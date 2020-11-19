Отмена соцпенсии, ориентировочная дата обмена удерживаемыми и "приоритетные часы" для пожилых людей: Актуальное на утро 19 ноября

Фото из открытых источников

Благодаря "приоритетным часам" пожилые люди должны меньше контактировать с потенциальными носителями коронавируса

Украинское правительство всерьез взялось за пенсии – к примеру, планирует ввести накопительные пенсии, а социальные выплаты людям без трудового стажа хочет вообще отменить. Между тем в ВОЗ заявили, что не стоит лечить коронавирус антибиотиками, потому что это может привести к падению эффективности таких лекарств и привыканию организма к ним. А в Украине сегодня утром уже в который раз зафиксировали очередной антирекорд суточного инфицирования COVID.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро этого четверга.

В Украине ввели "приоритетные часы" для пожилых людей

В Украине для пожилых людей ввели "приоритетные часы" в магазинах, чтобы снизить уровень инфицирования групп риска.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, люди пожилого возраста относятся к группе риска, а наибольший процент летальных случаев среди людей старше 65 лет. Поэтому с целью сдерживания распространения коронавируса в Украине с 10:00 до 12:00 будут действовать "приоритетные часы".

Украина получит вакцину от коронавируса

Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

По его словам, в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев – в первую очередь профессиональные группы риска. Речь идет о врачах, силовых структурах, учителях, людях старшего возраста, лицах с сопутствующими хроническими патологиями.

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Отменена справка о составе семьи

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, что упростит получение государственных услуг. Теперь этот документ не нужен:

во время назначения денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военных;

при оформлении возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;

во время оформления выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели, ранения или инвалидности работника или его увольнения с Госспецсвязи;

при выплате денежной компенсации работникам службы гражданской защиты за аренду жилья;

во время продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

при получении военными жилья или денежной компенсации за причитающееся им для получения жилья.

В ЦИК назвали победителей местных выборов среди партий

По состоянию на 18 ноября в Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий поступили сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов.

Зал Центральной избирательной комиссии, Киев Фото из открытых источников

Больше всего мандатов получили представители партии "Слуга народа" – почти 17,59% (5809 человек). Более 12,39% депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Всеукраинское объединение "Батькивщина". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" избрано 11,75% депутатов (3881 человек).

В первую десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались местными организациями партий, вошли политсилы "За майбутнє", "Европейская солидарность", "Наш край", Всеукраинское объединение "Свобода", "Украинская стратегия Гройсмана", "Пропозиция" и "Радикальная партия Олега Ляшко".

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Украина предложила дату обмена удерживаемыми

Украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложила провести обмен удержанными до 24 декабря 2020 года. Об этом сообщил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович, подчеркнув, что сейчас в ТКГ готовятся к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне.

Украинцам без стажа не будут платить пенсию

С 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию. Согласно постановлению Кабмина, соцпенсию (с 15-ю годами стажа) прекратят платить в январе 2021 года.

Размер социальной пенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных (1712 гривен). Поэтому, если бюджет семьи не покрывает эту сумму, тогда этим займется государство. При отсутствии заработка как такового государство выплатит полный прожиточный минимум.

Также правительство хочет ввести профессиональную накопительную систему пенсий. Соответствующий документ был одобрен 18 ноября на заседании правительства. Согласно им, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях.

В Берлине протестуют против карантина

В Берлине тысячи людей вышли на акцию против усиления карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Протест в Берлине Фото из открытых источников

Возмущение немцев вызвало намерение парламента утвердить закон, который расширит полномочия для усиления карантина. Протестующие обеспокоены тем, что парламент может таким образом нарушать права граждан.

В ходе протеста часть участников акции попыталась прорваться к Бундестагу, возникли столкновения между гражданами и полицией. За 2 часа после начала протеста ситуация в Берлине обострилась – в полицию начали бросать бутылки и камни, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Было задержано 190 человек, двоим из них грозят судебные дела.

Умерла народная артистка Украины Мария Байко

Во Львове на 89-м году жизни умерла украинская певица, народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко Мария Байко.

Мария Байко Фото из открытых источников

Мария Байко родилась в селе Яблуницы Ивано-Франковской области. Училась вокалу во Львове, там же закончила класс бандуры. Была обладательницей меццо-сопрано. Вместе со своими сестрами Даниилой и Ниной входила в трио Байко.

Репертуар Байко состоял из украинских народных песен и романсов. Она выступала с сольными концертами в городах Западной Украины.

Планету накроют мощные магнитные бури

Магнитные бури во второй половине ноября 2020 года начнутся в воскресенье, 22 ноября.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, вторая магнитная буря в этот период будет сильной и затяжной.

Небольшие магнитные бури уже прошли 1, 7 и 16 ноября, а 22-25 числа прогнозируются сравнительно сильные всплески. И хотя официально эти бури считаются слабыми и не несут угрозы технике, для людей они будут ощутимы. В первую очередь страдают пожилые люди, особенно те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и хронические болезни, а также гипертоники и гипотоники.

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В Саудовской Аравии впервые стартовала женская футбольная лига

В Саудовской Аравии стартовала первая в истории женская футбольная лига, начало которой откладывали из-за пандемии коронавируса. В чемпионате сыграют 24 команды из городов Эр-Рияд, Джидда и Даммам. Всего в матчах примут участие около 600 женщин.

Фото из открытых источников

Семь первых поединков состоялись в Эр-Рияде и Джидде. Среди результатов были и разгромные: 11:0 и 10:1. В целом призовой фонд первой женской лиги составит 500 тысяч саудовских риалов (113 тысяч долларов). Правда, первые матчи не транслировались на телевидении.

Стали известны участники Финала четырех Лиги наций

В Финале четырех Лиги А сыграют Франция, Испания, Бельгия и Италия. По предварительным данным, матчи должны состояться осенью 2021 года. Ранее УЕФА определил, что решающие матчи примет победитель группы 1. Им стала "Скуадра Адзурра", поэтому именно Италия и будет принимать финал четырех.

Вылетают из Лиги Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция. Еще одна страна определится в кулуарной борьбе между Швейцарией и Украиной.

В лигу А из лиги В поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс. Понизятся в классе Северная Ирландия, Турция, Словакия и Болгария.

С третьей по рангу лиги в Лигу В повысилась Черногория, Армения, Словения и Албания. Вылетят из этой лиги двое из четверки Кипр, Эстония, Молдова, Казахстан.

Из Лиги D повысились в классе Фарерские острова и Гибралтар. Из этой лиги никто не вылетает.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 19 ноября в Украине выявлено 13 357 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело 583 510 человек, выздоровело 266 479 человек, а умерло 10 369 больных.

Кстати, в Минздраве заявили, что украинцы не обязаны проходить тест на COVID в аэропортах, чтобы вернуться домой. А в правительстве тем временем сообщили, что украинцев будут оповещать о пребывании в помещении с больным COVID-19.

Между тем в мире известно о 56 250 764 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 349 402, а выздоровело 36 147 493 человека. Больше всего болеют в США – 11 529 802 случая, Индии – 8 958 483 случая, Бразилии – 5 945 849, Франции – 2 115 717 и России – 1 975 629 случаев.

Вместе с тем ВОЗ предостерегает от лечения коронавируса антибиотиками. К тому же в Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии. В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может вскоре потерять свою эффективность, потому что ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пыталась ими лечить коронавирус.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 ноября, на востоке Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В районе населенного пункта Марьинка противник применил стрелковое оружие.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Между тем с начала 19 ноября нарушений условий мирных договоренностей от 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видеообращение президента Владимира Зеленского с его комментарием относительно самочувствия, а также касательно финансирования борьбы с COVID-19 и РРО для ФЛП.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение о том, что пенсионерам, не имеющим трудового стажа, могут прекратить платить социальную пенсию.

❌ Пенсионерам, не имеющим трудового стажа прекратят выплачивать социальную пенсию

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 18 ноября 2020 г.

Вместо бонуса

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