Пандемия коронавируса: В каких странах объявили о второй волне и чего ждать Украине

Количество случаев коронавируса ежедневно увеличивается

Фото с открытых источников

В мире наблюдается увеличение уровня заболеваемости коронавирусом. Некоторые страны уже заявили о начале второй волны COVID-19 и ввели дополнительные карантинные ограничения.

Значительно возросло количество случаев коронавирусной болезни и в Украине — с начала пандемии зафиксировано более 100 тысяч инфицированных.

Рассказываем подробнее, в каких странах возобновили ограничения и что ждать Украине.



Новая волна пандемии: В каких странах ухудшилась ситуация

Оправившись от первой волны коронавируса, некоторые страны сообщили о второй волне заболевания, однако не исключают, что будут и следующие.

В начале августа в Германии заявили, что в стране началась вторая волна коронавируса.

"Мы уже находимся во втором, менее стремительном всплеске", - сказала председатель Медицинской Ассоциации Marburger Bund Сюзанна Йона.

Однако, по ее словам, нынешнюю ситуацию не сравнить с ситуацией в марте и апреле, хотя количество новых случаев инфекции и увеличивается. "Существует опасность, что из-за нехватки дисциплины и стремления к нормальности мы потеряем успехи, которых достигли в Германии", - подчеркнула Йона.

Власти Японии также сообщили, что страна переживает вторую волну COVID-19. Там предсказывают, что в будущем наступят третья и четвертая волны.

"Сейчас Япония находится в середине второй волны. По всей видимости, Токио и Япония в целом почти прошли пиковый период прироста новых случаев заражения. Нам необходимо сохранять осторожность и следить за тем, не будет ли нового роста", - сказал председатель Японского общества инфекционных заболеваний Кадзухиро Татеда.

По его словам, жить в условиях коронавируса придется долго. "Нам придется свыкнуться с жизнью в новых условиях. Поэтому мы должны постараться максимально сократить число тяжелых больных", - добавил он.

О начале второй волны коронавируса заявили в Словакии. В то же время в правительстве заверили, что эпидемическая ситуация хоть и ухудшается, но находится под контролем.

Эпидемиологи прогнозируют, что вторая волна эпидемии в стране достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.

Карантин в действии: В каких странах ужесточили ограничения

После определенного спада инфицирования в мире вновь повышается уровень заболевания коронавирусной болезнью. Поэтому в некоторых странах усиливают противоэпидемические меры.

С субботы, 15 августа, Великобритания ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих из стран, где слишком высокий уровень заражения коронавирусом.

"Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования", - заявил министр транспорта Британии Грант Шеппс.

Ранее правительство Великобритании включило в список Испанию и Бельгию.

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В Турции на фоне роста количества новых случаев инфицирования коронавирусом усиливают карантинные мероприятия и ограничения для отдельных категорий граждан, в частности пожилых людей. Ограничения касаются провинций Сиирт, Газиантеп, Шанлыурфа, Элазиг, Ван, Кайсери, Ялова, Бартин.

Во всех этих провинциях пожилым людям в возрасте за 65 ограничили время пользования общественным транспортом и посещения торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, в частности помолвку, свадьбу и тому подобное.

Фото с открытых источников

Правительство Франции обязало граждан носить маски на работе. Так, до конца августа защитная маска будет обязательной в коридорах, раздевалках, в открытых помещениях офисов и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.

Также карантин усилили Египет, Словения, Венгрия.

Официальные рекомендации ВОЗ

Несколько дней назад региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости введения европейскими странами повторного локдауна из-за нынешнего роста числа случаев COVID-19.

По словам Клюге, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с дальнейшим распространением коронавируса, поэтому теперь они гораздо лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

Позже в ВОЗ пояснили, что не изменили своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания COVID-19.

"Мы хотели бы подчеркнуть и напомнить вам, что ВОЗ не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания коронавирусной болезни (COVID-19). Как и ранее, важно придерживаться физической дистанции, тестировать все подозрительные случаи, отслеживать контакты и систематически изолировать людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и отправлять на карантин людей, которые с ними контактировали. Это комплексный пакет мер по реагированию системы здравоохранения для Украины, который может быть дополнен строгими ограничениями на передвижение – в случае увеличения случаев заболевания с передачей вируса в общинах (если контакты невозможно отследить)", - говорится в сообщении организации.

Фото: Украинская правда

В ВОЗ отметили, что пока не появятся конкретные и эффективные фармацевтические меры (лечение или вакцина), странам, возможно, придется продолжать ослаблять или усиливать ограничительные меры на протяжении всей пандемии для контроля передачи.

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Когда ждать пика COVID-19 в Украине

В Украине вторая волна COVID-19, по данным Минздрава, ожидается в конце осени.

По словам главы ведомства Максима Степанова, в Украине уже подготовили больницы второй волны, которые рассчитаны примерно на 10 тыс. пациентов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что вторая волна COVID-19 будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Также Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса.

Между тем врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Янченко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятнее всего, ожидается в сентябре.

По его словам, Украина постепенно входит в пик COVID-19. "Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и достаточно пологий. А верхняя точка - первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус. Это опасно для людей старшего возраста, а также тех, у кого низкий иммунитет", - сказал он.

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Янченко добавил, что молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже.

Стоит отметить, что, по мнению ученых, новый коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным, активно распространяясь по странам мира и инфицируя все больше людей. Впрочем, летальность от вызванной им коронавирусной болезни серьезно снизилась.

Как работает зонирование регионов в Украине

В Украине власть не считает целесообразным отменять карантинные ограничения. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что количество летальных исходов возрастет, если отменить карантин. "В мире при беспрецедентных карантинных ограничениях около 25 млн больных, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантинные ограничения. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных исходов будет в разы больше", – рассказал чиновник.

Чтобы уменьшить распространение коронавируса и не возвращать тотальный карантин, с 1 августа в Украине ввели зонирование регионов в соответствии с уровнем заболеваемости.

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В середине августа внесли изменения в методику определения, к какой из четырех зон относить тот или иной населенный пункт (красной, оранжевой, желтой или зеленой). Стоит отметить, даже в зеленой зоне действуют определенные ограничения, однако они минимальны.

Так, еженедельно анализируются показатели уровня заболеваемости и определяют зональность. Подробнее с методикой можно ознакомиться здесь.

Накануне министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов опубликовал список населенных пунктов и районов, которые попали в "красную" карантинную зону.

Новое эпидемическое зонирование, принятое на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 20 августа, начнет действовать с 00:00 понедельника, 24 августа. В целом к "красной зоне" отнесли:

- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- город Самбор Львовской области;

- город Беляевка Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

- город Черновцы, Заставновский и Кицманский район Черновицкой области.

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По словам министра, указанные города и районы будут "красными" в течение 14 дней.

В "оранжевую" зону попали среди других такие города:

- Ужгород

- Ивано-Франковск

- Львов

- Тернополь

- Харьков

Город Киев оставили в "желтой" зоне.

Города из "красной", "оранжевой" и "желтой" зоны Facebook-страница Олега Немчинова

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Стоит отметить, что в Украине по состоянию на утро 21 августа выявлено 100 643 случаев заболевания коронавирусом, из них 51 078 человек выздоровели, 2207 — умерли.

В мире выявлено 22 862 465 случаев коронавируса, из них 15 517 694 людей выздоровели, 797 117 — умерли.