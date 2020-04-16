Пандемия коронавируса: В каких странах готовы ослабить карантин, а где его вообще не вводили

В европейских странах готовы к снятию некоторых карантинных ограничений

Коронавирус в Италии из открытых источников

Пандемия коронавируса заставила власти многих стран прибегнуть к радикальным решениям и внедрить жесткие ограничения, даже на передвижения по городу.

Карантин помог уменьшить темпы распространения коронавируса, поэтому некоторые страны готовы частично ослабить ограничения и начать процесс выхода из карантина. Однако в некоторых странах его вообще не вводили.

Рассказываем подробнее об ограничениях, которые действуют в разных странах.

В каких странах ослабили или готовы к ослаблению карантина

В Европейском Союзе составили дорожную карту снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса.

Сроки выхода из карантина должны устанавливаться исходя из трех критериев:

- эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);

- мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточное ли количество медикаментов и медицинских работников);

- возможности мониторинга (возможно ли масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).

Заявили о готовности снимать определенные ограничения и отдельные страны.

В Испании с 13 апреля позволили возобновить работу предприятий "некритичной" сферы, таких как производство и строительство.

Остаются на карантине школы, бары, рестораны, спортивные и культурные учреждения.

Несмотря на сложную ситуацию, которая наблюдалась в Италии, там тоже ввели некоторые послабления. С 14 апреля в стране разрешили работу магазинов канцелярских товаров, детской одежды, книжных и прачечных.

Все выглядит так, будто люди покинули страну Фото из открытых источников

Также можно заниматься работами по лесному хозяйству, уходу за ландшафтом, гидравлическими работами. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновлять производство. Однако такие послабления еще не действуют в отдельных регионах.

С 14 апреля в Австрии открыли все небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также садовые и хозяйственные магазины. Ограничение выхода из дома будет действовать до конца апреля.

С 15 апреля открыли школы и детские сады в Дании. Те заведения, которые не готовы были возобновить работу в среду, откроются 20 апреля.

В Чехии карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов. Также позволят проведение свадеб количеством не более 10 человек.

Ранее, с 7 апреля, в Чехии разрешили заниматься спортом на свежем воздухе.

20 апреля откроют детские сады в Норвегии. Также гражданам разрешат ходить в горы. С 27 апреля возобновят работу начальные и средние школы.

В то же время в ВОЗ отметили, что карантинные мероприятия нужно ослаблять постепенно, взвешивая все риски. Оптимально между каждой фазой должно пройти 2 недели — инкубационный период болезни.

В каких странах не вводили карантин

Однако не все страны видят в COVID-19 чрезвычайную угрозу - некоторые решили не вводить жесткие ограничения. Но к определенным мерам все же прибегли.

В Беларуси заявляют, что ситуация с коронавирусом под контролем. Президент страны Александр Лукашенко советует гражданам работать в поле, посещать баню, заниматься спортом и ходить на свидания. Тем самым укреплять свой иммунитет. А угрозу от коронавируса считает преувеличенной, он решил не вводить массовую самоизоляцию.

Не отменяли в стране и проведения массовых мероприятий. Развлекательные заведения и заведения питания продолжают работать, также продолжается подготовка к параду 9 мая.

При этом врачи сообщают, что количество заболеваний пневмонией в некоторых регионах страны увеличилось, однако тесты на коронавирус делают не всем.

Однако в школах продлили каникулы до 13 апреля, а в вузах, на усмотрение ректоров, позволили дистанционное обучение. Также рекомендуют не "распускать" студентов, чтобы они не "разнесли" болезнь.

Привычной жизнью живет Швеция. Местные эксперты убеждены, что ситуация, как в Италии, в Швеции не возникнет из-за низкой плотности населения и значительной удаленности от основных очагов заражения в Европе.

Власти страны считают, что побороть коронавирус можно или вакцинацией, или за счет приобретения иммунитета после перенесенной болезни.

Однако все же рекомендовали гражданам по возможности работать дистанционно и не собираться группами более 50 человек.

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В Японии ввели некоторые ограничения, но полноценным карантином их назвать сложно. В стране закрыли школы, музеи, запретили массовые мероприятия. Однако общественные заведения и транспорт работают. Людям также рекомендовали перейти на дистанционную работу.

Не вводили общий карантин и в Гонконге, хотя он находится в пределах Китая. Карантин ввели только в школах и детских садах, однако дети могут свободно заниматься спортом в закрытых залах. Магазины и общественный транспорт работают, однако проводится систематическая дезинфекция.

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Однако, несмотря на жесткость ограничений и определенные послабления карантина, для граждан всех стран действуют одинаковые рекомендации — чаще мыть руки или пользоваться антисептиком, придерживаться социальной дистанции и носить маски.

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