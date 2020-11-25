Пандемия коронавируса в Украине: Сколько штрафов за отсутствие маски выписали и кого штрафуют в первую очередь

Полицейские сначала предлагают одеть маску, а в случае отказа выносят постановление о штрафе

Ношение масок до сих пор остается обязательным Фото из открытых источников

Использование масок, антисептиков и соблюдение социальной дистанции уменьшает риск заболевания коронавирусом. Однако противоэпидемических мер придерживаются не все. Поэтому народные депутаты приняли закон, согласно которому за отсутствие масок или респираторов украинцам придется уплатить штраф. И в субботу, 21 ноября, документ вступил в силу.

Рассказываем подробнее, кого штрафуют в первую очередь и сколько протоколов за нарушение карантина составили в течение прошлых выходных.

Без маски нельзя!

С 21 ноября в Украине начали штрафовать граждан за пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, потянут за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен)", – говорится в новом законе.

Его президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 ноября, опубликовали документ в пятницу, 20 ноября. Он вступил в силу в день, следующий после опубликования.

В ОП заверили, что закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины и будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом.

Сколько штрафов выписали в первые дни

Несмотря на риск заболеть коронавирусом, к сожалению, сегодня не все граждане придерживаются масочного режима.

По крайней мере в течение выходных полицейские составили 1144 админпротокола по фактам нарушений карантинных ограничений. За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений (правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 44-3 "Нарушение правил относительно карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях).

МВД Украины

Из них 1369 – во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 - во время пребывания в общественном транспорте.

В столице за выходные было составлено 17 административных протоколов об отсутствии средств индивидуальной защиты у граждан.

В Нацполиции рассказали, что полицейские уполномочены не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте выносить решение в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов.

К тому же украинцев сразу не штрафуют, сначала делают замечания и просят надеть маску или респиратор. Однако в случае отказа нарушителю карантина выписывают штраф.

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко сообщил: "Относительно новых юридических обстоятельств, которые появились в связи с новой нормой кодекса Украины об административных правонарушениях и касаются физических лиц, штраф от 170 до 255 грн налагается на месте, административный протокол сразу же составляется на месте, и человек обязан заплатить", - сказал Варченко.

Советник подчеркнул, что людей, которые отказываются платить штрафы, ожидают серьезные проблемы.

"Дальше исполнительное производство, проблемы для человека за неуплаченный штраф могут быть в связи с работой по этому исполнительному производству, когда человек не сможет воспользоваться какими-то привилегиями и возможностями и все такое", - добавил Варченко.

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Можно ли не платить штраф

В соответствии с законом, штрафы за неношение маски имеют полномочия оформить только полицейские, работники санэпидемконтроля, а также представители местного самоуправления (эти функции может выполнять "Муниципальная стража"). Работники должны иметь соответствующую форму и удостоверение, которое подтверждают их полномочия, в противном случае угрозы по оформлению протокола можно смело игнорировать.

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Для правильного оформления протокола об административном правонарушении охранники общественного правопорядка прежде всего должны указать в нем ФИО и место регистрации нарушителя.

Конечно, можно не указать информацию о себе, однако полицейский может задержать человека на 3 часа для установления личности. Стоит ли штраф трех часов в участке? К тому же, постановление Кабмина № 392 предусматривает наличие у граждан документов. Удостоверяющих личность.

Полицейский должен составить постановление об административном взыскании в двух экземплярах: один из них будет в отделении, а другой вместе с чеком и реквизитами для оплаты штрафа передадут в руки нарушителя. Штраф придется оплатить в течение 15 дней.

Постановление об административном взыскании можно обжаловать в суде в течение 10 дней. Основанием для этого может послужить правильность оформления документа. При этом стоимость судебного сбора составляет 420,4 грн (несколько больше, чем размер штрафа).

Поэтому лучше не нарушать законодательство и соблюдать карантинные ограничения.