Парламентские выборы в Грузии: Кто победил и почему недовольна оппозиция

На выборах в Грузии побеждает правящая партия " Грузинская мечта" Фото из открытых источников

Результаты выборов были, откровенно говоря, предсказуемыми

В субботу, 31 октября, в Грузии состоялись очередные парламентские выборы. Они стали особыми из-за обновленной процедуры проведения, которая призвана создать в стране коалиционный парламент и не допустить прохождения во власть одной политической силы.

Далее рассказываем, как прошли парламентские выборы в Грузии, в чем их особенность и почему оппозиция остается крайне недовольной результатами голосования.

Как проходили выборы в Грузии

Очередные парламентские выборы 2020 года в Грузии стали знаковыми из-за изменения правил политической игры. Речь идет об обновленной системе проведения выборов, которая усложняет монополизацию власти, а различным политическим силам облегчает путь для создания коалиционного парламента.

В июне этого года, то есть всего лишь за четыре месяца до выборов, грузинский парламент изменил избирательное законодательство. Однако сделал он это не просто так. Катализатором такого решения стало давление со стороны общества и ЕС и США как требование либерализации избирательного процесса.

Следовательно, нынешние парламентские выборы состоялись по новым правилам, вот по каким:

Уменьшено количество мажоритарных парламентариев — 30 вместо 73. Зато количество мест по пропорциональной системе было увеличено с 77 до 120. Раньше это соотношение было равным.

В этом году были установлены гендерные квоты. Согласно им по меньшей мере 30 депутатских мест из 150-ти в партийных списках закреплено за женщинами.

По новым правилам, барьер для прохождения партий в парламент составляет теперь лишь 1% (тогда как раньше это было 5%).

Партия, которая получит менее 40,54% голосов, не сможет сформировать парламентское большинство, при этом избирательные блоки должны набрать столько процентов, сколько партий входит в блок.

Такие изменения, по замыслу, должны помочь новым молодым политическим силам попасть в парламент. Для грузинского парламента это очень важно, потому что коалиции не было с 2003 года.

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В выборах принимали участие 48 партий и 2 политических блока, работало 3847 избирательных участков по всей Грузии (с 08:00 до 20:00), проголосовали более 3,5 миллиона граждан.

Выборы в Грузии Фото из открытых источников

Наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Джебреа Ходж заявила, что парламентские выборы в Грузии стали конкурентными и прошли эффективно.

Между тем наблюдатели от международной антикоррупционной организации "Transparency International – Грузия" заявили, что эти выборы стали "шагом назад", потому что было зафиксировано 170 нарушений и 46 жалоб и столкновения возле избирательных участков. Интересно, что наблюдатель от "Transparency International – Грузия" подчеркнул, что один избиратель голосовал целых десять раз.

Результаты выборов – 100% бюллетеней посчитаны

По состоянию на 2 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала 100% голосов на парламентских выборах. По окончательным результатам, победила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

К тому же в парламент войдут еще семь партий и два политических блока, в том числе и "Оппозиционный блок" Михеила Саакашвили.

Список политических сил, проходящих в парламент, выглядит так:

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 48,15%;

"Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" (блок Саакашвили) – 27,14%;

"Европейская Грузия – Движение за свободу" – 3,78%;

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3,15%;

"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 3,15%;

"Альянс патриотов Грузии" – 3,14%;

"Гирчи" – 2,89%;

"Гражданское движение – Алеко Элисашвили" - 1,33%;

"Лейбористская партия Грузии" – 1%.

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Протесты после выборов

Не успели пройти выборы в стране, как проявились и протесты оппозиции. Сразу после объявления предварительных результатов выборов 1 ноября грузинские оппозиционеры вышли к стенам здания парламента в Тбилиси. Они не согласны с результатами парламентских выборов, заявляя о фальсификациях.

В Грузии сторонники оппозиции вышли на протесты из-за результатов выборов Фото из открытых источников

Оппозиционеры отказываются признавать победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Так, оппозиция назвала выборы "украденными". Акция протеста мирная, поэтому столкновений митингующих с полицией не было зафиксировано.

Свою позицию по выборам накануне озвучил и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. По видеосвязи он обратился из Киева к своим сторонникам и пригрозил власти "жестким ответом" в случае фальсификаций на предстоящих парламентских выборах.

"Протянем друг другу руки. Вчера и сегодня мы есть и были противниками, завтра мы дети одной страны. Мы все вместе служим своей стране. Я уверен, что многие из вас, большинство, поддерживают грузинское государство", - обратился Саакашвили к сторонникам "Грузинской мечты".

Михаил Саакашвили REUTERS

По его словам, в случае фальсификации выборов ответ будет очень жестким.

"Ответом на фальсификацию будет не отступление. Ответом на фальсификацию будет достоинство, нападение и захват власти людьми очень быстро. Мои особые соотечественники, всего несколько часов отделяют нас от победы, позволим провести эти несколько часов мирно, тихо перенять власть, а потом передать власть новому поколению грузин, которые уже родились свободными и заботятся о нашей стране. Наша страна заслуживает лучшего будущего. Наш путь больше не путь Иванишвили, наш путь - Путь святого Георгия, свободы, Грузии. Мы не рождены, чтобы быть оборванцами", - сказал Саакашвили.

К тому же перед выборами он обвинил действующую грузинскую власть в попытке сорвать явку на парламентские выборы и призвал граждан не бояться и идти голосовать.

Кстати, в начале сентября этого года оппозиционные силы объявили, что в случае победы выдвинут на пост главы правительства экс-президента страны Михеила Саакашвили (лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение). Позже он сам заявил, что станет премьером в случае победы оппозиции на выборах. Однако позавчера, когда стало понятно, что оппозиция не победит, Михеил Саакашвили заявил, что отказывается от должности премьер-министра Грузии.

Более того, 2 ноября стало известно, что оппозиционная партия "Европейская Грузия" отказывается от полученных мандатов из-за несогласия с результатами парламентских выборов в стране. По словам лидера политсилы Давида Бакрадзе, результаты голосования не отражают волю грузинских избирателей.

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Новому парламенту придется сразу включиться в работу и предлагать обществу действенные механизмы решения проблем. Кстати, проблемы эти за последние месяцы обострились.

К примеру, по мнению грузин, жесткие карантинные меры усугубили проблемы, которые и до пандемии были для граждан самыми болезненными. Речь идет о тотальной безработице, немалых ценах, которые и так растут еще больше, и повальной бедности. Большинство грузин уверены, что их экономическое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.