Пасху никто не отменял: Топ-5 лучших рецептов пасочек от сырной до панеттоне

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Выпекание паски – почти священное действо для верующих во всем мире

Коронавирус запутал все ходы и разрушил все планы. Однако это не повод отказываться от любимого светлого радостного праздника, который объединяет людей, дарит надежду на завершение всего плохого и наступление светлых времен. Пусть в церковь пойдут единицы, однако многие, как и ежегодно, будет печь куличи.

Мы нашли пять самых интересных рецептов святой пасхи и предлагаем вам выбрать тот, который вам по душе, и воплотить его уже на этой неделе.

Рецепт І. Классический

Фото из открытых источников

Ингредиенты для теста: молоко (500 мл), мука (1 кг), сливочное масло (200 г), сахар (300 г), яйца (6 шт), сухие дрожжи (12 г), изюм (300 г), ванильный сахар (1 ч.л.), соль (0,25 ч.л.). Из этих продуктов вы получите семь пасок по 300 граммов каждая.

Ингредиенты для глазури: яичные белки (3-5 штук), сахар (1-1,5 стакана).

Шаг 1. Нужно подготовить продукты – яйца и масло не должны быть слишком холодными, лучше, чтобы они были комнатной температуры.

Шаг 2. Важнейшая составляющая пасхи – опара. Для этого нужно взять половину от общего количества муки (500 г) и перемешать его с дрожжами. Теплое молоко влейте в мучную смесь, постоянно помешивая. Опара должна быть жидкой, загущать ее не стоит и слишком активно размешивать также. Емкость с готовой опарой накройте чистым тканевым полотенцем и оставьте на полчаса в теплом месте. Она должна увеличиться вдвое.

Шаг 3. Яйца нужно разделить на белки и желтки. Желтки взбивайте с сахаром и ванильным сахаром до пышной пены, которая перестанет быть желтой, а станет светло-кремовой.

Шаг 4. Белки нужно взбить до крепкой пены. Главный секрет идеального взбивания белков – чистый и сухой сосуд и немного соли.

Шаг 5. Взбитые желтки добавьте в опару, перемешайте, добавьте соль, мягкое масло. Настало время рук – тщательно вымешивайте тесто руками.

Шаг 6. В тесто добавьте белки, снова перемешайте руками.

Шаг 7. Муку (500 г), просеяв, постепенно добавьте в тесто.

Шаг 8. Самый главный этап – замешивание теста. Оно должно быть однородным, однако не очень плотным и густым. Готовое тесто накройте полотенцем и дайте ему выстояться и подойти в течение часа. Оно должно увеличиться в объеме вдвое.

Шаг 9. Приготовьте классическую начинку для пасхи – изюм. Промойте его и вымочите в кипятке в течение 20-ти минут. Так он станет мягким и будет напоминать свежий виноград. Далее посыпьте изюм мукой, чтобы каждая ягодка оказалась окутана ею. Добавьте изюм в тесто, перемешайте его снова. Наконец оставьте тесто на финальные 10-15 минут.

Шаг 10. Формы для выпекания смажьте изнутри маслом. Разложите тесто в формы так, чтобы оно занимало не более трети объема и высоты формы. В формах куличи также должны выстоять 10-15 минут.

Шаг 11. В разогретую до 100°С духовку поставьте формы с куличами и выпекайте в течение 10-ти минут, далее увеличьте нагрев до 180°С и пеките еще 30-40 минут до готовности. Готовые куличи не следует оставлять в прохладном месте – только в теплом и под полотенцем.

Шаг 12. Остывшие куличики при желании помажьте сладкой белковой помадкой. Ее несложно приготовить – миксером взбейте белки, постепенно добавляя сахар. Взбивайте тщательно в течение 10-20 минут и тогда вы получите крепкую белую пену, которая не должна растекаться. Намажьте ею "головки" ваших куличей и украсьте сухофруктами или кондитерской посыпкой.

Рецепт II. Со многими начинками

Фото из открытых источников

Этот рецепт ничем не отличается от предыдущего, за исключением богатства начинок. В этом варианте вы можете замесить в тесто любые любимые кондитерские "наполнение": мак, растертый с медом, курагу, измельченные сушеные персики, различные орехи, клюкву в сахаре, замороженную или засахаренную вишню, лимонные, ананасовые цукаты, цедру цитрусовых, кусочки шоколада, какао, кокосовую стружку, кусочки мармелада, и даже пряности: гвоздику, корицу, мускатный орех, имбирь.

Рецепт III. Творожная пасха

Фото из открытых источников

Ингредиенты: творог 9–20% жирности (1 кг), сливочное масло (200 г), яйца (5 шт), сахар (200 г), ванильный сахар (1 ч.л.), сливки 10–20% жирности (400 мл), любимые орехи (100 г), изюм (100 г).

Шаг 1. Творог необходимо протереть через сито.

Шаг 2. Добавить к сыру размякшее (но не растаявшее) масло и ванильный сахар, тщательно перемешать.

Шаг 3. Взбить яйца с сахаром. Добавить к смеси сливки, перемешать.

Шаг 4. Поставить яично-сливочную массу на огонь и довести до кипения. Постоянно помешивать и варить до тех пор, пока масса начнет сгущаться. Снять с огня, дать остыть.

Шаг 5. Порезать или раздробить орехи и помыть и высушить изюм.

Шаг 6. Смешать творожно-масляную смесь с орехами и изюмом.

Шаг 7. К творожной смеси добавить яично-сливочную массу.

Шаг 8. Форму застелить изнутри марлей, сложенной в 3-4 слоя, так, чтобы ее края свисали из формы.

Шаг 9. Выложить творожную массу в форму, края марли завернуть. Форму поставить в емкость, куда будет стекать сыворотка.

Шаг 10. Поставить сверху на творожную массу, до сих пор находящуюся в форме, удобный груз – к примеру, банку с водой. Всю эту конструкцию поместите в холодильник на 12 часов.

Шаг 11. Готовую пасху нужно перевернуть. Для этого снимите банку с водой, уберите края марли, переверните и снимите с пасхи форму и наконец уберите полностью всю марлю.

Рецепт IV. Шоколадная пасха

Фото из открытых источников

Ингредиенты для теста: мука (300 г), сахар (150 г), дрожжи в виде бруска (30 г), яйца (3 шт), вода (150 мл), сливочное масло (100 г), какао (2 ст. л.), цукаты (100 г).

Ингредиенты для глазури: какао (2 ст. л.), лимонный сок (3 ст. л), сахарная пудра (100 г).

Шаг 1. Для приготовления опары смешайте воду и дрожжи, которые должны полностью растаять.

Шаг 2. Добавьте к смеси 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. муки. Перемешайте до однородности и накрыв полотенцем, оставьте на 30 минут в теплом месте.

Шаг 3. К муке добавьте сахар и какао и перемешайте.

Шаг 4. К мучной смеси нужно добавить яйца, мягкое масло и опару. Замесите однородное тесто. Пусть оно останется на час в теплом месте и увеличится в объеме вдвое.

Шаг 5. В готовое тесто добавьте цукаты и еще раз перемешайте.

Шаг 6. Разложите тесто по формам, смазанным сливочным маслом изнутри. Пусть куличи поднимутся – им для этого понадобится 20-30 минут.

Шаг 7. В разогретой до 180 С духовке выпекайте куличи 25-35 минут в зависимости от размера формочек.

Шаг 8. Время для приготовления глазури. Сахарную пудру, какао и лимонный сок нужно перемешать миксером до тех пор, пора глазурная смесь не станет густой. Украсьте куличики шоколадной глазурью и посыпкой.

Рецепт V. Итальянский кекс панеттоне

Фото из открытых источников

Итальянский кулич панеттоне с недавних пор стал частым гостем украинского стола. Этот традиционный миланский пирог итальянцы готовят на Рождество. Это интересный аналог классической пасхи с многообразием вкусов и некоторой свободой в приготовлении.

На самом деле панеттоне не так уж и легко приготовить – секрет в тщательности и медленном исполнении. Правда, итальянский кекс не пригорит, не "упадет", в любом случае "поднимется" и хорошо пропечется.

Рецепт панеттоне очень похож на рецепт пасхи, а в разнообразии начинок можно просто потеряться.

Ингредиенты для первого замеса (закваска): мука (1 кг), сливочное масло (230 г), прессованные дрожжи (7 г), яичные желтки (200 г = 7−8 шт), сахар (230 г), вода (375 мл).

Шаг 1. Смешать все продукты, кроме воды. Далее понемногу подливая воду, замесить однородное тесто.

Шаг 2. Тесто положить в большую миску, где оно должно увеличиться в объеме втрое. Его нужно оставить на 12 часов в помещении с температурой 23 - 25 °C.

Ингредиенты для второго замеса (выпекание): муку (850 г), сливочное масло (320 г), яичные желтки (230 г = 8−9 штук), сахар (320 г), вода (300 мл), прессованные дрожжи (90 г), соль (20 г), мед (30 г), изюм (900 г), апельсиновые цукаты (350 г), лимонные цукаты (200 г), ванилин (1 ч. л).

Шаг 3. До первого замеса добавить все ингредиенты из второго, кроме масла, воды и дрожжей.

Шаг 4. Дрожжи развести в воде и понемногу добавлять в готовое тесто, перемешивая его. Легче будет вымешивать тесто миксером на самой маленькой скорости в течение 2-3 минут.

Шаг 5. В тесто добавить масло и вымешивать еще 7-8 минут. Тесто должно стать гладким и идеально однородным.

Шаг 6. Положить тесто в миску и оставить под полотенцем до тех пор, пока оно не увеличится втрое. Далее – разделить все тесто на порции по 400-500 граммов. Дать каждому кусочку выстояться еще 15 минут.

Шаг 7. Положить тесто в формы, накрыть чистым легким влажным полотенцем и оставить его еще немного "подойти". Выпекать куличи нужно при 180°С.