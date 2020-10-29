Открытие двух новых КПВВ, закрытие Единого реестра е-деклараций и создание штаба по борьбе с COVID-19: Главное на утро 29 октября
Ночь и утро 29 октября выдались относительно спокойными в информационном поле
Накануне в ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы была согласована дата открытия двух КПВВ.
Среди прочего – НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
К тому же, сегодня вступил в силу проект постановления, в соответствии с которым в Украине будет создан штаб по борьбе с коронавирусом.
Об этих и других новостях рассказываем подробнее.
Дата открытия двух новых КПВВ
Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ была достигнута договоренность об открытии двух новых КПВВ на Донбассе.
В частности, участники договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) – "Золотое" и "Счастье" – 10 ноября.
Создание штаба по борьбе с коронавирусом
В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления вступил в силу сегодня.
Он предусматривает создание возглавляемого президентом штаба по борьбе с вирусом, массовое тестирование на коронавирус, увеличение мощностей лабораторий, перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.
Закрытие Единого реестра электронных деклараций
В среду, 28 октября, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. Доступ к реестру не доступен с 19:00.
Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
В Украине по состоянию на утро 29 октября выявлено 370 417 случаев заболевания коронавирусом, из них 151 632 человека выздоровели, 6868 — умерли.
В Винницкой области вследствие осложнений от коронавируса скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Лисица.
В мире по состоянию на утро 29 октября выявлено 44 775 984 случая коронавируса из них 32 728 561 человек выздоровел, 1 179 239 — умерли.
Поставка потенциальных вакцин от COVID-19 в страны Европейского Союза может начаться уже в апреле 2021 года.
А тем временем правительство Швейцарии решило усилить карантинные ограничения на фоне пандемии коронавируса.
Приватизация госпредприятий
Фонд государственного имущества продал за более 50 млн гривен еще один объект ГП "Укрспирт" - Лопатинское МПД во Львовской области.
В аукционе по приватизации участвовали четыре компании. Во время торгов цена выросла со стартовых 18 735 537 грн до 50 010 000 грн.
Пересчет бюллетеней
В Николаеве центральная районная территориальная избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках. Такое решение приняли из-за неправильной упаковки бюллетеней.
После того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы.
Смертельное ДТП в Киеве
В Киеве возле станции метро "Выдубичи" вечером в среду, 28 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.
По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ. В результате чего, травмировались двое человек и один человек погиб на месте происшествия.
США готовы разместить ракеты в Европе
Соединенные Штаты Америки готовы разместить в Европе баллистические ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания Российской Федерации.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что Россия и США постепенно приближаются к достижению соглашения о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 28 октября, на Донбассе в районах ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного, Авдеевки и Новгородского.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.
От начала текущих суток, 29 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Прогноз погоды на 29 октября
По данным синоптиков, дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории – без осадков. В западных областях температура воздуха днем составит от +12 до +15, а ночью от +5 до +9 градусов. В центральных и северных областях температура днем ожидается от +11 до +15 тепла, а ночью она опустится до +4 +9.
В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +12 +19, а ночью столбики термометров покажут +3 +12.
В Киеве будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха ожидается от +12 до +14, а ночью от +6 до +8 градусов.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 29 октября НБУ установил на уровне 28,39 грн, евро — 33,31 грн, российский рубль — 0,360 грн.
Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 3 коп. Евро подешевел на 24 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 29 октября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн:
- Бензин А-98 - 30,98
- Бензин А-95 - 23,15
- Бензин А-92 - 21,58
- ДТ - 21,78
- Газ - 12,41