.

Переговоры в "нормандском формате"

В Берлине продолжается встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что главной темой переговоров является подготовка к предстоящей встрече лидеров Украины, Германии, Франции и России. Кроме того, планируется обсудить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, который длился более 40 дней.

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Новые дела против Порошенко

Служба безопасности Украины возбудила против пятого президента Украины Петра Порошенко 15 новых уголовных дел.

Уголовные дела завели на Порошенко 4 сентября. В частности, пятого президента и народного депутата от "европейской солидарности" обвинили в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансировании терроризма и захвате власти.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

По словам адвоката Игоря Голованя, в фабулах этих дел много говорится о банковской системе. В частности, адвокаты связывают это с активностью бывших владельцев ПриватБанка.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случая COVID-19 еще 53 пациента умерли, а 1128 человек преодолели болезнь. По состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3076 человек умерли. Однако, количество выздоровевших пациентов возросло до 67 005.

Ивано-Франковск повторно попал в красную зону эпидемиологической опасности. В связи с этим школы будут работать дистанционно, однако детские сады восстановят привычный режим работы.

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки у 404 жителей столицы обнаружили коронавирус. Киев попал в оранжевую зону эпидемиологической опасности, поэтому с 14 сентября будут введены карантинные ограничения.

А тем временем, народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выздоровела от коронавирусной болезни COVID-19, однако до сих пор проходит лечение от воспаления легких.

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Новый прокурор Львовской области

Новым руководителем Львовской областной прокуратуры назначен Антон Войтенко. Он назначен приказом Офиса Генерального прокурора с 11 сентября 2020 года сроком на 5 лет.

Новый прокурор Львовской области Антон Войтенко Житомир Today

Известно, что Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Юридическое образование он получил в Национальной Юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры Войтенко работает с 2007 года.

Санкции против России

Министерство иностранных дел Украины инициирует создание украинского "Акта Сенцова" по примеру "Акта Магнитского". Он будет предусматривать наличие процедуры наложения санкций и дальнейшего преследования правоохранителями иностранных злоумышленников.

Речь идет о тех, кого обвиняют в системном нарушении прав человека, организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

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Встреча Путина и Лукашенко

В следующий понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко осуществит официальный визит в Москву, где состоятся переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Сообщалось, что не планируется подписание никаких документов по итогам переговоров президентов. Также не будет проведена итоговая пресс-конференция по результатам встречи.

Годовщина теракта в США

Соединенные Штаты Америки 11 сентября отмечают годовщину терактов, которые состоялись в этот день в 2001 году. Американцы чтят память погибших.

Сегодня вблизи "Национального мемориала и музея 11 сентября" включат записи, на которых зачитают имена погибших. Ранее имена жертв озвучивали родственники умерших, однако эту традицию отменили.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео — комментарий главного государственного санитарного врача 2014-2016 годов Святослава Протаса о ситуации с тестами на коронавирус в Украине.

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Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стала новость о возбуждении против экс-президента Украины Петра Порошенко 15 новых уголовных дел.

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