Памятка абитуриенту: Как и когда в Украине пройдет поступление-2020

Вступительная кампания в Украине уже началась Фото из открытых источников

Почти целый август абитуриент должен посвятить своему желанному вступлению

В субботу, 1 августа, стартовал первый этап во многоуровневой цепочке под названием "поступление в вуз" – регистрация электронных кабинетов поступающих. Далее рассказываем, какие документы в этом году украинским абитуриентам придется подавать на поступление в вузы с учетом коронавируса и ограничений, связанных с ним.

Этапы поступления в вузы в Украине

В Министерстве образования предусмотрели несколько шагов, которые обязательно должен сделать каждый абитуриент, чтобы стать студентом украинского вуза.

Далее приведены этапы, предусмотренные для львиной доли абитуриентов – лиц, поступающих на первый курс для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования по дневной форме обучения.

I этап – с 1 августа началась регистрация электронного кабинета поступающего. Он позволит в электронной форме подавать заявления о поступлении в учреждения высшего образования. Регистрация будет доступна до 22 августа. О том, как создать и зарегистрировать электронный кабинет, можно посмотреть по этой ссылке.

II этап – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов. Главная сессия – с 1 до 12 августа включительно (для поступающих на места государственного и регионального заказов) и дополнительная сессия – с 13 до 22 августа дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на контрактную форму обучения.

Те, кто сдает при поступлении экзамены вместо ВНО, или поступает по творческому конкурсу, должны регистрироваться в вузе до непосредственной даты творческого конкурса.

III этап – подача электронных заявлений – с 13 по 22 августа. Здесь есть определенный нюанс – прием заявлений и документов начинается 13 августа (кроме высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений вузов), а заканчивается 16 августа для тех, кто поступает на основе собеседования и вступительных экзаменов; и заканчивается 22 августа — для тех, кто поступает на основе сертификатов ВНО или творческих конкурсов.

Тем временем для поступающих на программы магистратуры можно подать электронные заявления через электронные кабинеты с 5 до 22 августа.

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Документы, необходимые для поступления

При подаче заявления в электронной форме в личном кабинете абитуриенту необходимо указать следующие данные:

адрес электронной почты будет логином для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания (в этом году принимают сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. Исключение составляют оценки по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам - они принимаются только с сертификатов 2018, 2019 и 2020 годов);

серия и номер документа о полном общем среднем образовании (аттестата);

средний балл приложения к указанного документа (рассчитать средний балл можно будет на калькуляторе здесь ).

Разрешено подавать документы в бумажной форме поступающим, которые:

поступают по экзаменам (в случае отсутствия у абитуриента хотя бы одного из сертификатов ВНО 2018-2020 годов по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам, 2017-2020 годов - по другим предметам) или собеседованию;

имеют право на повторное бесплатное образование;

имеют право на первоочередное зачисление;

обнаружили расхождения в своих данных в Единой базе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство) и в документе о среднем образовании и сертификате ВНО;

подают иностранный документ об образовании;

подают заявление иностранцами и лицами без гражданства;

если подал заявление уже после завершения сроков работы электронных кабинетов.

Если абитуриент подает заявление в бумажной форме, то должен лично предъявить оригиналы таких документов:

документа, удостоверяющего личность;

военно-учетного документа для военнообязанных;

документа государственного образца о полученной образовательной степени, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему;

документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и / или квотой-1, квотой-2, квотой-3 или квотой-4.

К бумажному заявлению нужно подать еще и такие документы:

копию документа (одного из документов), удостоверяющего личность;

копию военно-учетного документа — для военнообязанных;

копию документа государственного образца о ранее полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и копию приложения к нему;

копию сертификатов внешнего независимого оценивания;

четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

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Условия, предусмотренные для отдельных категорий поступающих

По результатам собеседования могут поступать в вузы инвалиды войны, люди с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение.

По результатам экзаменов 2020 года и/или результатам ВНО 2017, 2018, 2019 годов (в любых комбинациях) могут поступать те, кто получил отказ в регистрации для участия в ВНО из-за невозможности создания особых условий; кто не смог сдать ВНО из-за болезни или патологического состояния; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки; участники боевых действий, уволенные с военной службы

Абитуриенты, живущие во временно оккупированном Крыму, Севастополе или на неподконтрольной территории Донбасса, и выехали после 1 января 2020 года, поступают по результатам вступительных экзаменов. Те, кто проживает на территории проведения АТО, могут вступать в образовательные центры "Донбасс-Украина" по результатам вступительных экзаменов и/или ВНО (в любых комбинациях).

Все перечисленные категории подают документы в бумажном виде.

Госзаказ в этом году

В Министерстве образования и науки Украины рассказали об объемах государственного заказа на этот год. Эта цифра больше, чем в прошлые годы – из-за того, что на 11% увеличилось количество выпускников 11-х классов. Логично, что и государственный заказ на образовательно-квалификационные уровни "бакалавр" и "магистр" был увеличен.

В 2020 году в Украине государственный заказ для бакалавров составляет 84,6 тысячи мест (в том числе по дневной форме – 77,6 тысячи). Это на 5,9% больше, чем в прошлом году.

Государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах увеличено в следующих отраслях:

Информационные технологии – на 39,9%;

Механическая инженерия – на 13,3%;

Электрическая инженерия – на 11,6%;

Производство и технологии – на 11,1%;

Гуманитарные науки – на 10,8%;

Химическая и биоинженерия – на 10,0%;

Электроника и телекоммуникации – на 10,0%;

Аграрные науки и продовольствие – на 9,1%;

Математика и статистика – на 8,8%.

Тем временем ощутимо уменьшен объем госзаказа для бакалавров на специальности, в которых не слишком нуждается рынок труда:

Сфера обслуживания – на 47,4%:

Журналистика – на 30,3%;

Управление и администрирование – на 24,0%;

Право – на 17,6%;

Социальные и поведенческие науки – на 11,6%;

Международные отношения – на 6,3%.

Подробнее о государственном заказе в этом году можно посмотреть здесь.