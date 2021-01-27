Панорамы на Днепр, улицы-музеи и исторический Подол: Что посмотреть в Киеве за один день

Сокровища под постаментами, экскурсии в Чернобыль, памятники ЮНЕСКО и еще ряд причин поехать на выходные в Киев. Обо всем расскажем подробно

Майдан Независимости в Киеве Фото из открытых источников

Киев – крупнейший город Украины, который одновременно является столицей. Расположенный на берегу Днепра, он не первый год привлекает туристов из разных регионов. Только в 2019 году его гостями стали 2 миллиона людей.

Это город с долгой историей, старинными церквями и подземными ходами. Здесь всегда есть чем заниматься: от прогулок по улицам до посиделок в кафе и ресторанах. Почему стоит посетить столицу и чем она действительно особенная, читайте в нашем материале.

История столицы

О Киеве мы узнаем из "Повести временных лет". По легенде, которую описал Нестор Летописец, в 482 году город основали три брата Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь на берегу Днепра. Назвали его в честь первого брата – Кия. Письменные источники также указывают на то, что современная столица активно развивалась со 2-й половины V века до VI.

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Это место было центром племени полян. Археологические данные свидетельствуют о том, что в это время центром развития была Замковая гора, куда сегодня можно доехать автобусом №7 от вокзала (остановка "Львовская площадь").

Не стоит забывать, что из Киева также распространилось христианство, когда в 988 году Владимир Великий окрестил всю Киевскую Русь. По легенде это произошло после того, как он сам тяжело заболел, но собственное Крещение его исцелило. Позже в городе построили первый каменный храм – Десятинную церковь.

Во времена князя Ярослава Мудрого возвели Печерскую лавру, которая сегодня внесена в реестр мирового наследия ЮНЕСКО. Встали и Золотые Ворота. Именно в этот период появилась первая библиотека в Киевской Руси.

На протяжении истории город неоднократно был столицей: Великого княжества Русского, УНР, УССР. Сегодня это один из старейших центров Восточной Европы, где объединились современность и многовековая история.

Киево-Печерская Лавра Фото из открытых источников

Как не потеряться в городе

Когда вы думаете о Киеве, то сразу, наверное, вспоминаете многочисленное количество улиц. Кажется, что в городе так много всего, что можно легко заблудиться, но это не совсем так.

Несмотря на разветвленную транспортную систему, здесь можно путешествовать с комфортом. Именно для этого есть метро. Оно делится на три ветви: красную, зеленую и синюю. На первой можно доехать до станции "Крещатик", где находится переход на "Майдан Независимости". Интервал движения поездов обычно от двух до пяти минут.

Проезд в метро стоит 8 грн. В наземном транспорте и маршрутках так же. Если это разовая поездка в подземке, то билет с QR-кодом можно приобрести в специализированных автоматах на станциях или оплатить проезд на автоматических контрольных пунктах банковской картой.

Поезд киевского метро Фото из открытых источников

Благодаря метро можно всегда быстро добираться до достопримечательностей. Например, от станции "Арсенальная", которая находится на красной ветке 25-30 минут пешком до Киево-Печерской лавры, а от "Почтовой площади" на синей вы почти сразу попадете на набережную Днепра.

Если вы предпочитаете маршрутные транспортные средства, то сервис EasyWay поможет сориентироваться. Онлайн всегда можно просмотреть расписание и геолокацию всего муниципального транспорта.

От Майдана Независимости до Андреевского спуска

Когда вы выходите с Центрального вокзала в Киеве, нужно повернуть налево. В 200 метрах будет вход в метро "Вокзальная". Отсюда начнется ваше знакомство с киевским метрополитеном. Примерно за 8-10 минут вы прибудете на станцию "Крещатик", откуда нужно перейти на "Майдан Независимости".

Здесь начнется знакомство со столицей. Это главная площадь Киева, где происходили важные исторические события. Она соединяет улицы Героев Небесной сотни, Институтскую и Крещатик.

Как выглядит Майдан Независимости ночью Фото из открытых источников

Больше, чем 100 лет назад на этом месте вообще ничего не было. Лишь со второй половины XVIII века начали появляться застройки: сначала деревянные, а затем каменные. Впоследствии площадь получила название Крещатицкая. Она стала известной благодаря рынку, который проводили во время праздников. В 1843 году по распоряжению губернатора здесь установили фонтан. Он был на Майдане до 2001 года. Правда, в последние годы не функционировал. Позже рядом с площадью построили первый небоскреб в Украине. Его разрушили во время Второй мировой войны. За времена существования площадь имела много названий, но сегодня известна как Майдан Независимости, где произошло три революции: На граните 1990 года, Оранжевая 2004 и Достоинства в 2013-2014 годах.

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Если отсюда проложить маршрут по улице Костельной в направлении Собора Святого Александра, то вы выйдете к еще одной интересной местности. Парк Владимирская горка – это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. В 1853 году в нем установили памятник князю Владимиру. Легенды говорят о том, что когда-то киевлян крестили в Днепре, а он стоял на этой горе и наблюдал. Сегодня говорят о том, что под памятником до сих пор спрятаны сокровища. Кстати, гуляя в этом парке, вы сможете увидеть и фуникулер – первый маршрут он сделал еще в далеком 1905 году. Сюда можно заглянуть в любое время года.

Памятник князю Владимиру ZeFt

Через парк можно выйти ко второй по популярности улице после Крещатика. Андреевский спуск – кратчайший путь Киевской Руси от Верхнего города, где были София Киевская и Золотые Ворота к городскому порту и ремесленным кварталам Подола. Именно здесь расположена Андреевская церковь, которую когда-то построили по приказу императрицы Екатерины II. Это улица-музей. Здесь есть дом, где жил известный русский писатель Михаил Булгаков, таинственный Замок Ричарда, где вроде бы живут призраки, и аллея, где продают свои произведения художники. Парк Владимирскую горку и улицу Андреевский спуск соединяет Аллея художников. С 1984 года на ней проводят выставку картин. Сегодня это место, где можно взглянуть на поэтов, художников и творческую элиту Украины в целом.

Аллея Художников Kyiv Maps

Исторический Подол и Труханов остров

После Андреевского спуска вы попадете на Подол. Впереди вы увидите колесо обозрения белого цвета, а слева вас будет ждать сквер Гетмана Сагайдачного. Главным украшением здесь является памятник. Его открыли в 2001 году. Это фигура гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного из бронзы, которую установили на благотворительные средства. Перед ней также расположена гранитная плита с именем полководца и его гербом. Особым этот сквер делают уличные музыканты и поэты, которых можно увидеть в любое время года.

Памятник Сагайдачному на Контрактовой площади Фото из открытых источников

Также будет видна и Киево-Могилянская академия (НаУКМА). Если пройти немного дальше от центрального входа университета: так, чтобы памятник философу Григорию Сковороде оказался слева от вас, то вы сможете осмотреть Старый академический корпус НаУКМА, который построили еще в 1704 году. К сожалению, сегодня даже университет не использует здание, поэтому внутрь вы попасть не сможете.

В 7-10 минутах пешком, на переулке Хоревом, 1 расположен Музей Чернобыля. Это историко-культурное заведение, где каждый может ознакомиться с историей ядерной аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь проводят кинолектории, конференции и праздники, посвященные экологии. Музей работает с понедельника по субботу с 10 утра до 5 вечера. Билеты стоят 24 грн для взрослых и 12 для студентов. Кстати, музей имеет партнеров, которые устраивают экскурсии в зону отчуждения.

Экспозиция в Музее Чернобыля find-way.com.ua

Затем стоит пойти к Почтовой площади по улице Сагайдачного. Именно здесь расположен Речной вокзал и Церковь Рождества Христова. Летом работают фонтаны тоже. Кроме того, археологические данные свидетельствуют о том, что на этом месте были поселения еще задолго до времен Киевской Руси.

Когда вы выйдете на набережную, то сразу увидите пешеходный мост. Для киевлян он до сих пор известен как Парковый. Его построили еще в ХХ веке, чтобы соединить город и зону отдыха. С ранней весны до поздней осени с моста можно прыгать с веревкой. В прошлом году цена такого удовольствия обошлась бы вам в 200-300 грн.

Минуя мост, вы попадете на Труханов остров. Он имеет такое название из-за того, что получил Тугорхана, тестя князя Святополка Изяславича, который воздвиг здесь дворец для дружины очень давно. Сегодня в этом месте преимущественно спортивные базы гребли. Также в некоторых местах можно взять байдарки на прокат или просто отдохнуть на пляже.

Парковый мост Фото из открытых источников

Панорама на левый берег

После прогулки на острове стоит вернуться к метро "Почтовая площадь", доехать до станции "Майдана Незалежности" и перейти на "Крещатик". Отсюда через одну остановку будет "Арсенальная". Она считается самой глубокой в мире станцией, поскольку расположена на глубине примерно 105,5 метров.

Когда вы подойдете к улице, там нужно свернуть налево. За километр вы увидите Киево-Печерскую лавру - комплекс где есть 122 памятника истории и культуры, 2 уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI–XIX века и тому подобное. Этот православный монастырь основали еще в 1051 году. Кстати, большинство архитектурных памятников на территории выстроены в стиле барокко.

Комлекс Киево-Печерской Лавры с видом на левый берег Фото из открытых источников

Отсюда стоит пройти в Музей истории Украины во Второй мировой войне. Вдоль дороги к достопримечательности вы сможете осмотреть старые танки Т-34, бронепоезд, вертолеты. Кроме того, есть даже новая техника ХХІ века, которая уже вышла из строя. Кроме того, вы увидите скульптуру "Родину-мать", которая имеет высоту без постамента в 62 метра. Туристов особо привлекают смотровые площадки. Чтобы их посетить, нужно заплатить 300 грн и отвечать требованиям. Однако даже если не подниматься в саму скульптуру, отсюда открывается великолепная панорама на Левый Берег.

Родина-Мать Фото из открытых источников

Это далеко не все достопримечательности, которые можно посетить в Киеве. Вы можете осмотреть Ботанический сад возле метро "Университет", прогуляться до Бессарабского рынка от станции "Крещатик" или посмотреть на Мариинский дворец, который расположен недалеко от Верховной Рады.

Напоминаем, что мы писали о бесплатных экскурсиях в Киеве, которые могут пригодиться не только туристам, но и киевлянам. Здесь вы сможете прочитать и о мистических местах Киева, которые связаны с язычеством и где даже сегодня проводят ритуалы.

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