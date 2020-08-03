Памятка абитуриенту: Как и когда в Украине пройдет поступление-2020
Почти целый август абитуриент должен посвятить своему желанному вступлению
В субботу, 1 августа, стартовал первый этап во многоуровневой цепочке под названием "поступление в вуз" – регистрация электронных кабинетов поступающих. Далее рассказываем, какие документы в этом году украинским абитуриентам придется подавать на поступление в вузы с учетом коронавируса и ограничений, связанных с ним.
Этапы поступления в вузы в Украине
В Министерстве образования предусмотрели несколько шагов, которые обязательно должен сделать каждый абитуриент, чтобы стать студентом украинского вуза.
Далее приведены этапы, предусмотренные для львиной доли абитуриентов – лиц, поступающих на первый курс для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования по дневной форме обучения.
I этап – с 1 августа началась регистрация электронного кабинета поступающего. Он позволит в электронной форме подавать заявления о поступлении в учреждения высшего образования. Регистрация будет доступна до 22 августа. О том, как создать и зарегистрировать электронный кабинет, можно посмотреть по этой ссылке.
II этап – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов. Главная сессия – с 1 до 12 августа включительно (для поступающих на места государственного и регионального заказов) и дополнительная сессия – с 13 до 22 августа дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контрактную форму обучения.
Те, кто сдает при поступлении экзамены вместо ВНО, или поступает по творческому конкурсу, должны регистрироваться в вузе до непосредственной даты творческого конкурса.
III этап – подача электронных заявлений – с 13 по 22 августа. Здесь есть определенный нюанс – прием заявлений и документов начинается 13 августа (кроме высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений вузов), а заканчивается 16 августа для тех, кто поступает на основе собеседования и вступительных экзаменов; и заканчивается 22 августа — для тех, кто поступает на основе сертификатов ВНО или творческих конкурсов.
Тем временем для поступающих на программы магистратуры можно подать электронные заявления через электронные кабинеты с 5 до 22 августа.
Документы, необходимые для поступления
При подаче заявления в электронной форме в личном кабинете абитуриенту необходимо указать следующие данные:
- адрес электронной почты будет логином для входа в кабинет;
- пароль для входа в кабинет;
- номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания (в этом году принимают сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. Исключение составляют оценки по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам - они принимаются только с сертификатов 2018, 2019 и 2020 годов);
- серия и номер документа о полном общем среднем образовании (аттестата);
- средний балл приложения к указанного документа (рассчитать средний балл можно будет на калькуляторе здесь).
Разрешено подавать документы в бумажной форме поступающим, которые:
- поступают по экзаменам (в случае отсутствия у абитуриента хотя бы одного из сертификатов ВНО 2018-2020 годов по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам, 2017-2020 годов - по другим предметам) или собеседованию;
- имеют право на повторное бесплатное образование;
- имеют право на первоочередное зачисление;
- обнаружили расхождения в своих данных в Единой базе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство) и в документе о среднем образовании и сертификате ВНО;
- подают иностранный документ об образовании;
- подают заявление иностранцами и лицами без гражданства;
- если подал заявление уже после завершения сроков работы электронных кабинетов.
Если абитуриент подает заявление в бумажной форме, то должен лично предъявить оригиналы таких документов:
- документа, удостоверяющего личность;
- военно-учетного документа для военнообязанных;
- документа государственного образца о полученной образовательной степени, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;
- документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и / или квотой-1, квотой-2, квотой-3 или квотой-4.
К бумажному заявлению нужно подать еще и такие документы:
- копию документа (одного из документов), удостоверяющего личность;
- копию военно-учетного документа — для военнообязанных;
- копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;
- копию сертификатов внешнего независимого оценивания;
- четыре цветные фотографии размером 3х4 см.
Условия, предусмотренные для отдельных категорий поступающих
По результатам собеседования могут поступать в вузы инвалиды войны, люди с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение.
По результатам экзаменов 2020 года и/или результатам ВНО 2017, 2018, 2019 годов (в любых комбинациях) могут поступать те, кто получил отказ в регистрации для участия в ВНО из-за невозможности создания особых условий; кто не смог сдать ВНО из-за болезни или патологического состояния; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки; участники боевых действий, уволенные с военной службы
Абитуриенты, живущие во временно оккупированном Крыму, Севастополе или на неподконтрольной территории Донбасса, и выехали после 1 января 2020 года, поступают по результатам вступительных экзаменов. Те, кто проживает на территории проведения АТО, могут вступать в образовательные центры "Донбасс-Украина" по результатам вступительных экзаменов и/или ВНО (в любых комбинациях).
Все перечисленные категории подают документы в бумажном виде.
Госзаказ в этом году
В Министерстве образования и науки Украины рассказали об объемах государственного заказа на этот год. Эта цифра больше, чем в прошлые годы – из-за того, что на 11% увеличилось количество выпускников 11-х классов. Логично, что и государственный заказ на образовательно-квалификационные уровни "бакалавр" и "магистр" был увеличен.
В 2020 году в Украине государственный заказ для бакалавров составляет 84,6 тысячи мест (в том числе по дневной форме – 77,6 тысячи). Это на 5,9% больше, чем в прошлом году.
Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах увеличено в следующих отраслях:
- Информационные технологии – на 39,9%;
- Механическая инженерия – на 13,3%;
- Электрическая инженерия – на 11,6%;
- Производство и технологии – на 11,1%;
- Гуманитарные науки – на 10,8%;
- Химическая и биоинженерия – на 10,0%;
- Электроника и телекоммуникации – на 10,0%;
- Аграрные науки и продовольствие – на 9,1%;
- Математика и статистика – на 8,8%.
Тем временем ощутимо уменьшен объем госзаказа для бакалавров на специальности, в которых не слишком нуждается рынок труда:
- Сфера обслуживания – на 47,4%:
- Журналистика – на 30,3%;
- Управление и администрирование – на 24,0%;
- Право – на 17,6%;
- Социальные и поведенческие науки – на 11,6%;
- Международные отношения – на 6,3%.
Подробнее о государственном заказе в этом году можно посмотреть здесь.