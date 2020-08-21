Отставка Холодницкого, конец безвиза "Украина-Беларусь" и диагноз Навального: Главное за 21 августа

Алексей Навальный. Фото EPA-EFE

Врачи пока не пускают к российскому оппозиционеру Навальному его жену

Сегодня стало известно, что "Укрзализныця" прекратила продажу билетов на станции в регионах "красной зоны" по Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом. А тем временем российские врачи озвучили первую версию диагноза Алексея Навального, который вчера впал в кому из-за вероятного отравления неизвестным веществом.

Далее рассказываем об этих и других главных событиях этой пятницы.

Новое о вероятном отравлении Навального

В организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен яд, смертельно опасный не только для него, но и для людей вокруг. Всем, кто находится рядом, нужны специальные костюмы. Поэтому жене Навального Юлии запретили навестить мужа.

Больница, где находится Алексей Навальный Twitter Киры Ярмыш

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш отметила, что название ядовитого вещества не раскрывают, потому что полиция ссылается на тайну следствия. При этом основным рабочим диагнозом Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Врачи считают, что именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Известно, что в ночь на 21 августа из Германии в Омск должен был отправиться самолет, который мог бы доставить Навального на лечение в клинику Charite в Берлине. Однако главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится оппозиционер, отказался выдать разрешение на его перевозку в больницу за рубежом, потому что он является нетранспортабельным".

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Увольнение Холодницкого с должности главы САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку после пяти лет службы в ведомстве Василий Артюшенка для ZN.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры с 21 августа. Основанием для увольнения стало его заявление на увольнение по собственному желанию.

Тем временем в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что увольнение Холодницкого не должно помешать расследованиям НАБУ.

Новый глава САП

Временным исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Максим Грищук. Об этом сообщают СМИ, тогда как он сам говорит, что еще не видел приказа, но его действительно отозвали из отпуска.

В.и.о. главы САП Максим Грищук Фото из открытых источников

Ранее Грищук занимал должность первого замглавы САП, а в 2015 году уже претендовал на кресло главы САП. Однако тогда пост главы антикоррупционной прокуратуры получил Назар Холодницкий, который и назначил Грищука первым заместителем.

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Сын президента переболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил его сын Кирилл переболел коронавирусом. Он лечился вместе с первой леди Еленой Зеленской.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19 - это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 12 июня Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус. Ее госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.

Украина прекращает безвиз с Беларусью

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы загранпаспорта. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров "О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".

Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, потому что в случае потери за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан Украины заграничными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

"Укрзализныця" не продает билеты в регионы "красной зоны"

С 24 августа АО " Укрзализныця" прекращает продажу железнодорожных билетов на поезда, следующие из и в города "красной зоны" карантина.

Это касается железнодорожных станций Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов. По этим направлениям с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов.

С указанных станций не будут продаваться проездные документы на такие поезда: №702/701 Львов — Черновцы; №136/135 Черновцы — Одесса; №7/8 Киев — Черновцы; №117/118 Киев — Черновцы; №98/97 Ковель — Киев; №46/45 Ужгород — Лисичанск; №88/87 Ковель — Новоалексеевка; №122/121 Николаев — Ровно; №232/231 Геническ — Ивано Франковск.

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Байден согласился баллотироваться в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента. Также он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".

Джо Байден Фото из открытых источников

Демократическая партия утвердила Байдена как своего единого кандидата на выборах главы государства накануне, 19 августа. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

Еще один православный храм в Стамбуле стал мечетью

Правительство Турции приняло решение превратить в мечеть православный монастырь Хора в Стамбуле, который последние несколько десятков лет имеет статус музея.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о превращении монастыря Хора, где находится известная церковь Святого Спасителя, в мечеть.

Храм передадут в Управление по делам религий, и в нем будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть. Это-один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK самым актуальным сегодня было видео, как президент Владимир Зеленский общался с прессой во время рабочей поездки в Николаевскую область.

Обсуждение

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook самой читаемой среди комментаторов стала новость о смерти отца Марины Порошенко - Анатолия Переведенцева.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они с со ссылками:

Договоренность Украины в ТГК: Что известно о новых участках разведения сил на Донбассе

Пандемия коронавируса: В каких странах объявили о второй волне и чего ждать Украине