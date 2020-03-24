Отмена пени, новые субсидии и единоразовая помощь: Как государство собирается помогать украинцам пережить карантин

Украинцам обещают отменить пеню за несвоевременную оплату ЖКУ, а пенсионерам выплатить единоразовое пособие

из открытых источников

Часть украинцев оказалась в затруднительной ситуации, которая с продлением карантина может обостриться. Чтобы поддержать граждан власть приняла несколько решений, как то: упрощение процедуры получения субсидии, выплата финпомощи и компенсация части стоимости коммунальных услуг.

Рассказываем подробнее, какие новые социальные гарантии будут действовать в Украине в связи с карантином.

Пенсии и дополнительные выплаты пенсионерам и безработным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готово будет начать индексацию пенсий гражданам страны с 1 мая. А в апреле уже должны начислить дополнительную тысячу тем, кто получает небольшую пенсию.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - подчеркнул украинский лидер.

Министр социальной политики Марина Лазебная добавила информацию к заявлению Владимира Зеленского. По ее словам, дополнительную социальную выплату в 1000 грн получат люди с инвалидностью, есть дети с инвалидностью, инвалидностью детства, социальные пенсии. В общем, получить единоразовую выплату могут получить почти 10,5 млн граждан.

Что касается индексации пенсий, то Лабезная сообщила, что с мая трудовые пенсии будут проиндексированы на 11%, повышение получат 7 млн пенсионеров. Кроме этого, она уточнила, что также с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии в размере 500 грн. Доплата и индексация будет проводиться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Она также заверила, что пенсии и соцпомощь будут начисляться вовремя.

Финансовую помощь обещают и тем, кого сократили из-за карантина.

Субсидии для безработных

Правительство намерено упростить получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании, которое состоится 25 марта.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная.

По ее словам, на заседание правительства будет вынесено решение об установлении компенсации дополнительных расходов для 3 млн домохозяйств, которые на сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина. Планируется увеличить на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой. В среднем это будет около 300 грн.

Инфографика инициатив Минсоцполитики Facebook / Министерство социальной политики

Также планируют упростить порядок предоставления субсидий для людей, которые потеряют работу в период карантина.

Оплата коммунальных услуг

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам рассчитать процент возмещения затрат на коммунальные платежи за время вынужденного пребывания граждан на карантине. Кабмин поручил определить категории граждан, которые попадают под возмещение. Пока неизвестно, каким именно группам населения могут компенсировать часть затрат. Сообщалось, что такое решение должно быть принято на внеочередном заседании правительства.

Однако 23 марта внеочередное заседание Кабмина состоялось, а информацию относительно принятия частичной компенсации расходов на оплату комуслуг не обнародовали.

В Минсоцполитики при этом заверили, что при возникновении задолженности по оплате ЖКУ, никакие штрафные санкции, никакая пеня не будет начислена. Не будет приостановлена ни одна услуга по ЖКУ. Также запрещено принудительное выселение граждан за неуплату ЖКУ.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, правительство 23 марта должно было принять решение о запрете отключать электроэнергию для населения на период карантина. Однако пока информация о результатах заседания пока не обнародована.

Выплаты пенсий

В Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме, поскольку международные специалисты убеждены, что коронавирус может некоторое время сохраняться на банкнотах. Поэтому НБУ обратился к Кабинету Министров и органам местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.

Однако в "Укрпочте" такую идею не поддержали, даже назвали ее опасной. Так глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook написал, что только в 6% населенных пунктов страны есть банки, в которых можно снять деньги с карточки. Такая услуга отсутствует даже в селах Киевской области. И даже без карантина (а в его условиях особенно) у граждан нет возможности доехать до ближайшего населенного пункта, где есть отделение банка.

При этом компания начала бесплатную доставку средств пенсионеров "с карты домой". То есть родные или близкие могут начислить на карточку пожилых людей деньги, а почтальоны передадут их адресату в наличной форме.

Запрет на увольнение

В период карантина в Украине запретили увольнять работников. Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе руководителям за незаконное увольнение может грозить штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности или исправительные работы на срок до 2 лет.

Цуцкиридзе подчеркнул, что в случае незаконного увольнения работники могут обращаться в 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины (Грубое нарушение законодательства о труде).

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Украинская власть разработала много важных инициатив, а какие из них введут и как они будут работать, покажет время.