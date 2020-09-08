Отравление Навального: Почему данные о веществах засекретили и как это коснется России

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Быстрее всего отреагировала на заявления об отравлении Навального российская валюта

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы. Пока рано говорить о возможном влиянии яда на его организм. Однако отравление Навального уже сказалось на России, и влияние ситуации с оппозиционером на российскую экономику может длиться долго.

Рассказываем подробнее о состоянии Навального и вероятных последствиях его отравления для России.

Что известно о состоянии Навального

Накануне российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, в которой он находился в течение последних двух недель после отравления. Об этом рассказали в пресс-службе немецкой клиники Charite, где он лечится с 22 августа.

"Здоровье Алексея Навального улучшилось. Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, была прекращена. Больного постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких", - отметили в больнице.

По данным немецких медиков, Навальный реагирует на то, что с ним разговаривают. В то же время в клинике отметили, что не исключают отдаленные последствия тяжелого отравления.

Информацию о состоянии Навального также подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Новости об Алексее. Сегодня его вывели из искусственной комы. Постепенно его отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращение к нему", - написала она.

Напомним, что российского оппозиционера госпитализировали 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

После нескольких дней обследований российские врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Позже Навального перевезли на лечение в Германию. Недавно в правительстве Германии заявили, что у него нашли следы яда из группы "Новичок".

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер - жертва преступления, его хотели заставить замолчать.

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Как состояние политика может повлиять на ситуацию в России

Отравление Алексея Навального вменяют российским властям, и международное сообщество готово жестко отреагировать – усилить санкции против РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ должна полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием и предоставить все необходимые ответы по делу отравления оппозиционера. Он убежден, что немецкие доказательства не вызывают сомнений, а отравление Навального является "чудовищным покушением на убийство".

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали власти России немедленно объяснить обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Пересмотреть политику по строительству российского газопровода и ввести санкции призвали и в МИД Украины. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, Украина признала результаты анализов Навального и осудила применение химического вещества "Новичок" РФ против оппозиционного лидера.

По словам министра, согласно Конвенции о химическом оружии, подписантом которой является и РФ, отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества является использованием химического оружия и грубым нарушением международного права.

Однако власти некоторых стран не спешат с санкциями – считают, что их нужно вводить, если Россия откажется помочь выяснению фактов по делу Навального. "В обратном случае Германия может быть вынуждена отказаться от поддержки газопровода "Северный поток-2", - отметил министр МИД Германии Хайко Маас. Его позицию поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Хотя внедрение новых санкций против РФ еще под вопросом, однако рынок уже отреагировал на заявления лидеров международного сообщества. Так, 2 сентября вечером рубль заметно ускорил падение к доллару и евро. Курс доллара на Московской бирже составил 75,445 руб/$ в 17:02, что на 1,8 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,1525 руб. и подорожал на 1,5 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,64 руб. - до 81,65 руб.

Отмечалось, что рынок акций Российской Федерации в среду также негативно отреагировал на противоречивые заявления Германии и российской стороны относительно причин отравления Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за повышенных геополитических рисков и опасений новых западных санкций.

Накануне 7 сентября курс евро к рублю поднялся выше 90 евро/рубль - впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля.

А действительно ли отравили Навального

Еще 24 августа в берлинской клинике, куда привезли российского оппозиционера, по результатам клинических исследований заявили, что политика отравили. Позже выяснили, что был использован яд из группы "Новичок".

Однако в отравление Навального поверили не все - 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сведения правительства Германии об отравлении российского оппозиционера являются фальсификацией и он готов предоставить доказательства.

В Германии на заявления главы Беларуси отреагировали, отрицая его информацию.

На следующий день, 4 сентября, в Беларуси обнародовали запись перехваченного разговора" между Германией и Польшей об отравлении российского оппозиционера.

В Министерстве иностранных дел Республики Польша опровергли правдивость "телефонного разговора Варшавы с Берлином". "Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава - Берлин, в которой власть двух государств якобы должна была признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло", - говорится в сообщении ведомства.

В Украине же больше доверяют выводам немецких экспертов, чем заявлениям Лукашенко.

"И у нас, и у других европейских стран гораздо больше доверия к выводам немецкой лаборатории и немецкого правительства, чем к словам белорусского правительства. Здесь можно поставить точку. Мы видим, что в словесной риторике в Беларуси очень много границ пересечено и уже происходит мифотворчество, которое уже просто стыдно комментировать. Приходится, потому что на официальное заявление должно звучать официальное заявление", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Почему данные об отравлении Навального засекретили

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Германии отказался предоставить Российской Федерации подробности результатов анализов Алексея Навального.

Официальный представитель медико-санитарной службы Бундесвера отметил: "дополнительная информация о результатах исследований может дать возможность сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера относительно соответствующих веществ. В такой чувствительной сфере это недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ".

Кроме того, по информации DW Федеральная врачебная палата ФРГ отказалась от совместной экспертизы, которую инициировали российские коллеги в лице доктора Леонида Рошаля. Там отметили, что ассоциация "не является следственным органом", не может участвовать в расследованиях и что это прерогатива государства. Немецкие специалисты добавили, что по их законодательству только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования Алексея Навального.