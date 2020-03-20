Пандемия коронавируса: Какие наказания предусмотрены за нарушение карантина в Украине и мире

Штрафы и лишение свободы в случае нарушений правил карантина применяют во многих странах

Кабинет министров Украины в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин по всей стране КГГА

Рассказываем, какие наказания за нарушения карантина внедрили в Украине и мире.

Карантин в Украине

Мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавируса, начали внедрять в Украине с 12 марта. Кабинет министров постановил закрыть все развлекательные заведения, кинотеатры, отменить концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия, где собирается больше 200 человек. Одновременно в столице ввели запрет на собрания более 60 человек. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Также закрыли все образовательные учреждения.

Фото из открытых источников

Сначала украинцы вяло выполняли ограничения, однако развлекательные заведения, по крайней мере, в столице, временно закрыли.

С 18 марта ввели новые, более жесткие, ограничения — постановили закрыть все магазины и другие социальные учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков. В том числе временно прекратили работу метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове. А за нарушение установленных ограничений ввели наказание.

Кого и на сколько оштрафуют

На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада приняла несколько законов, которые частично регулируют правила жизни в условиях карантина. Нардепы предусмотрели и штрафы за нарушение норм.

Так, в законе №3219 предусмотрены следующие наказания:

1) от 17 тыс. до 32 тыс. грн — за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм. За это нарушение для должностных лиц штраф — от 34 тыс. до 170 тыс. грн. Административная ответственность установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19.

2) от 17 тыс. до 51 тыс. грн или ограничение свободы до 3 лет или арест на 6 месяцев за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний. Если действия повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отдельно планируют штрафовать руководителей, если те будут увольнять работников во время карантина. Будут штрафовать на сумму от 34 тыс. до 51 тыс. грн. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо наказать исправительными работами на срок до двух лет.

Кого уже наказали

Первый админпротокол оформили 18 марта в Сторожинецком районе — там владелец строительного магазина игнорировал требование закрыть его. За нарушение владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа – от 17000 до 34000 грн согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В четверг, 19 марта, правоохранители составили почти 300 административных протоколов за нарушение карантина в Украине. В Киеве правоохранители обнаружили 31 нарушение карантина.

Не все соблюдались и требования носить маски и перевозить ограниченное число пассажиров.

В целом, с начала ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса правоохранители составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств относительно нарушений правил карантина.

Уже 20 марта прокуратура города Киева открыла дело в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины и пациента, больного коронавирусом. Действия персонала клиники наказываются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как наказывают за нарушение правил карантина за рубежом

Самое суровое наказание за нарушение правил карантина – в Китае: лишение свободы от 10 лет до пожизненного или смертная казнь.

Самые высокие штрафы в Чехии - нарушителю придется заплатить более 100 тыс. евро, и Канада, где штраф за риск распространения коронавирусной инфекции может доходить до 700 тыс. долларов.

Наказание за нарушение карантина в мире Telegram-канал команды Зеленского

Наименьший срок тюремного заключения за несоблюдение правил ввели в Италии - всего 3 месяца.

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В Украине далеко не самые суровые наказания за соблюдение правил карантина. Ведь превентивные меры призваны, в первую очередь, уберечь украинцев от заболевания коронавирусом.

Карантинные мероприятия продлятся, предварительно, до 3 апреля.