Открытие двух новых КПВВ, закрытие Единого реестра е-деклараций и создание штаба по борьбе с COVID-19: Главное на утро 29 октября

Ночь и утро 29 октября выдались относительно спокойными в информационном поле

Обустройство нового КПВВ в Луганской области Пресс-центр штаба ООС

Накануне в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы была согласована дата открытия двух КПВВ.

Среди прочего – НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

К тому же, сегодня вступил в силу проект постановления, в соответствии с которым в Украине будет создан штаб по борьбе с коронавирусом.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Дата открытия двух новых КПВВ

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ была достигнута договоренность об открытии двух новых КПВВ на Донбассе.

Обустройство нового КПВВ в Луганской области Пресс-центр штаба ООС

В частности, участники договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" – 10 ноября.

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Создание штаба по борьбе с коронавирусом

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления вступил в силу сегодня.

Он предусматривает создание возглавляемого президентом штаба по борьбе с вирусом, массовое тестирование на коронавирус, увеличение мощностей лабораторий, перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Закрытие Единого реестра электронных деклараций

В среду, 28 октября, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро 29 октября выявлено 370 417 случаев заболевания коронавирусом, из них 151 632 человека выздоровели, 6868 — умерли.

В Винницкой области вследствие осложнений от коронавируса скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Лисица.

Статистика заболеваемости коронавирусом только растет Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 29 октября выявлено 44 775 984 случая коронавируса из них 32 728 561 человек выздоровел, 1 179 239 — умерли.

Поставка потенциальных вакцин от COVID-19 в страны Европейского Союза может начаться уже в апреле 2021 года.

А тем временем правительство Швейцарии решило усилить карантинные ограничения на фоне пандемии коронавируса.

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Приватизация госпредприятий

Фонд государственного имущества продал за более 50 млн гривен еще один объект ГП "Укрспирт" - Лопатинское МПД во Львовской области.

В аукционе по приватизации участвовали четыре компании. Во время торгов цена выросла со стартовых 18 735 537 грн до 50 010 000 грн.

Пересчет бюллетеней

В Николаеве центральная районная территориальная избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках. Такое решение приняли из-за неправильной упаковки бюллетеней.

После того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы.

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Смертельное ДТП в Киеве

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" вечером в среду, 28 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

ДТП у метро " Выдубичи" Национальная полиция Киева

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались двое человек и один человек погиб на месте происшествия.

США готовы разместить ракеты в Европе

Соединенные Штаты Америки готовы разместить в Европе баллистические ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания Российской Федерации.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что Россия и США постепенно приближаются к достижению соглашения о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 октября, на Донбассе в районах ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного, Авдеевки и Новгородского.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

От начала текущих суток, 29 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды на 29 октября

По данным синоптиков, дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории – без осадков. В западных областях температура воздуха днем составит от +12 до +15, а ночью от +5 до +9 градусов. В центральных и северных областях температура днем ожидается от +11 до +15 тепла, а ночью она опустится до +4 +9.

Прогноз погоды на 29 октября Укргидрометцентр

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +12 +19, а ночью столбики термометров покажут +3 +12.

В Киеве будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха ожидается от +12 до +14, а ночью от +6 до +8 градусов.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 29 октября НБУ установил на уровне 28,39 грн, евро — 33,31 грн, российский рубль — 0,360 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 3 коп. Евро подешевел на 24 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 29 октября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: