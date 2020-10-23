Отопительный сезон - 2020/21: В каких городах уже подали тепло, а кто может остаться без отопления

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Отопительный сезон в Украине стартовал, однако в некоторых городах существуют проблемы с теплоснабжением

Уже промелькнула половина календарной осени - температура воздуха постепенно снижается, поэтому самое время поговорить об отоплении. Конечно к отопительному сезону Украина готовилась заранее - провели испытания теплосетей, подлатали аварийные места, закупили достаточное количество топлива. Однако все же с началом отопительного сезона возникли проблемы.

В каких городах уже дали тепло в дома, а где - еще нет и почему рассказываем подробнее.

Старт отопительного сезона - где уже тепло

Календарный старт отопительного сезона приходится на 15 октября. Однако из-за погодных условий городские власти могут менять дату начала подачи теплоносителя в объекты социального и жилищного фонда. В этом году теплая осень позволила отсрочить начало отопительного сезона и попутно решить проблемы, которые мешали начать бесперебойную подачу тепла.

Так, в Киеве отопительный сезон начали с 16 октября. Однако, по словам Виталия Кличко, на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 2,7 тысяч километров до почти 12 тысяч домов - городу нужна примерно неделя.

Город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру - так в 20-х числах октября синоптики прогнозировали понижение температуры ночью до 3-5 градусов тепла.

Подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходило по отдельным заявкам их руководителей.

Кличко напомнил, что контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция.

16 октября стартовал отопительный сезон во Львове. Мэр города Андрей Садовый отметил, что тепло готовы были подавать и раньше, однако горожане были против - ведь каждый день отопления это дополнительные расходы. Однако, из-за прогнозируемого похолодания отопительный сезон решили начать.

Согласно сообщению сайте Харьковского городского совета, в городе отопительный сезон 2020-2021 гг. начался 15 октября. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

Однако в некоторых областных центрах решили ожидать значительного снижения температуры. К примеру, в Черновцах начали отопительный сезон 22 октября. В первую очередь отопление планировали подать в учреждения здравоохранения и дошкольные учреждения образования, а с началом учебного процесса и в школы.

В Черкасском городском совете решили начать отопительный сезон в детсадах с 20 октября. А в медицинских учреждениях Черкасс включать тепло начали с 19 октября. А вот в жилой фонд решили подавать тепло с 30 октября.

Чего ждать от отопительного сезона

В Минэнерго сообщили, что Украина входит в отопительный сезон 2020/2021 с рекордными запасами топлива.

В частности, по состоянию на 1 октября запасы топлива составляли:

угля на складах – 2,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше против соответствующего периода прошлого года (219,8 %);

мазута - 48,1 тыс. тонн, что на 16,6 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (152,8 %);

газа в подземных хранилищах – 27,8 млрд куб. метров, что составляет 136,5 % против соответствующего периода прошлого года.

А по словам президента Украины Владимира Зеленского, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 10 по 17 октября увеличились на 0,5% - до 28,4 миллиарда кубометров.

Поэтому, энергоносителей должно хватить для обеспечения тепла. Однако украинцев может ждать неприятный сюрприз - очередное подорожание теплоснабжения. Аналитик Егор Комов отметил, что уже в декабре на рынке стоимость газа может составить 7 грн (сейчас около 5,4 грн). Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас. Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%.

Однако стоимость коммунальной услуги может и снизиться. В Харьковском горсовете отметили, что тарифы на горячую воду и отопление в нынешнем отопительном сезоне снизится на 4%. Местная власть отметила, что в течение 2020 года предприятие "Харьковские тепловые сети" вело работу по оптимизации структуры тарифов на тепловую энергию. В итоге они были пересмотрены, и решением Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг были утверждены новые тарифы, которые при выполнении определенного условия должны начать действовать с 1 ноября.

"Условие простое. Сейчас подготовлен законопроект, который вносит изменения в закон о жилищно-коммунальном хозяйстве. По информации Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, изменения будут приняты до конца октября, и это позволит применить новые тарифы", - отметил гендиректор предприятия Сергей Андреев.

Какие проблемы возникли с поставкой тепла

В правительстве отчитались, что Украина готова к отопительному сезону - провели проверку теплосетей, заготовили достаточное количество топлива. Однако снова возникла, уже ежегодная, проблема - задолженность за газ теплоснабжающих предприятий.

В середине октября в "Нафтогазе" напомнили о задолженности 63 предприятий теплоэнергетики за газ. В компании отметили, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности — это запрещено украинским законодательством. Так, под угрозой срыва начала отопительного сезона оказались 45 населенных пунктов.

Чтобы решить проблему с долгами, Кабинет министров внес изменения к Положению о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед" Нафтогазом " за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

Документ приняли с доработкой в двухдневный срок.

Однако, не все министры согласны нормами, прописанными в постановлении. Так, по словам министра финансов Сергея Марченко, "это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ для производства электроэнергии и станет причиной обращений НАК "Нафтогаз Украины" за компенсацией расходов за счет государственного бюджета".

Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.

Из-за долгов ТЭЦ за газ, как указано в пояснительной записке, без тепла могут остаться 60 тысяч населения Белой Церкви останутся без тепла на зиму.

Согласно постановлению, "Нафтогаз" имеет право поставлять газ в случае достижения по состоянию на 23 число месяца, предшествующего месяцу, уровня расчетов производителя тепловой энергии, используемый для производства тепловой энергии не ниже 90%, а для производителя тепловой энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества и который использует природный газ для производства тепловой и электрической энергии, не ниже 60%.

Также проблемы могут возникнуть непосредственно при подаче тепла. Так, в Ивано-Франковском городском совете объяснили, что после запуска котельных в сети должно состояться технологический цикл – выпуск воздуха и заполнение горячей водой. Этого часто не выдерживают давно изношенные коммуникации, случаются аварии. Однако заверили, что горожанам тепло дадут.

Порывы теплосетей случаются в целом почти во всех городах. Причиной тому - устаревшие трубы. Эту проблему пытаются решать - где проводит ремонты и профилактики сети, а где - то полностью меняют устаревшее оборудование.

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Несмотря на достаточно комфортную погоду, отопительный сезон в Украине стартовал. Надеемся, что вопрос с долгами будет решен и все украинцы будут встречать зиму в теплых домах.