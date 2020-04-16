Пасхальная корзина-2020: Сколько будет стоить и как ее освятить

В этом году общее освящение пасхальных корзин запретили

Традиционные блюда пасхального стола Pixabay

Карантин продолжает влиять на жизнь украинцев — верующие не смогут освятить пасхальные корзины. Ведь в стране действует строгий запрет на собрания людей. И хотя пандемия коронавируса заставляет украинцев оставаться дома, это не повод отказаться от празднования Пасхи, даже если некоторые обряды выполнить не удастся.

Рассказываем, во сколько обойдется украинцам пасхальная корзина в 2020 году и как ее освятить в условиях карантина.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2020 году

В Институте аграрной экономики подсчитали, что стоимость пасхальной корзины в этом году составит около 620 грн. Стоимость рассчитали по средним ценам по Украине по состоянию на март. В прошлом году пасхальная корзина стоила 532 грн, что на 16,5% ниже нынешнего показателя.

Стоимость куличей домашнего приготовления составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже. В институте пояснили, что куличи подорожали из-за увеличения стоимости молока, сливочного масла, муки и сахара. Также на цену повлияло подорожание энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг.

Пасхальные яйца Pixabay

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 9-14 грн.

В целом средняя стоимость пасхальной корзины зависит от региона - самая дешевая будет в Тернопольской области – 683 грн, а самая дорогая – 876 грн – в Киеве.

Что нужно положить в пасхальную корзину

В целом в церкви освящаются продукты, которые запрещалось употреблять в течение поста. При этом каждый из разрешенных к освящению продуктов имеет свой символ.

Так, кулич символизирует тело Христа и полноту жизни, яйца (крашанки и писанки) - победу жизни над смертью. Сыр и масло – символы достатка, сытой жизни, удачи в делах, а сало и колбасы – символ счастливой семейной жизни и пополнения семьи.

В пасхальную корзину также стоит положить свечу — ее лучше приобрести в храме и зажечь от лампады.

Также кроме домашней колбасы традиционно святят ветчину или мясо, а также хрен.

Относительно освящения соли есть некоторые споры — одни говорят, что стоит положить соль в пасхальную корзину. Будто она будет освящать всю еду. Другие - против, отмечая, что соль и другие специи были разрешены к употреблению в течение поста.

По желанию корзину можно украсить веточками барвинка, самшита или вышитым рушником.

Священнослужители советуют не нести в церковь большое количество блюд и как говорится "набивать" корзины. Кроме пасхи и яиц, достаточно небольших кусочков мяса, сала, колбасы, поскольку освященными продуктами следует не наесться, а только попробовать во время прочтения молитвы.

Освящение пасхальных корзин Pixabay

И стоит помнить, что освященные продукты нельзя выбрасывать, если их много, то лучше угостить кого-то или раздать нуждающимся.

Что не стоит освящать

Строго запрещается нести в церковь блюда, приготовленные из крови животных, например кровяные колбасы.

Не стоит освящать и алкоголь, исключением может быть "Кагор", но и его лучше не класть в корзину, поскольку на благословение вина нет молитвы.

Запрещается на Пасху освящать драгоценности, деньги, документы, столовые приборы, особенно ножи.

Освящать фрукты и овощи не запрещено, однако их традиционно освящают в другие определенные дни.

Без освящения

В этом году из-за пандемии коронавируса и карантина решили не проводить традиционного освящения пасхальных корзин. Верующих призывают приобщаться к богослужениям онлайн, или смотреть трансляции по телевидению.

В церквях разрешили находиться небольшому количеству людей - священнику, прислужнику, дьяку и лицам, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию.

Относительно освящения куличей разработали несколько сценариев — в крупных городах священников могут приглашать на хлебзаводы или пекарни, чтобы освятить куличи. В селах и небольших городах разрешили освящать пасхальные корзины возле домов людей с соблюдением социальной дистанции.

В нынешней ситуации освятить пасхальную корзину разрешается и дома — глава семьи может прочитать молитву и окропить продукты святой водой.